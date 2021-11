Boric reitera llamado a votar el próximo domingo

e1592845d2

Hasta la localidad de Sotaquí en la Región de Coquimbo, así como las comunas de Ovalle, Paihuano, Coquimbo y La Serena, se trasladó durante esta jornada el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, desde donde reiteró el llamado a los electores a sumarse a la elección que se registrará el próximo domingo 21 de noviembre. En la Plaza de Armas de La Serena, Boric indicó que el fin de semana está en juego el futuro del país con visiones totalmente contrapuestas de la sociedad que se debe construir. Luego de visitar dichas localidades, el abanderado de Apruebo Dignidad comentó que “la adhesión ha sido tremendamente estimulante y sepan que este domingo vamos con todo porque se enfrentan por proyectos que son muy distintos. Uno que niega los derechos humanos a las diversidades, a las minorías, a las mujeres y otro que pretende avanzar, que es el nuestro, generando un Estado de Bienestar y de dignidad para todos los chilenos y chilenas. Así que nos la vamos a jugar por ello, cuenten con nosotros”. Sobre los problemas que enfrentan en la Región de Coquimbo, Boric indicó que están al tanto de los problemas de movilidad de las poco más de 800 mil personas que viven en las 15 comunas que componen la región, especialmente entre las zonas rurales y los sectores más apartados. A eso se suma la dificultosa conectividad entre la capital regional, La Serena, con la comuna puerto de Coquimbo, conurbación que ya se empina por sobre el medio millón de habitantes. “Vamos a tener a las regiones como prioridad en nuestro futuro Gobierno y por lo tanto sabemos de las complicaciones que tienen acá en esta región. Sabemos las complicaciones que hay en transporte público, el mal transporte público que existe entre La Serena y Coquimbo. Nosotros uno de los planes que tenemos es el ‘Plan Transporte Doble Cero’ para que tengamos un transporte ecológico con cero gases contaminantes, pero que además sea gratuito y tenga la sistematicidad que corresponde para mejorar la calidad de vida”, adelantó Boric. Por otra parte, indicó que “nos hemos comprometido también con un programa ecológico. Queremos ser el primer Gobierno ecológico, ecologista, en la historia de nuestro país. Porque sabemos la sequía que afecta la zona, hemos visto también las comunidades rurales de la región, como lo están pasando mal por la falta del agua. Y ahí vamos a cambiar la gestión del agua hacia una que privilegie el consumo humano”. Sobre los encuentros sostenidos durante la jornada, la carta presidencial de Apruebo Dignidad señaló que “nos hemos reunido con deudores y deudoras de la mala política pública que fue el Crédito con Aval del Estado para comprometernos una vez más, pese que a algunos les moleste, con las deudas educativas. Porque educarse no puede ser una carga para las familias y para las personas. Hoy día tenemos muchísimas familias que por tener el sueño de tener una educación están hasta el cuello, acogotados de deudas millonarias de 10, 20, 30 millones de pesos que resulta sencillamente impagable. Por eso, nosotros vamos a hacer un esfuerzo para poder condonar las deudas del CAE, del Corfo y del Crédito Solidario. Sabemos que no es fácil, pero sabemos que es una deuda pendiente que no podemos sencillamente mirar para el lado porque también venimos de esas luchas”.

