Andrés Celis (RN) por proceso constituyente: “No queremos que nos pautee el Gobierno porque es poco agradable”

En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, profundizó sobre el futuro del nuevo proceso constituyente, tras el triunfo del Rechazo a la nueva constitución en el plebiscito del pasado 4 de septiembre. Sobre la decisión de la colectividad y del resto de la oposición de restarse de la reunión pactada para este jueves, producto de los anuncios del Gobierno y del oficialismo respecto a eventuales consensos, Celis sostuvo que “para nosotros es sumamente incómodo sentarnos en una mesa, o hasta en un salón, tres partidos de Chile Vamos y 20, 24, 25 partidos que tienen uno o dos diputados y tratar de llegar a un acuerdo”. Según Celis lo que comunicó este sector a los interlocutores del Apruebo fue que “queremos conversar por favor con menos partidos políticos o con aquellos que representen una cantidad proporcional a los diputados o parlamentarios que tiene Chile Vamos”. “Segundo, no queremos que nos pautee el Gobierno porque es poco agradable. Hay tanta confusión en la información que déjennos entre nosotros, más el Partido de la Gente, ver si podemos llegar a una postura en común y poder planteársela a ustedes. Yo al menos soy partidario de que el ciento por ciento (de una nueva Convención) sea elegido democráticamente”, aseveró. Asimismo, el representante de la Región de Valparaíso añadió que “una cosa distinta es que un porcentaje de lo que se elija democráticamente, no sé cómo serán los requisitos, sea en una lista cerrada con la categoría de técnicos especialistas. Una cosa distinta es que haya un texto previo confeccionado por técnicos especialistas, donde haya una comisión conformada por los ex presidentes, Ricardo Lagos, Bachelet, pero yo no me pierdo es que la elección tiene que ser, desde mi punto de vista, totalmente democrática. Los designados a dedo o los designados por el Congreso a mí en lo personal no me gusta”. Por otra parte, dijo tener la sensación de que “vamos a terminar con una propuesta, llámese como quiera llamársele, Convención Constitucional, Asamblea Constitucional, de 50 miembros elegidos por el sistema que hoy día tiene el Senado y estos expertos técnicos con derecho a voz, no a voto”. Sin embargo, planteó que este último grupo de personas con derecho a voz “sí puedan ser elegidos no democráticamente, sino que los pueda elegir un comité de 20 personas notables, donde pueda estar el ex presidente Ricardo Lagos, un ex presidente del Senado, un ex presidente de la Corte Suprema”. “A mí me encantaría tener, por ejemplo, un Agustín Squella con derecho a voz, más allá de si él quiere someterse al escrutinio, bienvenido sea”, expresó.

