Lorena Pizarro luego de rechazo a censura en su contra: “Hay una determinación de la derecha de victimizarse”

Por 6 votos a favor, 6 en contra y una abstención, los integrantes de la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados, rechazaron la moción de censura en contra de la presidenta de la instancia, la diputada del Partido Comunista Lorena Pizarro. Esto ya que al no haber mayoría de votos, reglamentariamente, se entiende como rechazado el recurso. Recordemos que el diputado de la UDI, Cristian Labbé, presentó una solicitud de censura en contra de la parlamentaria, para sacarla de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. El legislador gremialista denunció que Lorena Pizarro se negó en dos ocasiones a invitar al ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Sergio Micco a una audiencia en la comisión. El diputado de la Unión Demócrata Independiente, Cristián Labbé, quien interpuso la moción de censura en contra de la diputada, Pizarro, durante la fundamentación de su voto, afirmó que “la presidenta (de la Comisión) es parcial, arbitraria y negacionista. Todos tenemos derecho a invitar a voces importantes en materia de DD.HH.”. El parlamentario sostuvo que “el señor (Sergio Micco) ha sido perseguido por un sector político y el PC está persiguiendo a quien de forma transparente luchó por los derechos humanos”. En tanto, la diputada, Ericka Ñanco, de Revolución Democrática, señaló que la moción de censura “es una cuestión que atenta contra todos los principios. ¿De verdad quieren darle importancia a una sola persona?” en referencia a que la discusión se centrara en la invitación a Sergio Micco, agregando que “es un chantaje político liderado por la derecha, una censura irrisoria, aberrante y estúpida”. Por su parte, la diputada Lorena Fries de Convergencia Social, aseguró que “me entristece la situación de esta Comisión. Se ha utilizado el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la figura del ex director (Sergio Micco) para cuestiones políticas que nada tienen que ver con el eje de la universalidad de los derechos humanos”. En forma categórica, Fries advirtió que “se ha chacreado con el tema de los derechos humanos, cuando no necesariamente lo son”. A petición de uno de los diputados de derecha, Pizarro solicitó al secretario de la comisión que retirara la expresión “estúpida” señalada por la diputada Ñanco en su intervención, además de eliminar también la imputación del diputado Labbé en su contra de “negacionista”, recordando además que ella es hija de un detenido desaparecido. Luego de la votación, Lorena Pizarro señaló que “es muy complicado que una comisión pueda avanzar primero con planteamientos que no son verdaderos”, al referirse a las acusaciones en su contra y su gestión como presidenta de la instancia parlamentaria. En ese sentido, la legisladora solicitó que los medios revisen las actas de las sesiones y busquen si alguna vez se negó a incluir a invitados de la oposición. Pero además, sostuvo que “yo no puedo ser parte de aquellas y aquellos de los que quieren reescribir lo que significa la violación sistemática de los derechos humanos. Eso es muy peligroso para el país. Cuando se relativiza las violaciones de los derechos humanos, la consecuencia que tenemos es que violan reiteradamente con secuestros, desapariciones, con torturas”. “Quiero decir además que el subterfugio de que no se quería invitar al señor Micco, quedó más que demostrado que no era real”, subrayó la ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. En ese sentido precisó que el acuerdo de la comisión era que no se iba a continuar escuchando exposiciones de invitados hasta el total despacho del proyecto de ley antidiscriminación que mejora la Ley Zamudio. “Yo hice respeto de los acuerdos tomados por todas y todos. Lo que pasa que me parece que aquí hay una determinación de la derecha, primero de victimizarse, no me parece. Discutamos las cosas como corresponden. Me parece también que hay que decir la verdad. Si voy a censurar a alguien, lo tengo que hacer con argumentos y no subterfugios que no corresponden”, puntualizó. La comisión de Derechos Humanos acordó por unanimidad que en la primera sesión ordinaria de la instancia, se convoque al ex director del Instituto Nacional de DD.HH pasándolo del cuarto al primer lugar de la lista de invitados al primero, adelantando así su asistencia.

