Defensa de Héctor Llaitul pedirá su traslado a cárcel de Temuco

Aislado en el módulo 89 de la Cárcel de Concepción permanece el vocero de la CAM Héctor Llaitul detenido hace algunos días y procesado por Ley de Seguridad del Estado, robo de madera y usurpación violenta. En esa condición, el dirigente mapuche no había conocido la repercusión mediática que tuvo su aprehensión y su envío al recinto penal penquista, algo que fue comunicado por sus abogados defensores que llegaron al lugar durante la jornada de este sábado. El abogado John Maulen de la Defensoría Popular, comentó que “nosotros lo vimos que estaba con unos dolores de cabeza intenso por todo lo que significa, está aislado, no sabe de lo que ocurría, le informamos de todo lo que ha sucedido”. El jurista precisó que Llaitul “no tiene gente ni personas cercanas, otros reclusos. Él está completamente aislado. Solicita y nos pidió que interviniéramos en aquello para que pudiera estar en la cárcel de Temuco, mínimo es su exigencia desde el punto de vista de estar con lo que ha conquistado ya los otros presos políticos mapuche, de estar con su mate, con la conversación y no aislado, sino que estar con su entorno que son los otros peñis que están también privados de libertad”. Además, solicitó la presencia de una machi para evaluar su estado de salud, aunque los médicos que lo han revisado en diferentes ocasiones desde su detención han certificado que está en un buen estado general. Por su parte, el abogado Rodrigo Román, también de la Defensoría Popular, criticó las filtraciones conocidas en los últimos días y que terminaron con la renuncia de Jeannete Vega al Ministerio de Desarrollo Social luego que se supiera que una de sus asesoras conversó con Llaitul luego que en una entrevista llamara a organizar la resistencia armada. El hecho aparecía en la transcripción de las comunicaciones interceptadas por la PDI al werkén de la CAM y que fueron entregadas a la Fiscalía de la Araucanía en el marco de la investigación. “La única posibilidad es que la policía o la Fiscalía haya filtrado. Muchas de esas supuestas conversaciones dicen relación con la vida privada de Héctor Llaitul y con los dichos de su vida privada. Yo no soy comentarista de la vida privada, no nos corresponde hacerlo y no corresponde con estas imputaciones. Lo que habría conversado o no con una asesora de la ministra, lo que habría conversado con otra persona, son todos temas colaterales. Lo central acá es que nuevamente la Fiscalía y la policía han permitido que se filtre información y realizar lo que se conoce como un juicio paralelo”, precisó. Esto fue reforzado por el senador Juan Ignacio Latorre, quien indicó que la manera en que se conoció de esta transcripción es al menos sospechosa. “Me parece muy sospechosa la forma en que se está filtrando información sensible, delicada de una investigación judicial en desarrollo a partir de escuchas telefónicas de la Policía de Investigaciones, información que tiene también el Ministerio Público y que se esté filtrando en los medios de comunicación para perjudicar en este caso al gobierno del Presidente Boric que termina sacando a una ministra del gabinete y a tan pocos días del plebiscito histórico por la nueva constitución. Me parece que este tipo de filtraciones, de dónde vienen y con qué intencionalidad se hacen, creo que también es una arista a investigar”, puntualizó el presidente de Revolución Democrática. Respecto a la situación del movimiento mapuche luego de la detención de Héctor Llaitul, el vocero de la comunidad de Temocuicui, Mijael Carbone, señaló que coloca en riesgo a todos los mapuche que buscan defender sus derechos y expresar sus reivindicaciones. “Nosotros encontramos que esta es una situación política en la cual viene obviamente el Estado a dejar claro y reforzar la presencia forestal al interior del territorio Wallmapu que es territorio mapuche. El Estado no respeta la libre expresión y hoy día estamos en riesgo todas las personas que de alguna forma defendemos derechos fundamentales del pueblo mapuche y hoy día a Héctor Llaitul se le acusa por la Ley de Seguridad del Estado solamente por defender derechos fundamentales”, subrayó. Foto Agencia Aton

