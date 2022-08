080206f642

Política Proceso Constituyente Rodrigo Uribe, profesor U. de Chile: “Habría que creerle a esas encuestas si la elección fuera este fin de semana” El académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra casa de estudios, se refirió a las encuestas de opinión y su influencia en la campaña del plebiscito constituyente. Diario UChile Viernes 19 de agosto 2022 13:26 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el profesor asociado del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Rodrigo Uribe, se refirió a la influencia que han tenido las encuestas de opinión pública en la campaña de cara al plebiscito constituyente. “Más allá de las preguntas específicas lo que las encuestas capturan es un clima de opinión, es decir, disposiciones que la gente tiene sobre las cosas” explicó el académico quien agregó que “cuando pensamos si una encuesta llega a ser un excelente predictor de un resultado, ahí es donde la cosa se empieza a relativizar un poco más”. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la metodología utilizada por las empresas encuestadoras para la recolección de datos, el profesor Uribe sostuvo que “uno de los temas con las encuestas es el trabajo en terreno, es decir, que la gente acepte contestar. Cuando esto se hace bien, si una persona no te contesta tienes seleccionado un reemplazo, a veces eso se automatiza y termina generando distorsión y problemas de calidad en las encuestas“. En ese sentido, el académico añadió que “el grado de representatividad que tiene está relacionado no con el número de personas que contestan sino que cómo fueron seleccionadas las personas. Porque finalmente yo puedo tener un grupo de personas donde ninguno es representativo y me pueden contestar a la primera”. Sobre la incertidumbre que produce el sufragio obligatorio y la eventual votación de personas que no han participado en los procesos eleccionarios anteriores, Uribe señaló que “la gran distorsión que tenemos en los estudios es no saber cuánta gente efectivamente va a ir a votar. Ese número es incierto, por tanto, los cálculos que hacen las encuestas respecto del votante probable no sabemos cuán preciso es“. Respecto de la tendencia que se observa a favor del Rechazo en las encuestas, el profesor de la Facultad de Economía y Negocios sostuvo que “habría que creerle a esas encuestas si la elección fuera este fin de semana. A mayor proximidad que tenga cualquier pregunta que le haga a alguien es más probable que sea así. Si la elección fuera este domingo yo tendría pocas dudas que gana el Rechazo, por poco, pero ganaría el Rechazo”. De todas formas, el profesor Uribe recalcó que “quedan dos semanas y por eso es que se suspende el uso de encuestas, porque las encuestas no solo capturan opinión, sino que también son capaces de reforzar la opinión o incluso crearla. Faltan dos semanas donde todavía hay un margen en que el Apruebo pueda tener ciertos decantamientos que inclinen la balanza en ese sentido”. Por lo mismo, el académico añade que “la situación está cuesta arriba (para el Apruebo), pero quedan dos semanas, hay todavía bastante paño que cortar, pero con la convicción de que a medida que nos acerquemos a la fecha de la votación la gente va cristalizando su opinión y la va a cambiar cada vez menos. Todavía hay un margen en la medida en que se capture votos blandos y votos indecisos”. Revisa la entrevista completa acá:

