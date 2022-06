5ab80799a5

1cc27ab755

Internacional Rusia y EE.UU. viven su peor momento desde la guerra fría "Ahora estamos en un punto muy, pero muy candente de confrontación”. La inquietante afirmación la hizo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, para referirse al momento que atraviesan las relaciones entre las dos grandes potencias mundiales. Luis Hernán Schwaner Jueves 16 de junio 2022 16:06 hrs.

Whatsapp Tweet

A pesar de las esperanzas surgidas hace un año acerca de una posible mejora de las relaciones entre Washington y Moscú, después del encuentro de Vladimir Putin y Joe Biden en Ginebra, “Estados Unidos rechazó discutir el tema de la seguridad de Rusia y la no ampliación de la OTAN hacia las fronteras rusas”, declaró el representante de la presidencia rusa a la agencia de noticias RIA Nóvosti. Al ser consultado por la posibilidad de un nuevo encuentro entre Vladimir Putin y Joe Biden, Peskov respondió que algo así “a duras penas sería posible ahora o en el futuro próximo”. La única forma de normalizar las relaciones es que Estados Unidos renuncie a sus supuestas ambiciones de hegemonía y comprenda que “Rusia no quiere, no es y no planea ser el vasallo de nadie en ningún sentido”, expresó el vocero del Kremlin. No hay diálogo propiamente tal entre Moscú y Washington, por lo que es poco razonable hablar de “resultados” de esa cumbre entre los líderes de ambos países que tuvo lugar hace justo un año, el 16 de junio de 2021, agregó el vocero. “De hecho, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están en punto muerto, no existen”. Estados Unidos enviará a Ucrania 1.000 millones de dólares más en armas y material militar y, al suministrar armamentos a Kiev, “no hace más que perjudicar al pueblo ucraniano y con ello, está prolongando los problemas de Kiev, prolongando este mal periodo para ese país, para su pueblo”, dijo Peskov. Pero la entente sigue su curso y los protagonistas toman partido sin variaciones en su política exterior con respecto a la guerra de Ucrania. Es el caso del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, quien reafirmó su apoyo a Rusia en cuestiones de soberanía y seguridad. El espaldarazo de Xi se concretó durante la llamada telefónica que mantuvo ayer con su colega ruso, Vladimir Putin, en la que le manifestó su disposición a continuar con el apoyo a Rusia en cuestiones relacionadas con “la soberanía, la seguridad y otros asuntos de gran preocupación”, apoyo que “es mutuo”, se apresuró en aclarar la nota oficial emitida por la cancillería en Pekin. Esta fue la segunda conversación directa entre ambos líderes desde que Moscú invadió a Ucrania en febrero. “China está dispuesta a seguir desempeñando el papel que le corresponde en este sentido” -dijo el mandatario, quien cumplía 69 años, instando una vez más a todas las partes implicadas a impulsar una solución “adecuada y responsable” a la actual crisis. Del mismo modo, los alineamientos y apoyos por el lado occidental también continúan. Este jueves, el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro de Italia Mario Draghi y el mandatario rumano Kalus Iohannis, se reunieron con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en Kiev. Después de la reunión, Scholz, hablando a nombre de los cuatro mandatarios visitantes afirmó que solicitarán a Bruselas que se conceda lo antes posible a Ucrania el estatus de “país candidato” a ser miembro de la Unión Europea. “Y, por supuesto, Alemania apoya una decisión positiva a su favor -añadió Scholz- lo que es igualmente válido para la república de Moldavia”, añadió. “Los cuatro apoyamos que se conceda el estatuto de candidato de inmediato” para facilitar la adhesión de Ucrania al “Club de los 27”, declaró por su parte el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mientras que el primer ministro italiano, Mario Draghi, se sumó a la postura común añadiendo que el “deber” de Ucrania es defenderse ante Rusia. Al margen, los cuatro mandatarios se comprometieron a seguir apoyando a Kiev con el envío de armas “mientras Ucrania lo necesite”. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que la adhesión a la Unión Europa es el “camino emprendido” por Ucrania, que pretende convertirse en un “socio fiable” y de pleno derecho y para ello, el “estatus de candidato” ha de ser el primer paso. Porque es bien sabido que, si un Estado miembro de la Unión Europea es atacado, ésta responderá como un todo contra el agresor. En la cumbre de Bratislava de septiembre de 2016, los dirigentes de la UE decidieron imprimir un nuevo impulso a la seguridad exterior y la defensa europeas promoviendo la cooperación de la UE en este ámbito y en cumplimiento de ese compromiso, en diciembre de 2016, la UE adoptó las siguientes Conclusiones: refrendar el plan de aplicación en el ámbito de la seguridad y la defensa; adoptar la propuesta de la Comisión Europea sobre el Plan de Acción Europeo de Defensa, e instar a adoptar rápidamente medidas para aumentar la cooperación entre la UE y la OTAN.

A pesar de las esperanzas surgidas hace un año acerca de una posible mejora de las relaciones entre Washington y Moscú, después del encuentro de Vladimir Putin y Joe Biden en Ginebra, “Estados Unidos rechazó discutir el tema de la seguridad de Rusia y la no ampliación de la OTAN hacia las fronteras rusas”, declaró el representante de la presidencia rusa a la agencia de noticias RIA Nóvosti. Al ser consultado por la posibilidad de un nuevo encuentro entre Vladimir Putin y Joe Biden, Peskov respondió que algo así “a duras penas sería posible ahora o en el futuro próximo”. La única forma de normalizar las relaciones es que Estados Unidos renuncie a sus supuestas ambiciones de hegemonía y comprenda que “Rusia no quiere, no es y no planea ser el vasallo de nadie en ningún sentido”, expresó el vocero del Kremlin. No hay diálogo propiamente tal entre Moscú y Washington, por lo que es poco razonable hablar de “resultados” de esa cumbre entre los líderes de ambos países que tuvo lugar hace justo un año, el 16 de junio de 2021, agregó el vocero. “De hecho, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están en punto muerto, no existen”. Estados Unidos enviará a Ucrania 1.000 millones de dólares más en armas y material militar y, al suministrar armamentos a Kiev, “no hace más que perjudicar al pueblo ucraniano y con ello, está prolongando los problemas de Kiev, prolongando este mal periodo para ese país, para su pueblo”, dijo Peskov. Pero la entente sigue su curso y los protagonistas toman partido sin variaciones en su política exterior con respecto a la guerra de Ucrania. Es el caso del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, quien reafirmó su apoyo a Rusia en cuestiones de soberanía y seguridad. El espaldarazo de Xi se concretó durante la llamada telefónica que mantuvo ayer con su colega ruso, Vladimir Putin, en la que le manifestó su disposición a continuar con el apoyo a Rusia en cuestiones relacionadas con “la soberanía, la seguridad y otros asuntos de gran preocupación”, apoyo que “es mutuo”, se apresuró en aclarar la nota oficial emitida por la cancillería en Pekin. Esta fue la segunda conversación directa entre ambos líderes desde que Moscú invadió a Ucrania en febrero. “China está dispuesta a seguir desempeñando el papel que le corresponde en este sentido” -dijo el mandatario, quien cumplía 69 años, instando una vez más a todas las partes implicadas a impulsar una solución “adecuada y responsable” a la actual crisis. Del mismo modo, los alineamientos y apoyos por el lado occidental también continúan. Este jueves, el canciller alemán Olaf Scholz, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro de Italia Mario Draghi y el mandatario rumano Kalus Iohannis, se reunieron con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en Kiev. Después de la reunión, Scholz, hablando a nombre de los cuatro mandatarios visitantes afirmó que solicitarán a Bruselas que se conceda lo antes posible a Ucrania el estatus de “país candidato” a ser miembro de la Unión Europea. “Y, por supuesto, Alemania apoya una decisión positiva a su favor -añadió Scholz- lo que es igualmente válido para la república de Moldavia”, añadió. “Los cuatro apoyamos que se conceda el estatuto de candidato de inmediato” para facilitar la adhesión de Ucrania al “Club de los 27”, declaró por su parte el presidente de Francia, Emmanuel Macron, mientras que el primer ministro italiano, Mario Draghi, se sumó a la postura común añadiendo que el “deber” de Ucrania es defenderse ante Rusia. Al margen, los cuatro mandatarios se comprometieron a seguir apoyando a Kiev con el envío de armas “mientras Ucrania lo necesite”. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que la adhesión a la Unión Europa es el “camino emprendido” por Ucrania, que pretende convertirse en un “socio fiable” y de pleno derecho y para ello, el “estatus de candidato” ha de ser el primer paso. Porque es bien sabido que, si un Estado miembro de la Unión Europea es atacado, ésta responderá como un todo contra el agresor. En la cumbre de Bratislava de septiembre de 2016, los dirigentes de la UE decidieron imprimir un nuevo impulso a la seguridad exterior y la defensa europeas promoviendo la cooperación de la UE en este ámbito y en cumplimiento de ese compromiso, en diciembre de 2016, la UE adoptó las siguientes Conclusiones: refrendar el plan de aplicación en el ámbito de la seguridad y la defensa; adoptar la propuesta de la Comisión Europea sobre el Plan de Acción Europeo de Defensa, e instar a adoptar rápidamente medidas para aumentar la cooperación entre la UE y la OTAN.