Nacional Política seguridad Senador Insulza: “Un ministerio sólo de seguridad pública sería importante” El parlamentario por Arica y Parinacota indicó que es necesario actualizar las instituciones de cara a la lucha contra el crimen organizado y dotar a entidades como Aduanas de herramientas para modificar sus funciones. Diario Uchile Martes 2 de agosto 2022 10:52 hrs.

La presencia de bandas criminales con extensiones internacionales como el denominado Tren de Aragua mantiene preocupadas a las autoridades del país producto de sus amenazas a pobladores y funcionarios de la policía conocidas en los últimos días. Para el senador por Arica y Parinacota José Miguel Insulza, presidente de la comisión de Seguridad Pública del Senado, esto es parte de un fenómeno que se viene registrando hace ya varios años y que tiene derivaciones corrosivas en la sociedad, por ejemplo con la extorsión. “El fenómeno es atribuible a este gobierno, al anterior y todavía al anterior me atrevería a decir. Estos aumentos de la delincuencia, de extorción ya están con nosotros hace varios años”, indicó el parlamentario en conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis. Para Insulza, el problema pasa por la estructura legal que tiene el país en las regiones, donde las autoridades no cuentan con herramientas suficientes para orientar el trabajo de persecución del delito, especialmente los alcaldes, los gobernadores regionales y los fiscales. “Si no se coordinan, estamos perdidos. Y quien tiene que coordinarlo es fundamentalmente estas tres personas, sobre todo el gobernador y el delegado presidencial. Sin embargo, no tienen atribuciones las que dependen principalmente del Ministerio del Interior que en esta materia por ley no descentraliza demasiado”, subrayó Insulza. A eso agregó que “las autoridades están superpuestas y sin muchas atribuciones. Entonces, es difícil coordinar una estrategia”. Insulza ejemplificó los problemas que existen en la zona que representa para perseguir a grupos de crimen organizado. “Nosotros tenemos comisarías en la parte norte de Arica de las cuales también depende el cruce fronterizo y el patrullaje de toda la frontera. Eso hay que aclararlo. No puede haber policías haciendo en la mañana revisión en la frontera y en la tarde patrullajes en las calles de Arica”, cuestionó. A todo ello agregó la dualidad de funciones que cumple actualmente el Ministerio del Interior. “Uno por un lado es el jefe político del gobierno, el que actúa bajo el mando directo del Presidente en el tema de la coordinación política y la coordinación del gobierno y por el otro lado es Ministerio de Seguridad Pública. Eso tiene que separarse. Un ministerio sólo de seguridad pública sería importante”. Otro tema es la actualización de las herramientas de instituciones que hoy resultan fundamentales para la persecución del delito, como por ejemplo el Servicio de Aduanas que depende del Ministerio de Hacienda y que originalmente fue creado para cobrar impuestos que hoy ya no se reclaman producto de los acuerdos de libre comercio suscritos por Chile con otras naciones. “El Servicio de Aduanas debería haber cambiado hace bastante tiempo su orientación, la formación de su gente y la tecnología. Esas cosas, tengo la impresión que están bastante atrasadas también”, indicó Insulza y agregó que “las aduanas hoy día algunos dicen que deberían cambiar de ministerio. No lo sé, pero realmente ya no son para cobrar tarifas, son para detectar contrabando de delincuentes”. Respecto de la presencia del Tren de Aragua en la región, Insulza estimó que “el golpe que se le dio fue importante, pero eso no significa ni mucho menos que se hayan terminado ni que tampoco haya otros grupos actuando de manera más clandestina”. En esto puntualizó que es necesario mejorar la coordinación con las naciones vecinas para enfrentar el ingreso de personas con prontuario en sus países de origen o en otras donde hayan transgredido la ley. “Es perfectamente posible detectar esos grupos, sobre todo si se cuenta con antecedentes de esas personas. No hemos tenido buenos trabajos de colaboración con nuestros países vecinos. Lo hemos tenido en temas como las armas, como las drogas, pero en temas migratorios no hemos tenido suficiente información. Por lo tanto, actuamos sin saber la identidad de las personas, muchas veces son personas indocumentadas. Es bastante difícil determinar quiénes tienen prontuarios criminales y quiénes no”, reconoció el legislador socialista. Insulza agregó que hoy el país tiene como problema principal “el contrabando de armas, la venta ilegal que no es un tema legislativo, es un tema policial, de nuestras capacidades de detectar esas armas y requisarlas. Esa gente no va a pasar por ninguno de los procedimientos para inscribir sus armas”. El parlamentario concluyó precisando que si bien en nuestro país “el tener armas es un proceso muy complejo y muy exigente, pero la principal cantidad de armas, más de la mitad de las armas en el país no están inscritas en ninguna parte. Ahí hay un atraso de inteligencia muy grande”. La entrevista con José Miguel Insulza puedes revisarla aquí:

