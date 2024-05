143c77554d

4da1d8e260

Cultura Almas Andinas, Joyería de Chile: Colectivo de mujeres orfebres participan de la Semana de la Artesanía de Londres La selección de autoras y marcas a exponer entre el 13 al 19 de Mayo son: AKUCHA de Celeste Painepan, LOJOYAS de Liliana Ojeda, TALLER MEMORIAS de Carmen Gloria Vivanco & Mercedes Nistal y MESTIZA de Javiera Carrillos. Diario UChile Sábado 11 de mayo 2024 15:05 hrs.

Compartir en

Cinco mujeres orfebres chilenas se preparan para exponer joyería contemporánea en Londres, Reino Unido. En el marco del evento London Craft Week (LCW) Semana de la Artesanía de Londres. Festival que celebra, la artesanía de excelencia de distintos sectores y disciplinas alrededor del mundo. Unidas para dar forma a “Almas Andinas Joyería de Chile”. La selección de autoras y marcas a exponer son: AKUCHA de Celeste Painepan, LOJOYAS de Liliana Ojeda, TALLER MEMORIAS de Carmen Gloria Vivanco & Mercedes Nistal y MESTIZA de Javiera Carrillos. Las obras de las orfebres están confeccionadas a mano con materiales locales tales como plata, cobre, picoyo (material endémico chileno) piedra granito y cerámica. Las técnicas que ellas manejan van desde la construcción y el grabado en metal, pasando por la cestería en hilos de metal, hasta la alfarería en cerámica aplicada a la joyería. El evento LCW 2024 es una gran instancia para que el colectivo se de a conocer en Europa, mostrando sus originales piezas de joyería, interactuando en forma presencial con un público receptivo e internacional. Aseguran que más allá de comercializar las piezas, el objetivo es transmitir a través de sus obras, las historias del territorio donde viven, sus identidades y raíces. Ximena Paz (Celeste) Painepan Nicul es una joyera Mapuche de Santiago, Chile. Continúa una tradición familiar que heredó de su hermano mayor, quien aprendió de los joyeros tradicionales Mapuches, especializándose en las técnicas ancestrales y su simbología. “Orgullosas de este colectivo de mujeres empoderadas en nuestro oficio, este lenguaje en común que habla de los ciclos y de la cultura en general. Vamos a tener este viaje que no es menor, bien sacrificado, pero para mí es un tremendo logro” comenta en entrevista en el programa de Semáforo. Y entrega detalles de “una preparación de meses donde todas hemos contribuido”. Su trabajo tiene una cosmovisión que conecta con los ancestros sagrados de un pueblo originario al cual ella pertenece y que habitó el territorio antes de la colonización. Ha participado en numerosas ferias de artesanía y joyería dentro y fuera de Chile. Pero además Celeste es una reconocida divulgadora de la cultura Mapuche y desarrolla una labor cultural que la ha vinculado al sector de la educación y el turismo. El 2022 fue galardonada con el Premio Margot Loyola por el Ministerio de la Cultura las Artes y el Patrimonio. “Ya está maduro para sacarlo fuera de Chile” agrega Liliana Ojeda que es dueña de la marca LOJOYAS. Joyera y artista visual que vivió cuatro años en Inglaterra donde se especializó en la técnica de electroforming (galvanoplastía). Desde su llegada a Chile (2004) ha desarrollado e impulsado la disciplina de la joyería contemporánea a nivel latinoamericano. Su línea de joyería “Terra” es una fusión de dos oficios: alfarería y orfebrería. En esta colección, ella evoca piezas antiguas de culturas andinas, haciendo una reinvención contemporánea de su estética, inspirada en la paleta mineral del territorio nacional, caracterizado por un paisaje prístino de contrastes. “Nos encontramos en las mismas actividades entonces se me ocurrió que el grupo iba a funcionar muy bien” agrega la galardonada con Sello de Excelencia a la Artesanía durante 2014. “Me interesa que las piezas tengan salida y aterrizadas por eso esta selección de marcas que van a ir a Londres …Entonces he ido dando varias vueltas. Todas las caras de la moneda y ahora estoy con esa mirada: no tiene sentido hacer cosas que solo estén iluminadas en una exposición y que después quedan guardadas en una caja… donde ojalá alguien te invite a exponerla en algún lado porque sabes que no las vas a vender” reflexiona la también fundadora de Joya Brava, una de las primeras asociaciones gremiales en Chile que se enfocó en la joyería contemporánea. Mestiza y Memorias Javiera Carrillos es la dueña de la marca MESTIZA (Santiago de Chile). Desarrolló sus habilidades artísticas gracias a la influencia de su abuela materna. El año 2011 comenzó a aprender joyería, de forma paralela a sus estudios universitarios y el 2015 obtuvo el título de Diseñadora Industrial en Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) presentando como proyecto final una línea de joyería, combinando de esta forma sus dos áreas de interés: joyería y diseño. El año 2016 fue reconocida con el Sello de Excelencia a la Artesanía y el 2017 por UNESCO, por sus piezas de plata 950 y picoyo de araucaria, material endémico chileno. El 2022 participó en el Festival de Artesanías de América (FAAM) en Cuenca, Ecuador. Carmen Gloria Vivanco & Mercedes Nistal son el dúo detrás de la marca TALLER MEMORIAS. Creadoras conformadas desde el 2014 y que viven en la comuna de Padre Las Casas en la región de La Araucanía. Carmen es artesana y artista visual. Mercedes gestora cultural e ingeniera ambiental. Sus cocreaciones se mueven entre la joyería y la cestería. Se retroalimentan de saberes del lugar que habitan para hablar de identidad, memorias y resistencias. Definen sus creaciones como un entramado con cuerpo de mujer que desteje el discurso hegemónico. Han participado en bienales, ferias y exposiciones individuales y colectivas en Chile, Argentina, Brasil, Francia y España. El 2018 Carmen Gloria fue galardonada con el Sello de Excelencia a la Artesanía. Dónde London Craft Week : Gill Wing Jewellery, 182 Upper Street, Londres Cuándo: De Lunes 13 a Domingo 19 de Mayo 2024 *FOTO DE PORTADA. Pieza de Liliana Ojeda

Cinco mujeres orfebres chilenas se preparan para exponer joyería contemporánea en Londres, Reino Unido. En el marco del evento London Craft Week (LCW) Semana de la Artesanía de Londres. Festival que celebra, la artesanía de excelencia de distintos sectores y disciplinas alrededor del mundo. Unidas para dar forma a “Almas Andinas Joyería de Chile”. La selección de autoras y marcas a exponer son: AKUCHA de Celeste Painepan, LOJOYAS de Liliana Ojeda, TALLER MEMORIAS de Carmen Gloria Vivanco & Mercedes Nistal y MESTIZA de Javiera Carrillos. Las obras de las orfebres están confeccionadas a mano con materiales locales tales como plata, cobre, picoyo (material endémico chileno) piedra granito y cerámica. Las técnicas que ellas manejan van desde la construcción y el grabado en metal, pasando por la cestería en hilos de metal, hasta la alfarería en cerámica aplicada a la joyería. El evento LCW 2024 es una gran instancia para que el colectivo se de a conocer en Europa, mostrando sus originales piezas de joyería, interactuando en forma presencial con un público receptivo e internacional. Aseguran que más allá de comercializar las piezas, el objetivo es transmitir a través de sus obras, las historias del territorio donde viven, sus identidades y raíces. Ximena Paz (Celeste) Painepan Nicul es una joyera Mapuche de Santiago, Chile. Continúa una tradición familiar que heredó de su hermano mayor, quien aprendió de los joyeros tradicionales Mapuches, especializándose en las técnicas ancestrales y su simbología. “Orgullosas de este colectivo de mujeres empoderadas en nuestro oficio, este lenguaje en común que habla de los ciclos y de la cultura en general. Vamos a tener este viaje que no es menor, bien sacrificado, pero para mí es un tremendo logro” comenta en entrevista en el programa de Semáforo. Y entrega detalles de “una preparación de meses donde todas hemos contribuido”. Su trabajo tiene una cosmovisión que conecta con los ancestros sagrados de un pueblo originario al cual ella pertenece y que habitó el territorio antes de la colonización. Ha participado en numerosas ferias de artesanía y joyería dentro y fuera de Chile. Pero además Celeste es una reconocida divulgadora de la cultura Mapuche y desarrolla una labor cultural que la ha vinculado al sector de la educación y el turismo. El 2022 fue galardonada con el Premio Margot Loyola por el Ministerio de la Cultura las Artes y el Patrimonio. “Ya está maduro para sacarlo fuera de Chile” agrega Liliana Ojeda que es dueña de la marca LOJOYAS. Joyera y artista visual que vivió cuatro años en Inglaterra donde se especializó en la técnica de electroforming (galvanoplastía). Desde su llegada a Chile (2004) ha desarrollado e impulsado la disciplina de la joyería contemporánea a nivel latinoamericano. Su línea de joyería “Terra” es una fusión de dos oficios: alfarería y orfebrería. En esta colección, ella evoca piezas antiguas de culturas andinas, haciendo una reinvención contemporánea de su estética, inspirada en la paleta mineral del territorio nacional, caracterizado por un paisaje prístino de contrastes. “Nos encontramos en las mismas actividades entonces se me ocurrió que el grupo iba a funcionar muy bien” agrega la galardonada con Sello de Excelencia a la Artesanía durante 2014. “Me interesa que las piezas tengan salida y aterrizadas por eso esta selección de marcas que van a ir a Londres …Entonces he ido dando varias vueltas. Todas las caras de la moneda y ahora estoy con esa mirada: no tiene sentido hacer cosas que solo estén iluminadas en una exposición y que después quedan guardadas en una caja… donde ojalá alguien te invite a exponerla en algún lado porque sabes que no las vas a vender” reflexiona la también fundadora de Joya Brava, una de las primeras asociaciones gremiales en Chile que se enfocó en la joyería contemporánea. Mestiza y Memorias Javiera Carrillos es la dueña de la marca MESTIZA (Santiago de Chile). Desarrolló sus habilidades artísticas gracias a la influencia de su abuela materna. El año 2011 comenzó a aprender joyería, de forma paralela a sus estudios universitarios y el 2015 obtuvo el título de Diseñadora Industrial en Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) presentando como proyecto final una línea de joyería, combinando de esta forma sus dos áreas de interés: joyería y diseño. El año 2016 fue reconocida con el Sello de Excelencia a la Artesanía y el 2017 por UNESCO, por sus piezas de plata 950 y picoyo de araucaria, material endémico chileno. El 2022 participó en el Festival de Artesanías de América (FAAM) en Cuenca, Ecuador. Carmen Gloria Vivanco & Mercedes Nistal son el dúo detrás de la marca TALLER MEMORIAS. Creadoras conformadas desde el 2014 y que viven en la comuna de Padre Las Casas en la región de La Araucanía. Carmen es artesana y artista visual. Mercedes gestora cultural e ingeniera ambiental. Sus cocreaciones se mueven entre la joyería y la cestería. Se retroalimentan de saberes del lugar que habitan para hablar de identidad, memorias y resistencias. Definen sus creaciones como un entramado con cuerpo de mujer que desteje el discurso hegemónico. Han participado en bienales, ferias y exposiciones individuales y colectivas en Chile, Argentina, Brasil, Francia y España. El 2018 Carmen Gloria fue galardonada con el Sello de Excelencia a la Artesanía. Dónde London Craft Week : Gill Wing Jewellery, 182 Upper Street, Londres Cuándo: De Lunes 13 a Domingo 19 de Mayo 2024 *FOTO DE PORTADA. Pieza de Liliana Ojeda