4ccdf005d3

13b2214569

Covid-19 Política Salud María Begoña Yarza sobre Covid-19: “Yo creo que en Chile las personas tienen una percepción adecuada de cuáles son los riesgos” La ministra de Salud se refirió a la interpelación que se realizó este lunes en el Congreso Nacional y a las críticas por el manejo que ha tenido esta administración de la pandemia y la comunicación de riesgo. Diario UChile Martes 2 de agosto 2022 12:49 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, se refirió a la interpelación a la que se vio sometida este lunes por parte de la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón. “Son oportunidades que uno tiene desde el Ejecutivo de poder contar a los parlamentarios con detalles qué hemos hecho durante estos cuatro meses y también poder contar cómo encontramos la cartera y lo que más me pareció positivo es la posibilidad de invitarlos a esta construcción que nosotros consideramos histórica de avanzar en un sistema de salud universal y recordar la historia de la salud pública chilena”, señaló la ministra respecto de lo ocurrido ayer en el Congreso. La secretaria de Estado añadió que “yo no tengo tanta experiencia y me sería difícil evaluar cómo ha sido el tránsito de este instrumento democrático. Tengo mucho respeto al Parlamento y traté de prepararme bien, pero claro, me hacían preguntas de un tema bien pequeñito, pero una también puede igual convertirlo en una oportunidad“. Respecto de la situación del Covid en Chile y la eventual administración de una nueva dosis de refuerzo, la ministra señaló que “todos tenemos que hacer un intento activo de mirar la pandemia como un tema del Estado de Chile. No sacar ventajas chicas de un tema que es serio y que compromete a todos los países del mundo”. En esa línea, la ministra sostuvo que “estamos en una etapa distinta de la pandemia a la que tuvo que vivir la administración de Sebastián Piñera y por lo tanto los desafíos que tenemos que asumir son distintos”. Sobre el proceso de vacunación, la ministra Yarza detalló que “ahora el desafío es respecto de las variantes. Entonces, vamos a tener que estar acostumbrándonos a la llegada de nuevas cepas, que exista aumentos de casos, o sea, es otro espacio de la pandemia y por lo tanto tenemos que aprender a convivir con eso”. “Cuando me hablan de la percepción de riesgo yo creo que en Chile las personas tienen una percepción adecuada de los riesgos. Yo creo que el riesgo que tenemos los chilenos que estamos vacunados, que ocupamos la mascarilla y que cumplimos con lo que está establecido es moderado y actuamos de esa forma. Me parece que pasarse todo el rato juzgando etapas pandémicas distintas es ocioso“, recalcó la ministra de Salud. Respecto de la molestia que ha despertado en el Colegio Médico algunas de sus declaraciones, la ministra Yarza respondió que “yo siento que es un deber como ministra y como funcionaria pública poner los antecedentes que tengo a disposición de la Fiscalía e instruir los sumarios necesarios para conocer lo que estaba ocurriendo. Lo más relevante acá es la capacidad que hemos construido con todos los actores de identificar las falencias que hoy existen en los hospitales psiquiátricos de Chile”. “Algo que hemos aprendido es mirar de frente esa realidad y cambiarla entre todos. Ha sido muy bueno pedir ayuda a organismos internacionales. Armamos una mesa contundente para enfrentar este tema no solo de lo normativo sino que con la Universidad de Chile hacer un diagnóstico profundo de qué es lo que pasa en estos cuatro hospitales, no solo en infraestructura, sino que en general”, recalcó la ministra. Finalmente, respecto del camino que debería seguir la salud pública en Chile, la ministra Yarza afirmó que “ese camino es un camino que han transitado muchos países. Ese camino lo que logra es tener sistemas sanitarios que logran responder a una pandemia, pero también a todo el desafío de factores de riesgo, enfermedades crónicas, que Chile tiene y que de otra manera no podremos resolver”. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa acá:

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, se refirió a la interpelación a la que se vio sometida este lunes por parte de la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón. “Son oportunidades que uno tiene desde el Ejecutivo de poder contar a los parlamentarios con detalles qué hemos hecho durante estos cuatro meses y también poder contar cómo encontramos la cartera y lo que más me pareció positivo es la posibilidad de invitarlos a esta construcción que nosotros consideramos histórica de avanzar en un sistema de salud universal y recordar la historia de la salud pública chilena”, señaló la ministra respecto de lo ocurrido ayer en el Congreso. La secretaria de Estado añadió que “yo no tengo tanta experiencia y me sería difícil evaluar cómo ha sido el tránsito de este instrumento democrático. Tengo mucho respeto al Parlamento y traté de prepararme bien, pero claro, me hacían preguntas de un tema bien pequeñito, pero una también puede igual convertirlo en una oportunidad“. Respecto de la situación del Covid en Chile y la eventual administración de una nueva dosis de refuerzo, la ministra señaló que “todos tenemos que hacer un intento activo de mirar la pandemia como un tema del Estado de Chile. No sacar ventajas chicas de un tema que es serio y que compromete a todos los países del mundo”. En esa línea, la ministra sostuvo que “estamos en una etapa distinta de la pandemia a la que tuvo que vivir la administración de Sebastián Piñera y por lo tanto los desafíos que tenemos que asumir son distintos”. Sobre el proceso de vacunación, la ministra Yarza detalló que “ahora el desafío es respecto de las variantes. Entonces, vamos a tener que estar acostumbrándonos a la llegada de nuevas cepas, que exista aumentos de casos, o sea, es otro espacio de la pandemia y por lo tanto tenemos que aprender a convivir con eso”. “Cuando me hablan de la percepción de riesgo yo creo que en Chile las personas tienen una percepción adecuada de los riesgos. Yo creo que el riesgo que tenemos los chilenos que estamos vacunados, que ocupamos la mascarilla y que cumplimos con lo que está establecido es moderado y actuamos de esa forma. Me parece que pasarse todo el rato juzgando etapas pandémicas distintas es ocioso“, recalcó la ministra de Salud. Respecto de la molestia que ha despertado en el Colegio Médico algunas de sus declaraciones, la ministra Yarza respondió que “yo siento que es un deber como ministra y como funcionaria pública poner los antecedentes que tengo a disposición de la Fiscalía e instruir los sumarios necesarios para conocer lo que estaba ocurriendo. Lo más relevante acá es la capacidad que hemos construido con todos los actores de identificar las falencias que hoy existen en los hospitales psiquiátricos de Chile”. “Algo que hemos aprendido es mirar de frente esa realidad y cambiarla entre todos. Ha sido muy bueno pedir ayuda a organismos internacionales. Armamos una mesa contundente para enfrentar este tema no solo de lo normativo sino que con la Universidad de Chile hacer un diagnóstico profundo de qué es lo que pasa en estos cuatro hospitales, no solo en infraestructura, sino que en general”, recalcó la ministra. Finalmente, respecto del camino que debería seguir la salud pública en Chile, la ministra Yarza afirmó que “ese camino es un camino que han transitado muchos países. Ese camino lo que logra es tener sistemas sanitarios que logran responder a una pandemia, pero también a todo el desafío de factores de riesgo, enfermedades crónicas, que Chile tiene y que de otra manera no podremos resolver”. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa acá: