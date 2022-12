d786e2029c

Justicia Nacional Política Corte Suprema descartó que el proceso para nominar al Fiscal Nacional esté viciado La vocera del máximo tribunal, Angela Vivanco, indicó que aún no reciben la notificación de este nuevo rechazo desde el Gobierno. Además, precisó que no les corresponde pronunciarse sobre las críticas de distintos sectores al procedimiento. Diario UChile Miércoles 21 de diciembre 2022 13:02 hrs.

La vocera de la Corte Suprema, Angela Vivanco, reconoció que el proceso para nominar al Fiscal Nacional se ha complejizado, pero descartó que esté viciado o que no haya cumplido con los estándares legales. La ministra Vivanco sostuvo este miércoles un encuentro con la prensa vía Zoom, donde analizó la fallida nominación de la fiscal Marta Herrera para encabezar el Ministerio Público. Al respecto indicó que hasta el momento el gobierno no ha notificado oficialmente al máximo tribunal la segunda determinación del Senado para definir al sucesor de Jorge Abbott. La autoridad reconoció que el proceso ha sido complejo pero “de ahí a decir que es un proceso viciado, creo que es una palabra muy grave, muy seria, porque cuando usted dice que es un proceso viciado significa que es un proceso que no ha cumplido con los estándares legales”. Vivanco subrayó que “cuando hablamos de vicio hablamos de situaciones que hace que se pueda anular un proceso. En consecuencia yo no llegaría hasta esa palabra, sino que diría que es un con un proceso que se ha ido complejizando, complicando”. Respecto de las críticas surgidas por el fracaso de las dos nominaciones, la ministra afirmó que “nosotros no respondemos a opiniones y a libres expresiones que puedan tener las autoridades sobre las cosas que les parece. Nosotros nos vamos a pronunciar sobre lo que nos compete que es conformar otra vez la quina para que el Presidente de la República pueda hacer una tercera nominación, pero nosotros no vamos a entrar a discutir qué opinó cada quien, ni vamos a contestar eso porque no nos corresponde”. La vocera del máximo tribunal afirmó que una vez que llegue el oficio del Gobierno informando sobre la situación, los magistrados se reunirán para determinar el procedimiento. “Tenemos que esperar que llegue el oficio que informe formalmente y en consecuencia sólo habrá pronunciamiento del pleno en esa materia una vez que el oficio llegue, cosa que hasta esta hora no ha sucedido. Y ahí vamos a tener que reunirnos para efectos de determinar, otra vez, la fórmula o el procedimiento”, precisó. Explicó que además de lo establecido en la Constitución, la norma dice que si un candidato es rechazado “corresponde que la Corte Suprema complete la quina o que se efectúe un nuevo concurso de ser ello necesario”, sin embargo “no especifica en qué caso habría que llamar a un nuevo concurso y en qué caso no”. “Si la norma fuera meridianamente clara sabríamos qué procede”, indicó, acotando que existe una “terminología que es muy abierta” en relación a la fórmula que cabe ser empleada.

