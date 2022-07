6f6b81ce22

Nacional Política seguridad Nueva Normalidad: Estado de excepción es renovado con amplia mayoría en La Araucanía y el Bíobío Con este resultado, el Congreso aprueba la tercera prórroga de la actual administración del presidente Gabriel Boric, que regirá hasta fines de julio. Natalia Palma Miércoles 13 de julio 2022 20:32 hrs.

Por 32 votos a favor y 2 abstenciones la Sala del Senado despachó la tercera prórroga del Gobierno para ampliar el estado de excepción constitucional en la Región de La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío. De este modo la iniciativa- que entró en vigencia el 17 de mayo- regirá por otros 15 días, debido a la alteración del orden público por hechos violentos que se han registrado en el sector. Previamente, la Cámara de Diputados hizo lo propio, visando el estado de excepción “acotado” del Ejecutivo por 119 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, siendo entre los puntos que marcaron el debate la posibilidad de ampliar la medida a las Regiones de Los Lagos y Los Ríos y el reciente despacho del proyecto de infraestructura crítica, en el que el gobierno podrá solicitar mediante decreto el resguardo de estas instalaciones a las Fuerzas Armadas, sin requerir una nueva prórroga al Congreso. Siguiendo la misma línea, el senador DC, Matías Walker, adelantó su voto favorable y expresó que “creo que hay que darles todos los instrumentos a los gobiernos para enfrentar la principal preocupación de la ciudadanía que es el crimen organizado, que es la necesidad de tener mayor orden público y seguridad”. “Mientras tengamos a disposición este instrumento, me parece muy bien que el Gobierno lo invoque y que nosotros podamos aprobarlo, lo mismo que el estado de infraestructura crítica que fue despachado por el Congreso Nacional esta semana. Lamentablemente, no nos acompañaron todos los votos de los parlamentarios de la coalición de gobierno, pero nosotros sí apoyamos al Gobierno y dimos nuestros votos porque creemos que es fundamental que el presidente de la República, en el artículo 32 relativo a sus atribuciones, pueda disponer de las Fuerzas Armadas para resguardar infraestructura crítica que diga relación con servicios básicos para la población”, afirmó el legislador. El senador RN, José García Ruminot, sostuvo que “efectivamente, los números indican con claridad que hay una disminución de los hechos de violencia, hay una disminución de los delitos, con la sola excepción de la provincia de Malleco, donde lamentablemente los delitos muestran un alza del 10%”. Por lo que el legislador, junto con aprobar el estado de excepción, emplazó a la ministra del Interior, Izkia Siches, a perseguir con mayor ahínco los delitos que se registran en la zona, aludiendo, por ejemplo, a las adjudicaciones por parte de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de diversos ataques incendiarios. La senadora independiente por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, expresó que “más allá de querer tener un diálogo, que lo manifestó el Gobierno desde un principio, definitivamente la CAM y las ORT (Órganos de Resistencia Territorial) vinculadas a la CAM no tienen ningún interés en dialogar con nadie (…) Estamos frente a personas que no van a desistir en el tema de la violencia, el crimen organizado, todo lo contrario, lo están fortaleciendo”, añadiendo que “mientras no paremos el financiamiento del robo de madera, que está financiando como muchos han dicho fierros, estamos en el peor de los mundos”. APROBADO✅| Sala del Senado aprobó por 36 votos a favor y 2 abstenciones, oficio para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío.

▶https://t.co/fHZ4EDJxja pic.twitter.com/XdHs5pHhIu — Senado Chile (@Senado_Chile) July 13, 2022

