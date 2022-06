b80c0d7d09

Proceso Constituyente Jessica Cayupi “La nueva Constitución traerá nuevos aires para el país y un nuevo diálogo con los pueblos originarios” “El 90 por ciento del pueblo mapuche es pacífico e intentamos buscar soluciones pacíficas a lo que vivimos cada día”, dijo la profesional. Diario UChile Martes 7 de junio 2022 10:32 hrs.

La abogada Jessica Cayupi, vocera de la Red de Mujeres Mapuche e integrante de la Asociación de Abogadas Indígenas, afirmó que la única manera de abordar el problema que enfrenta el pueblo mapuche es con voluntad de diálogo que incluya a todos los y las actores sociales, políticos, empresariales, incluidos los grupos más radicalizados que existen en el Wallmapu. La profesional de la Universidad de Chile, en conversación con el programa Política en Vivo que conduce Felipe Pozo, analizó el borrador de la nueva Constitución Política y su importancia para los pueblos indígenas. Junto con valorar el trabajo que han realizado las y los convencionales, Cayupi indicó que este nuevo texto constitucional “traerá nuevos aires para el país y un nuevo diálogo con los pueblos originarios y el Estado chileno y que marca una diferencia muy notoria con las anteriores constituciones que ha tenido el país” “Se consagran derechos importantes para toda la ciudadanía y especialmente para los pueblo originarios. Hoy día existimos en ese texto constitucional, porque hasta ahora en esta constitución que nos rige, la del 80 y en toda la normativa, somos invisibles para el Estado Chileno”, señaló la profesional. Destaca que en esta nueva constitución “Chile y va a ser un país plurinacional e intercultural y se consagran derechos tan importantes como la autonomía, los territorios y la relación con la madre naturaleza. Siento que son ejes transversales para los pueblos originarios y eso puede hacer que nuestra relación mejore. Paralelamente a esto, que los conflictos que existen hoy en día especialmente con el pueblo mapuche, puedan tener alguna línea de solución a futuro” Sobre el tema de la violencia en el territorio mapuche, Cayupi aclaró que “los grupos radicalizados son una minoría. El 90 por ciento del pueblo mapuche es pacífico e intentamos buscar soluciones pacíficas a lo que vivimos cada día. En un contexto en que el Estado quisiera llamar a todos los grupos mapuche a conversar, y que para mí sería el óptimo, invitando incluso a estos grupos radicalizados que para mí sería un primer inicio”. Agregó que el “Estado debiera mostrar algunas señales o signos de confianza hacia estos grupos radicalizados. Para mí no sería necesario estos signos de confianzas, pero creo que para ellos sí por el ideario que ellos manejan.(…) si hay signos que les de confianza creo quizás ellos podrían participar. Si no quieren participar, yo creo que el diálogo no tiene por qué trabarse” Cayupi indicó que tiene que ser un “diáologo en que se llame a todas y todos los actores de este conflicto entre el Estado y la nación mapuche. Y estamos hablando también de particulares, grandes empresarios chilenos y las forestales porque están en el territorio mapuche secando la tierra y además, están subsidiadas por el Estado a través del decreto 701 que les entrega recursos para que sigan explotando el monocultivo”. La abogada acotó que si se logra este llamado y no funciona, de todas maneras “el diálogo tiene que seguir. No podemos depender de grupos radicalizados porque no reconocen el Estado y ellos apelan a un ánimo independentista del pueblo mapuche y para mí, ese no es el objetivo. Creo en la autonomía de los pueblos, pero eso no es sinónimo de independentismo, de secesión. El Estado debiese saber discriminar seguimos dialogando conversando, sí. Con los grupos que quieran conversar y cumpliendo su palabra y esto es súper importante porque tampoco sacas nada con llamar a mucha gente a conversar y a hacer promesas que nunca se cumplen, que es lo que ha pasado históricamente con el pueblo mapuche”.

