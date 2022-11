dbfb6112a6

Nacional Política Diputado Gonzalo Winter recrimina a jefe de bancada de la DC: “Nos engañaron en la cara” El parlamentario criticó la actitud de la falange y en particular del diputado Eric Aedo, quien condicionó la mantención del acuerdo de gobernabilidad de la Cámara a que se retirara la candidatura de Karol Cariola. Finalmente votó con Chile Vamos. Diario Uchile Martes 8 de noviembre 2022 9:04 hrs.

Con duros cuestionamientos el jefe de la bancada de diputados del Frente Amplio, Gonzalo Winter, criticó a su par de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, por la forma en que votaron los parlamentarios de ese partido la jornada de ayer cuando se eligió al nuevo presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y es que si bien el líder de los seis legisladores DC condicionó el voto del grupo a que se retirara la candidatura de Karol Cariola para suceder a Raúl Soto en la mesa de esa rama del Congreso, finalmente igual votó junto con Chile Vamos por otro demócrata cristiano, el diputado Miguel Ángel Calisto. En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, Winter sostuvo que “se rieron de nosotros”. “Hay personas que firmaron ese acuerdo que francamente hicieron una puesta en escena, que se rieron de nosotros, que nos engañaron en la cara”, comentó. Winter recordó que “la Democracia Cristiana, específicamente su jefe de bancada, dijo ‘si se baja el Partido Comunista nosotros vamos a concurrir con nuestros votos para cumplir el acuerdo al cual nos comprometimos’. Y cuando se bajó el PC de las opciones, dijeron ‘no, ahora queremos ir con la derecha’. Y de hecho, la persona que dijo eso nunca votó a favor del acuerdo”. El parlamentario de Convergencia Social subrayó que lo ocurrido ayer “es el sinceramiento de las posiciones políticas de algunas personas y de las actitudes morales de algunas personas. Porque el jefe de bancada de la Democracia Cristiana no es que sea más conservador o menos conservador, es que nos decía mentiras”. Para el legislador esta situación resulta compleja para ir construyendo las mayorías. “Los países necesitan que los políticos se pongan de acuerdo. Y si los políticos se mienten de esa forma y pasamos de que eso pase a ser motivo de vergüenza a que sea motivo de gracia o chiste, efectivamente estamos en un problema”, indicó. Además, cuestionó que “hay ciertos sectores de la izquierda que creen que para obtener la paz social en Chile, el Gobierno debe ceder ante las exigencias que le hace la derecha. A veces en la vida eso funciona, porque una persona que está peleada contigo, te haces ciertas exigencias, se las das y logras cierta paz. Pero en el caso de Chile, a la izquierda la derecha la quiere ver fracasar, al Gobierno lo quiere ver fracasar”. En esa línea, Winter precisó que “el objetivo de la derecha en Chile, históricamente ha sido defender los intereses del gran capital. A veces se les nota mucho y a veces no se les nota, porque lo saben esconder. Se les nota mucho cuando legislan para Corpesca, cuando legislan para Asipes, cuando las pesqueras les hacen las indicaciones para la Cámara de Diputados y cuando se muestra que durante 20 años estuvieron financiados por el Banco Penta”. Winter recordó que “el gobierno del presidente Boric tiene un programa de cambios que le toca los intereses al gran capital, que le sube los impuestos a las grandes mineras, incluidas las de Luksic que es dueño de Canal 13, que les toca los intereses a las AFP. Entonces, lo que vamos a ver es a una derecha que lo que quiere no es conciliar con el Gobierno. Lo que la derecha quiere es que este Gobierno fracase porque no quiere que toquen los intereses del gran capital”. El representante del Frente Amplio recordó que más allá de las diferencias, los quórums en el Parlamento obligan a buscar acuerdos con otros sectores políticos, considerando además que el Ejecutivo no cuenta con las mayorías necesarias para avanzar con iniciativas que generan cambios profundos como la de pensiones y la tributaria. “Lo que te dicen (los parlamentarios) no es que esto es inadmisible; lo que te dicen es ‘yo no voy a votar, yo voy a votar con la derecha’. Eso la gente también lo tiene que entender. Tenemos un montón de partidos en la Cámara de Diputados que se definen sin ideología o que de facto no la tienen y que negocian al mejor postor”, acotó. Winter advirtió además que “si esos partidos logran hacer una alianza sólida con la derecha, es algo que nosotros tampoco podemos permitir, porque eso también es peligrosísimo para el país que se arme un bloque, una alianza sólida de los partidos sin ideología que negocian al mejor postor con la derecha en función de hacer fracasar todas las reformas. Esa también es una responsabilidad nuestra, impedir a toda costa que eso ocurra”. Respecto del escenario frente a las reformas que impulsa el Gobierno, el legislador indicó que también pasa por la capacidad de movilización y de conocimiento que tenga la ciudadanía de estos temas y cómo les beneficia para su futuro. “Si queremos que se apruebe la reforma de pensiones, lo que tenemos que hacer es salir allá afuera y convencer al país, convencer al pueblo de Chile de que es una buena reforma y de que los intereses de los chilenos y las chilenas no están alineados con los intereses de las AFP”, precisó. Por último, el parlamentario destacó el rol que ha jugado la diputada Karol Cariola en su trabajo legislativo, proponiendo proyectos de ley que luego son aprobados, además de ser la más votada de toda la Cámara. “Es de las mejores diputadas que ha habido desde el retorno a la democracia”, consideró Winter.

