Nacional Política Proceso Constituyente Expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle anunció que votará Rechazo en el plebiscito El exmandatario dijo tener "discrepancias insalvables" con la propuesta de la Convención y exhortó "a todos quienes comparten esta posición a comprometerse para cumplir con los objetivos del Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución". Natalia Palma Viernes 8 de julio 2022 14:15 hrs.

Mediante una declaración pública, este viernes el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle anunció que votará Rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, aludiendo a “discrepancias insalvables” con el texto propuesto por la Convención Constitucional. Este hecho significa un nuevo golpe para la Democracia Cristiana, puesto que se suma a los descuelgues por parte de los senadores Ximena Rincón y Matías Walker y el ex timonel y ex convencional Fuad Chahín, pese a que la colectividad resolvió institucionalmente apoyar la opción del Apruebo tras la Junta Nacional del miércoles. Según señaló el ex mandatario “al adoptar mi decisión he tenido presente que hay elementos en el trabajo de la CC que son valiosos. Me refiero al tránsito hacia un Estado Social y Democrático de derechos, a la ampliación de los derechos sociales, al reconocimiento de los pueblos originarios y la multiculturalidad, a los derechos de las minorías sexuales, a la supresión de las leyes supramayoritarias, y a la definición de nuevas formas de participación”. Asimismo, dijo que “en lo económico respaldo el fin del Estado subsidiario. Y ciertamente, valoro el fortalecimiento de los derechos de la mujer, la preocupación más profunda por el cambio climático, y la aparición de otros derechos, particularmente aquellos asociados a las nuevas tecnologías”. Sin embargo, apuntó “tengo discrepancias insalvables sobre varios contenidos de esta propuesta, los que considero comprometen la paz, el desarrollo y la prosperidad de nuestro país” y expuso sus reparos en los siguientes aspectos: “El sistema político propuesto no establece un adecuado equilibrio y división de poderes”. En ese sentido, el expresidente Frei cuestionó la creación de “una Cámara omnipotente y está expuesto a que una mayoría ocasional que controle la presidencia y la Cámara política, pueda avanzar hacia un régimen dictatorial de los que en el mundo están siendo frecuentes”. En términos del Sistema de Justicia, apuntó que “el texto arriesga que los jueces sean controlados políticamente a través del Consejo de la Justicia. Juzgo inadecuada su composición fuertemente política y su enorme cúmulo de facultades, que van desde el nombramiento, pasando por la potestad disciplinaria, la gestión administrativa, la revisión de sus actuaciones, su traslado y remoción”. En tercer lugar, comentó que “compartiendo la preocupación de la CC por la regionalización, la forma concreta de su propuesta hace que se frustre por una superposición de autonomías, de legislaciones de distinto origen, una plétora de asambleas y, además, comete el error de no haber puesto el acento en el fortalecimiento de los alcaldes y gobernadores”. Finalmente, consideró que “la plurinacionalidad en la forma que está propuesta puede ser una amenaza al Estado unitario y a la igualdad de derechos de los habitantes del país. El poder que se entrega a los pueblos originarios para vetar iniciativas administrativas o legislativas, constituye un privilegio que no tiene el resto de la ciudadanía”. Frente a este panorama, el exmandatario exhortó “a todos quienes comparten esta posición a comprometerse para cumplir con los objetivos del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre de 2019, de contar con una Nueva Carta Fundamental. En tanto, Rechazo con un llamado a identificar aquellos aspectos de la propuesta de la Convención que deben ser parte de un acuerdo amplio sobre una reforma constitucional, que los incorpore en el menor plazo posible. ¿No puedes ver el pdf? haga clic aquí Tras estos dichos, las reacciones del mundo político no tardaron en llegar y así, por ejemplo, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, sostuvo que la colectividad “hace propia las declaraciones tanto del presidente Frei, como del presidente Lagos. Es necesario avanzar a una nueva constitución que sea capaz de ser una casa común para todos los chilenos”. El ex timonel y ex convencional DC, Fuad Chahín, expresó que “comparto plenamente las palabras del expresidente Eduardo Frei. Por lo tanto, la responsabilidad de los demócratas es cuidar y profundizar nuestra democracia y no exponerla, y recuperar las buenas cosas que tiene la constitución propuesta por la Convención en un nuevo proceso que nos permita conjugar derechos sociales con gobernabilidad y estabilidad política, con seguridad ciudadana y también con prosperidad económica”. En tanto, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, comentó “qué distancia entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y el gran Eduardo Frei Montalva, su padre, quien pagó con su vida por defender la democracia, los derechos humanos e intentar impedir la instalación de una constitución generada en dictadura y a la medida del general Pinochet”, agregando que con la decisión del ex jefe de Estado “está dándole la espalda a un pueblo que por más de 40 años ha luchado y aspirado a tener una constitución democrática, con justicia social, con respeto a todas y todos en nuestro país”.

