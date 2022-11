4522e949bb

Rodrigo Karmy: "El gremio de los camioneros tiene una historia sediciosa con la que se ha ido institucionalizando" El académico de la Universidad de Chile manifestó además que "no es casual" la vinculación entre este grupo "y la instalación de la oligarquía militar y financiera, a partir del Golpe de Estado". Diario Uchile Sábado 26 de noviembre 2022 14:21 hrs.

Rodrigo Karmy, académico de la Universidad de Chile, en el panel del programa Radionálisis de Radio y Diario Universidad de Chile sostuvo que el paro de los camioneros es una nueva demostración de la historia que arrastra este gremio, con actitudes que pueden ser calificadas de intransigentes y haciendo uso de la presión y de la fuerza. En tal sentido, Karmy afirmó que se trata de un gremio que “aparece como una suerte de supra gremio, donde no sólo el flujo de mercancías depende en gran parte de su propio flujo, sino que además por otras razones parecen tener el sartén por el mango”. El académico recordó, por ejemplo, que, en la Unidad Popular se desarrolló el gran paro de los camioneros financiados por la CIA, en 1972. “El gremio de los camioneros tiene una historia sediciosa y es la historia con la que se ha ido institucionalizando y potenciando por sobre cualquiera de los otros y en donde ha dejado a los gobiernos más o menos supeditados a su prerrogativa”. La Ley de Seguridad del Estado Respecto de la decisión del Ejecutivo de invocar en contra de los camioneros la Ley de Seguridad del Estado, traducido, en 13 querellas, Rodrigo Karmy indicó que “lo que ha hecho el Gobierno ha sido bueno. No hay otra forma, por ahora, en lo inmediato. A mediano y largo plazo, el modo de enfrentar este tipo de situaciones tiene que ver con la condición general. Nuestro país está tomado por una oligarquía militar y financiera que se apoderó del Estado por asalto. Y esa oligarquía implica también a algunos gremios que estratégicos, que son sus soportes sociales y que se instalaron fuertemente desde la dictadura”. Karmy fue categórico al afirmar que esa oligarquía militar y financiera no puede institucionalizarse, no puede instalarse, sino que opera a partir de un conjunto de agrupaciones sociales que abarcan no solo a su propio sector, sino también a grupos medios y populares. “Las oligarquías no se instalan solas, porque, básicamente, son una red, una articulación de un conjunto de otras instancias que están a nivel social y que son fundamentales con su apoyo”. Los intereses propios en juego Para el académico de la Universidad de Chile, de alguna manera, en el interés de los camioneros no está sólo jugándose el interés del gremio. “También está vinculando a otros conflictos como los que ocurren en La Araucanía con la problemática de la seguridad, con la exigencia del Estado de Excepción que ha aparecido también en algunos voceros de los camioneros y, por lo tanto, se está anudando el interés camionero al interés de las forestales”. Rodrigo Karmy agregó que “no hay posibilidad de instalar una gran dominación si es que no se apoya en pequeñas dominaciones que actúan cotidianamente. No es casual la vinculación entre el gremio de los camioneros y la instalación de la oligarquía militar y financiera, a partir del Golpe de Estado”.

