Covid-19 Autoridades sanitarias responsabilizan a reuniones sociales por aumento de casos de COVID-19 Las últimas cifras de contagio nuevamente superaron las cinco mil personas y la tasa de positividad a nivel nacional alcanzó el 8,42%. El ministro Paris reconoció que hubo un problema con la comunicación de los riesgos que implicaban los permisos de vacaciones, pero aseveró que esa decisión se basó en estudios y criterios de priorización de salud mental. Claudia Carvajal G. Sábado 6 de marzo 2021 12:52 hrs.

Este sábado, en una nueva entrega del informe del estado de la pandemia, las autoridades del Ministerio de Salud, ministro Enrique Paris y la subsecertaria Paula Daza se refirieron al aumento de los casos de contagio a nivel nacional. “Hemos venido viendo un aumento sostenido, desde el mes de noviembre y es por eso que vemos que hay muchas comunas y regiones del sur en cuarentena. Esto ha sido un comportamiento de la pandemia a niveles generales”, señaló Paula Daza. La médica señaló que, según los datos recabados por la cartera, estas cifras son atribuibles mayormente a contagios intradomiciliarios debido al relajamiento de las medidas de autocuidado. Respecto de si el Gobierno realizaba alguna autocrítica en relación a la autorización de viajes interregionales por el periodo estiva, el ministro Paris aseguró que no se debe culpar ni a las personas ni a las instituciones, ya que la decisión de los permisos de vacaciones se tomó luego de cuidadosas consideraciones sobre la salud mental de los residentes del territorio nacional. Consultado sobre la llamada tercera ola en relación a la comunicación de riesgos, particularmente en materia de los permisos de vacaciones, el titular de Salud reconoció que pudo haber fallas de parte de la autoridad en cuanto a la mantención de las medidas de autocuidado al interior de los grupos familiares que se reunieron producto de los viajes autorizados. “Quizás no fuimos capaces de comunicar que durante las vacaciones había que mantener las mismas medidas restrictivas, cosa que francamente, no se cumplió: en las playas la gente no respetó lo que comunicamos tantas veces”, explicó el secretario de Estado. En cuanto a la provisión de vacunas para la población chilena, Paris aseguró que el Gobierno tiene compromisos con los distintos laboratorios en orden a proveer de 35 millones de dosis, además habría ya negociaciones para adquirir más de tres millones adicionales con CanSino y Sputnik. Finalmente, la subsecretaria Paula Daza evaluó positivamente el toque de queda sobre la base del Estado de Excepción que ya está a punto de cumplir un año y que, para ser renovado, requiere la aprobación del Congreso. La autoridad del Minsal señaló que es fundamental que nuestro país se mantenga con Estado de Excepción para así seguir contando con la herramienta de control de movilidad provista por el toque de queda, pues es durante las noches cuando las personas tienden a sostener reuniones sociales, lo que puede aumentar exponencialmente el riesgo de contagio. “Nos parece fundamental prolongar el estado de excepción, en la medida que se tenga la situación de pandemia que se tiene actualmente”, manifestó la autoridad del Minsal. Contagios nuevamente sobre 5 mil Los números de contagio se mantienen a los niveles de junio, ya que este sábado se comunicó de 5.037 casos nuevos, 3.508 casos con síntomas y 1.279 asintomáticos. Actualmente ya hay 850.483 de contagiados a nivel nacional, de los que 27.523 siguen activos. El número de fallecidos ya supera las 21 mil personas con los 80 decesos reportados en la última jornada. La red hospitalaria se encuentra con 1.754 pacientes hospitalizados por COVID-19, 1.521 con ventilación mecánica y una disponibilidad nacional de camas críticas de 167 cupos. En tanto el número de PCR realizadas en las última jornada alcanzó a las 59.191 , para un total de 9.657.954 en todo Chile. Las residencias sanitarias se mantienen con 12.574 cupos para 173 establecimientos repartidos en todo el territorio.

