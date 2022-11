d14456a612

Emilia Schneider: "Deslegitimar la política es una estrategia que sigue la ultraderecha en todo el mundo" La diputada de Comunes criticó la actitud de la oposición que bloquea sistemáticamente el trabajo parlamentario buscando provocar derrotas al Gobierno. Eso sí, valoró el triunfo de Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara. Diario Uchile Miércoles 9 de noviembre 2022 9:36 hrs.

Como una buena noticia calificó la diputada Emilia Schneider la elección de Vlado Mirosevic como presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas el lunes recién pasado, lo que aseguró va a permitir un tránsito más expedito de las reformas que impulsa el Gobierno y que aseguró buscan resolver problemas complejos de la vida de las personas. En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, la legisladora sostuvo que esta mesa que integran además Carlos Bianchi y Catalina Pérez, “va a permitir que las reformas, que las políticas que son necesarias hoy día para responder a las necesidades de la ciudadanía se discutan con mayor velocidad”. A su juicio, la llegada a la presidencia de la oposición de la mano del diputado DC Miguel Ángel Calisto, podría haber generado una obstrucción a las propuestas del Ejecutivo, ya que esa ha sido la actitud de Chile Vamos en los últimos ocho meses. “El objetivo que defienden algunos, en particular la derecha, es desestabilizar a las fuerzas del Gobierno, no legislar para el bienestar de las personas, para mejorar la vida de la gente”, comentó la legisladora. A eso se agrega, precisó, la actitud de algunos parlamentarios que han anunciado que impugnarán a la recién asumida mesa de la Cámara e incluso los gritos que profirió durante el discurso de Mirosevic el diputado René Alinco frente a todo el hemiciclo. “Efectivamente estamos asistiendo a una situación bien compleja, a una degradación diría yo del rol que tenemos como diputadas y diputados y defender que nosotros no estamos en política para hacer show, para hacer polémica, para acaparar cámara”, puntualizó. Schneider agregó que “tenemos un desafío hoy día, porque la política está puesta en una constante impugnación para que la política sea efectivamente una forma de resolver conflictos, resolver los problemas de la gente”. La legisladora frenteamplista apuntó que quienes se suman a este tipo de acciones “no entienden que la política está muy deslegitimada, el Congreso está muy deslegitimado y a mí al menos y muchos y muchas de nuestros colegas, no nos acomoda eso. Pero al parecer hay algunos que no entienden eso y que con este tipo de polémicas no perdemos ni ganamos algunos, sino que pierde el Congreso en general su legitimidad”. Para Schneider estos no son hechos aislados ni deben ser vistos como anécdotas, sino que deben ser abordados con seriedad, porque “va pavimentando el camino para que surjan populismos antidemocráticos o ultraconservadores o de ultraderecha como hemos visto en Brasil, en Estados Unidos y creo que eso tiene que ser un llamado de atención. Esta estrategia de deslegitimar la política es una estrategia que sigue la ultraderecha en todo el mundo”. “Nadie tiene una mayoría y hay que construirla” Respecto a las dificultades que encuentra el oficialismo para sacar adelante las propuestas del Gobierno, la diputada Schneider sostuvo que efectivamente “nadie tiene una mayoría y hay que construirla”, incluso discutiendo los temas con la oposición. “El número mágico es 78 votos y más si pensamos en cosas que requieren un quórum calificado producto de la Constitución actual. Eso es parte de un Congreso fragmentado como el que tenemos hoy día”, recordó. En ese sentido, sostuvo que mantendrán la disposición al diálogo, particularmente con la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente con quienes ya hubo acuerdos que por diferentes razones se diluyeron, pero que son necesarios para avanzar con las iniciativas legales. “Es muy importante seguir atentamente las conversaciones que tengan ambos partidos. Ambos representan a sectores bien bisagra en la Cámara de Diputados y Diputadas y eso se notó. El diputado Aedo votó por el diputado Calisto y parte de su bancada no. Es algo que tienen que resolver”, analizó. Eso sí, subrayó que “lo que hay que tener claro es que el objetivo de las reformas no los podemos claudicar. Eso fue también una resolución del cónclave con el Gobierno. No hay una renuncia al programa, al contrario. Estamos muy firmes en que tenemos que salir a empujarlo”. Schneider insistió en que “desde el oficialismo siempre hemos estado disponibles para dar ese diálogo. Yo creo que desde la oposición hay una cierta indefinición para darlo. Y eso se ve en que por ejemplo la derecha no ha tenido claridad para definirse respecto del proceso constituyente”, puntualizó. Respecto de ese tema, la legisladora de Comunes y ex presidenta de la Fech indicó que el viernes habrá una jornada “maratónica” para avanzar en acuerdos entre los partidos políticos con representación parlamentaria. Eso sí, precisó que desde su mirada “la derecha ha sido muy ambivalente porque en sus propias filas hay diferencias. Hay gente que ha expresado derechamente que no quiere una nueva constitución o que le gustaría que la escribiera el Congreso. Creo que hay un desorden en sus propias filas que ellos han traspasado de alguna manera a las mesas de negociación”.

