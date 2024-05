143c77554d

Nacional Pensiones Presidenta de la AFP responde a ministra Jara: “No deben dar nuestras autoridades señales equívocas” “El proyecto de Reforma del Gobierno no sería capaz de reponer estos recursos" comentó Paulina Yazigi y agregó que "prácticamente nada podrá ayudar a recuperar lo sacado en los tres retiros desde los fondos de pensiones”. Diario UChile Sábado 11 de mayo 2024 17:47 hrs. Santiago 8 abril 2024. La Comision de Trabajo del Senado continua con el estudio del proyecto de ley que crea un nuevo Sistema Mixto de Pensiones y un Seguro Social en el pilar contributivo, mejora la Pensi—n Garantizada Universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias que indica. Javier Salvo/Aton Chile

La presidenta de la Asociación de las AFP, Paulina Yazigi, respondió a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien explicó que la reforma de las pensiones que propone el Gobierno permitirá, entre otras medidas, “rescatar los capitales invertidos en el mercado doméstico que se liquidaron con los retiros de ahorros previsionales”. La secretaria de Estado dijo que la trayectoria de recuperación de los fondos en el mercado doméstico sería de siete años, pero ese plazo bajaría a cuatro años si se aprueba la reforma previsional del gobierno. “Lo cual es bien relevante, porque no estamos entre la división de un 6% o de un 3%, sino que lo que tenemos es, o seguimos con el 10%, o nada. Esa es la realidad que hoy día hay. El tema es que si nosotros queremos acelerar entre otras cosas, la recuperación de lo que fueron los retiros, hay que destinar ahorro previsional”, puntualizó la ministra Jara. Frente a estas declaraciones, Yazigi respondió a la ministra utilizando su cuenta X (antes Twitter). “Es muy importante que no se hagan este tipo de aseveraciones, pues son dañinas para nuestras pensiones, tanto actuales como futuras. Se prestan para múltiples interpretaciones y restan credibilidad a nuestras autoridades. Prácticamente nada podrá ayudar a recuperar lo sacado en los tres retiros desde los fondos de pensiones”. “No solo habría que reponer los cerca de USD 50,000 millones retirados, sino que también el retorno que se hubiera obtenido si éstos hubieran seguido invertidos. Los retiros generaron en sí un daño muy grande en los mercados chilenos, por lo que los retornos de los fondos vivieron una alta volatilidad”, escribe Yazigi. “Sin embargo, como los equipos de inversiones y los mercados han ido logrando recuperarse, el retorno acumulado que se hubiera obtenido sobre esos USD 50.000 millones retirados equivale aproximadamente a otros 10 mil millones de dólares”, agregó. “Otra forma de estimarlo es que para mantener el % de los fondos de pensiones con respecto al PIB que tenía antes de los retiros, se necesitarían USD 60 mil millones de dólares más para volver a aquellos niveles”, explicó la presidenta de la AFP. “El proyecto de Reforma de Pensiones del gobierno no sería capaz de reponer estos recursos y no deben dar nuestras autoridades señales equívocas. Los retiros no se deben repetir, tienen un daño irreparable en muchísimas dimensiones, pero principalmente en pensiones”, añadió. “Los retiros fueron una mala política, y no se podrán recuperar, y menos a expensas de las nuevas generaciones. No se debe planificar una reforma de pensiones, que tiene impacto en el largo plazo, con una mirada de corto plazo”, dijo. “Una Reforma de Pensiones seria, sostenible, y que de verdad nos lleve como país a mejores pensiones, debe mirar el futuro. Si hay algo que debe ser reparado por nuestra legislación es que no se haya fortalecido el Pilar Contributivo a tiempo (desde la Comisión Marcel de hace casi 20 años), estableciendo una tasa de cotización más alta, dándole importancia a la informalidad y lagunas, enfrentando el hecho que estamos viviendo mucho más, y habiendo hecho cotizar de forma obligatoria a los independientes mucho antes, entre muchas otras mejoras”, concluyó Paulina Yazigi en su cuenta X.

