Economía Internacional Nacional Política Proceso Constituyente Presidente Boric ante empresarios mexicanos: “Las confianzas en mi país están resquebrajadas y estamos tratando de volver a articularlas” El mandatario se refirió al proceso que siguió al estallido social y el camino que se sigue para alcanzar una nueva constitución. Además, valoró la inversión extranjera como una forma de mejorar las condiciones de vida de las personas. Diario UChile Miércoles 23 de noviembre 2022 15:32 hrs.

“Pero se sentaron todos juntos los chilenos” señaló el presidente Gabriel Boric luego de presentar a los empresarios nacionales que lo acompañan en su gira de Estado a México y que participaron del desayuno junto a representantes de diferentes firmas de la nación norteamericana. “¡Cámbiense de asiento, si la idea es conocer a los pares mexicanos!… los chilenos a veces somos muy tímidos”, agregó el mandatario quien destacó que el evento busca generar lazos para el trabajo conjunto e incentivar la inversión no sólo en áreas tradicionales, sino en otras como el turismo que trae aparejados el impulso de la cultura, la educación y el empleo femenino. El Presidente señaló que “pensar en la reactivación de la economía no puede ser volver al punto cero donde estábamos justo antes de marzo -por lo menos en Chile- cuando se desata abiertamente la pandemia, sino atrevernos a pensar también un modelo distinto”. En esto comentó que las coordinaciones en áreas como el turismo permite la inclusión de pymes que son las que generan más puestos de trabajo particularmente en Chile y dinamizan las economías locales. Al respecto agregó que “no está demás señalar que hay otras dimensiones que no son solo las comerciales que son importantes. Proteger y profundizar nuestras democracias es desde nuestra perspectiva esencial para proveer la estabilidad necesaria que permitirá que nuestros países se desarrollen de forma integral, equitativa y sostenible”. El jefe de Estado subrayó que “las crisis políticas generalmente derivan también en crisis económicas y las crisis económicas las terminan sufriendo los más pobres y los más vulnerables. Por lo tanto, la democracia es un fin en sí mismo, pero además nos entrega mejores resultados”. Al respecto, se refirió al estallido social registrado en Chile desde octubre de 2019, momento en que “tomamos una decisión que fue difícil en su momento, pero que fue resolver nuestros problemas con más democracia y no con menos”. “Ese proceso tuvo un traspié que fue el plebiscito de hace pocos meses que rechazó la propuesta que la Convención Constitucional hizo al país. Y sin embargo, hay plena conciencia -espero- en la gran mayoría de los actores políticos de que Chile necesita una nueva constitución”, apuntó. El presidente Boric indicó que “los motivos que nos llevaron a esta crisis social siguen vigentes. Evidentemente hay urgencias de las cuales como Gobierno tenemos que hacernos cargo: la seguridad, el alza del costo de la vida, la crisis de la vivienda. Pero no perdamos de vista que lo institucional, el fortalecimiento de las instituciones no por no estar en el ojo del huracán, en medio de una crisis, deja de ser importante”. “Estamos tratando de hacernos cargo de esa promesa, de tener un nuevo pacto social”, puntualizó. De regreso al área internacional y las inversiones, el mandatario destacó que la inversión puede ser una palanca para mejorar las condiciones de vida de la gente. “La integración entre los países de América Latina y el mundo es fundamental. La inversión extranjera es una herramienta de desarrollo que es capaz, si lo hacemos bien, de diversificar, de sofisticar nuestra economía, para mejorar nuestra calidad de vida”, insistió. Agregó que “la inversión extranjera debe venir de la mano con una distribución más justa de la riqueza. Son los países cohesionados socialmente los que logran crecer sostenidamente en el largo plazo y para eso se requieren reglas claras, confianza, construir confianzas. Suena obvio, suena fácil, pero las confianzas en mi país están resquebrajadas y estamos tratando de volver a articularlas”. Junto con recordar la importancia de México en la vida de Chile y muchos compatriotas como Gabriela Mistral que fue invitada por José Vasconselos a participar en la reforma educativa como parte del proceso generado por la revolución mexicana, el presidente Boric indicó que se espera incrementar el intercambio no sólo comercial sino que también cultural entre ambos países. “Espero que se pueda profundizar nuestra unión, nuestro intercambio y cuenten en Chile con un Presidente amigo para los mexicanos y mexicanas”, concluyó.

