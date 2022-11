d168e19d82

Internacional Gilberto Aranda sobre Rusia-Ucrania: “El equilibrio está tan frágil que la escalada puede ocurrir en cualquier momento” El analista internacional afirmó que luego de incidente por la caída de un misil en la frontera con Polonia, evidencia la fragilidad del conflicto donde “un mal cálculo, un error humano, puede generar consecuencias catastróficas”. Osciel Moya Plaza Miércoles 16 de noviembre 2022 14:22 hrs.

El escenario de negociación entre Rusia y Ucrania es “muy difícil” y el equilibrio es “tan frágil” que la escalada puede ocurrir en cualquier momento. Así lo estimó el analista internacional, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, al analizar la compleja situación del conflicto que este martes llegó a una máxima tensión cuando el gobierno de Polonia convocó a una reunión de urgencia a la Comisión de Seguridad Nacional, luego del impacto de un misil en la frontera con Ucrania que habría causado la muerte de dos ciudadanos polacos. Aunque inmediatamente Rusia dijo que se trataba de “una provocación deliberada con el fin de una escalada de la situación”, versiones contradictorias fueron bajando la presión a los hechos. Este miércoles el presidente polaco, Andrzej Duda, indicó que no hay indicios de que la caída de un proyectil no determinado en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, haya sido un ataque intencionado contra el país. Señaló que lo más probable es que fuera un misil del sistema de defensa aérea S-300 de fabricación soviética, producido en la década de 1970. “Por el momento no tenemos pruebas de que haya sido un misil disparado por la parte rusa”, dijo y precisó que existe una alta probabilidad de que fuera un misil proveniente de la defensa antiaérea ucraniana. Dado que Polonia es uno de los países integrantes de la OTAN, el presidente no considera que sea necesario activar el artículo 4 del tratado, sobre consultas en caso de amenaza, según indicó el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki. “Pero este instrumento todavía está en nuestras manos y aún no hemos tomado una decisión”, destacó, según agencias internacionales. Las mismas agencias señalan que el secretario general de la Alianza Atlántica OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la investigación preliminar “sugiere que el incidente probablemente fue causado por un misil de defensa aérea ucraniano” disparado para repeler ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia. Al ser consultado sobre estos hechos, el experto internacional afirmó que “el peor de los escenarios que tuvimos el día de ayer fue la posibilidad de que escalara. Si la tesis que existe, y que no se ha comprobado, de que el misil fue lanzado por el propio Ucrania, la verdad es que la escalada no llega en esta oportunidad. Pero la verdad es que el equilibrio está tan frágil que la escalada puede ocurrir, por decirlo de alguna manera, pasado mañana o en un mes o más, si no se entra definitivamente en un carril de negociaciones”. Aranda agregó que “lo que ocurre es que la lucha ha sido tan encarnizada que hoy día que se siente a la mesa Moscú con Kiev no es nada fácil. Las mismas decisiones que ha tomado Moscú de declarar que cuatro regiones, no sólo en Donbás, que todo esto empezó junto a Lugansk y Donetsk, sino que Jersón cuya capital ha sido recuperada por Ucrania, y Zaporiyia, dos regiones que Moscú las reconoció como autónomas y les ha abierto la posibilidad de ser parte de Rusia, en ese contexto se ve muy difícil la negociación hoy por hoy. El problema es que de extenderse esta situación, aún cuando hoy día se neutralice la posibilidad de una escalada, más adelante puede ocurrir otra cosa. Un mal cálculo, un error humano y esto puede dispararse con consecuencias catastróficas. Por lo tanto, la situación la veo muy compleja, no creo que haya un pronto término lamentablemente, y esa era la esperanza incluso de Putin cuando entró en esto”. En el escenario de una confirmación de un ataque ruso a Polonia, se podrían activar los artículos 4º y 5º de la OTAN lo que lo coloca “a centímetros de una declaración de guerra”, afirmó Aranda, ya que el artículo 5 permite responder militarmente en caso de que un miembro de la alianza haya sido atacado. Aranda destacó que hay una hecho que es relevante y es que Rusia está perdiendo en el frente oriental y aquí “la desinformación juega un papel crucial y hay que constatar que en este momento Rusia está retrocediendo, esto no significa que ya perdió la guerra, pero está retrocediendo. Jerson que había sido tomado a principio de marzo hoy día es parte de las fuerzas armadas de Ucrania la han tomado”. Agregó que este marco, Rusia hace una campaña de misiles que no solamente caen en Kiev, sino también en otras ciudades cercanas a la frontera con Polonia y de ahí viene la confusión sobre la caída del misil que puede ser de fabricación rusa, pero lanzado por Ucrania. “Este caso creo que es bueno tener dudas, esperar y agotar las investigaciones (…) porque ciertamente las consecuencias son demasiado desastrosas. Aquí cualquier incidente puede servir de excusa para que los halcones de uno y otro lado, se den el gusto de un conflicto que por el carácter de ambas coaliciones puede ser trágico”, indicó el analista. Aranda precisó que si bien es cierto Rusia desmintió un ataque a Polonia, “parece extraño que en este contexto donde Rusia está retrocediendo, apueste por ampliar el teatro de operaciones. Parece en principio raro, pero hay que agotar el espacio y si se llega a comprobar que fue lanzado por Ucrania aún cuando sea de fabricación rusa, podríamos decir que es parte de esta desinformación. Pero también hay que decir que el curso de la guerra no está conforme a los designios de Moscú y en este retroceso es que se produce este incidente tan confuso que puede llevar a una escalada o a mantener las cosas como están en el frente de guerra”.

