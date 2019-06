2ea2ba7d03

Educación Nacional Política Servicios Locales de Educación: informe revela el difícil camino para ejecutar la nueva normativa Un estudio colaborativo realizado, entre otros, por integrantes del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, da cuenta de las dificultades que está afrontando la implementación de los nuevos Servicios Locales de Educación. Diario Uchile Jueves 27 de junio 2019 19:22 hrs.

Investigadores del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, del Centro Líderes Educativos de la Universidad Católica de Valparaíso, y de la Universidad de Toronto, Canadá, analizaron la instalación de los nuevos Servicios Locales de Educación (SLE). Con la Nueva Educación Pública entró a escena este nuevo protagonista, que deja atrás a los municipios como responsables de la administración de los establecimientos educacionales no pagados, a cambio, el foco pedagógico, la pertinencia territorial y participación de las comunidades son parte de la esencia de los SLE.. Sin embargo, para uno de los creadores del estudio, el investigador de la Universidad de Chile, Juan Pablo Valenzuela, los actores involucrados, como las familias de los alumnos tienen, en algunos casos, desconocimiento total de lo que significa la actual reforma a la educación pública. “Entrevistamos a 60 autoridades, profesionales, de 13 de las 14 comunas, para saber cómo ha sido el proceso de transición, y qué ha pasado hoy día en este primer año. Lo que contaban padres y apoderados es que siguen acudiendo a los municipios cuando tienen alguna dificultad, pero los padres dicen: nos hemos tratado de comunicar y no contestan, mandamos los correos, nos queda súper lejos porque vivo en otra comuna, entre otras dificultades”, afirmó. Juan Pablo Valenzuela, agregó que, por desconocimiento de la reforma educacional, lo que queda en la retina de las personas, padres, familias, es que la calidad de la enseñanza no está mejorando con este nuevo sistema. En ese sentido, el especialista cuestionó el rol que está jugado el Mineduc en la correcta implementación de la ley y la información que debe manejar la comunidad involucrada. “El Presidente Piñera y la ministra podrían lucirse en conducir una reforma tal relevante, pero encuentro que la oportunidad se ha desaprovechado, son más reconocidos por Aula Segura, mecanismo de ingreso por mérito para unos pocos y el dilatado conflicto con los profesores. Yo creo que el Ejecutivo debería cambiar la comprensión de los códigos, tomando en cuenta lo relevante que es esta reforma para el país. Se debe poner en otra estatura a la educación pública, pero con un liderazgo político, comunicacional que no ha estado, y un liderazgo técnico”, subrayó. Según el estudio colaborativo, las consultas realizadas a directores, funcionarios y familias dan cuenta que la reforma educacional era necesaria. Una ley que, para Juan Pablo Valenzuela, comprende una alta complejidad en transición e implementación, donde algunos aspectos -precisó- no fueron anticipadas por los legisladores, compras sencillas en zonas rurales, calefacción, leña, mayor dotación de personal, entre otras dificultades operativas y de infraestructura. “Esta reforma ya lleva un año y medio, y va a atravesar todo este Gobierno, por tanto, la calidad de la instalación y los logros que vaya teniendo, la evaluación va a ser a esta administración, por el contrario, si los procesos son de mala calidad, insuficientes, no van revirtiendo parte de las situaciones que generaron y provocaron la necesidad transversal de tener esta reforma, van a hacer una evaluación negativa para este Gobierno. Este no es un tema de, estos cambios los impulsó el mandato anterior, no es así, para nada”, argumentó. El estudio se realizó en el marco de un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación (Mineduc) e incluyó el análisis de los primeros 4 Servicios Locales de Educación en funcionamiento: Puerto Cordillera, Huasco, Barrancas y Costa-Araucanía. En el informe sobre Servicios Locales de Educación se hicieron, también, al menos 70 recomendaciones específicas para la implementación de los próximos servicios donde el foco, según el especialista, debería estar en resolver problemas de traspaso administrativo con los municipios, fortalecer la calidad educacional y otorgar estabilidad política que permitan permanencia a los directivos.

