Nacional Política “Tenemos que salir del inmovilismo”: Senadores impulsan reforma al sistema político con foco en el umbral y el “transfuguismo” El senador de Urresti (PS), autor de la propuesta, señaló que "no es bueno seguir dilatando" el debate y que se hace urgente para abordar la fragmentación del Parlamento. Mientras, la presidenta del FRVS apuntó a que este "es un proyecto inconsulto". Bárbara Paillal Martes 7 de mayo 2024 20:12 hrs. Cámara del Senado en el Congreso Nacional. Foto: ATON.

Ante la falta de definiciones de los partidos y del propio Ejecutivo, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti (PS), decidió impulsar en la Cámara Alta un proyecto acotado para reformar el sistema político, que contaría con respaldo de la oposición. Se trata de una moción que fue socializada entre los senadores pertenecientes a la comisión de Constitución, y que establece dos ejes centrales: un umbral del 5% de los votos para que un partido pueda acceder a un escaño en el Congreso Nacional y, un segundo artículo, “antitránsfuga”, que instaura la pérdida del escaño al parlamentario en ejercicio que renuncie al partido por el que fue elegido. Clave, según indican, para contrarrestar la fragmentación en el Parlamento. Previo a participar de la comisión que preside y que hoy debatía sobre la modificación al sistema notarial, el senador Alfonso de Urresti destacó que su propuesta recoge elementos que impulsó la Comisión Experta, donde distintos sectores llegaron a un consenso transversal en esta materia. “No es bueno seguir dilatando, lo hemos conversado como presidente de la Comisión de Constitución con todos los sectores, y creo que hay un gran un gran acuerdo. Yo entiendo que los presidentes los partidos también tienen que ir avanzando en esta perspectiva, pero no vamos a renunciar desde la Comisión de Constitución a poder tener un texto”, dijo. En esa línea, de Urresti indicó que “tenemos que salir del inmovilismo, nosotros lo que hemos visto principalmente en la Cámara es una fragmentación que no le hace bien al sistema político ni a este gobierno ni a los que vendrán”. Cabe destacar que esta moción se impulsa en paralelo al trabajo que se encuentran realizando -para aunar posturas- las mesas de los partidos de Gobierno, donde esta idea genera más reticencia producto de que, para parte del oficialismo, no es atractivo impulsar una reforma express y, además, considerando que el umbral al 5% afectaría a partidos de la alianza dificultando su acceso al Parlamento. Por dicha razón, son pocos los senadores oficialistas que han manifestado públicamente su aprobación a la normativa propuesta, tal cuál está diseñada. De hecho, el jefe de bancada de los senadores del PS, Gastón Saavedra, compañero de filas del autor de este proyecto, dejó en suspenso su respaldo a la moción toda vez que el Partido Socialista aún no tiene una opinión oficial en esta materia, cosa que debería quedar zanjada en una reunión durante la próxima semana. “Si bien todos los legisladores tenemos la legítima libertad de presentar proyectos, pero en esto, como es una modificación al sistema electoral, tiene que haber una posición de los partidos y yo soy miembro del Partido Socialista y aún no tenemos una propuesta oficial”, sostuvo. En esa línea, Saavedra precisó que “íbamos a tener una reunión de la mesa, en que yo debo participar como jefe de la bancada, el lunes pasado, pero producto de los hechos que ocurrieron en el país ésta se postergó, y el próximo lunes tendremos entonces esa reunión de la mesa para saber ya definitivamente cuál va a ser la posición del Partido Socialista”. Sin embargo, en la oposición es donde más apoyo suscitaría esta propuesta. Fue el propio presidente del Senado, José García Ruminot (RN), quién entregó su visto bueno señalando que “tiendo a coincidir y a compartir lo que él (de Urresti) ha planteado: que sea una reforma acotada a los puntos que se han señalado, es decir, pérdida del escaño parlamentario, cuando se renuncia al partido político, y también el umbral del 5%, probablemente con alguna gradualidad”. Mientras que el senador independiente, Alejandro Kusanovic, indicó que se deben hacer cambios al sistema electoral, pero se debe tener cuidado en no caer en una “tiranía” de los partidos políticos. “Como decía Winston Churchill, las críticas no serán agradables, pero son necesarias. No se pueden eliminar las críticas y el derecho a opinar distinto cuando el partido pierde el rumbo, esa es la base esencial de la democracia”, explicó. Para el senador, el problema radica en la conducta de la clase política y, a su juicio, “no se pueden seguir negociando sus votos por obtener cargos, obtener granjerías para un diputado o senador, ese tema no puede pasar, tiene que ser castigado”. En el Frente Regionalista Verde Social, su presidenta, Flavia Torrealba, cuestionó la propuesta indicando que transgrede el acuerdo que habían establecido entre los partidos oficialistas. “Íbamos a consensuar una propuesta, que fuera lo más amplia posible, para que tuviera una estrategia legislativa viable y este, por cierto, que es un proyecto inconsulto, que desconocíamos, y que no respeta esa voluntad de los presidentes los partidos”, emplazó. En esa línea, Torrealba indicó que la propuesta “no solo no resuelve los problemas que está enfrentando el sistema político ahora, sino que creemos que genera otros nuevos. Parece más bien un proyecto destinado a salvar por secretaría a partidos que tuvieron una gran historia y que ahora están en declinación, que un proyecto que pueda adecuadamente enfrentar los problemas de la indisciplina de los congresistas, la fragmentación política y la debilidad del sistema de partidos”. Cabe destacar que, hasta el cierre de esta nota, el senador Alfonso de Urresti (PS) aún no ingresaba el proyecto. Desde su entorno señalaron que, tras el anuncio, se sumaron voluntades en el Congreso, por lo que las conversaciones siguen en curso para lograr la mayor transversalidad.

