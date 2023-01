f0640872b8

0045ad766c

Nacional Política Proceso Constituyente ¿Juntos o separados?: El dilema de las dos almas del Gobierno para consolidar una lista única de consejeros constitucionales En Apruebo Dignidad insistieron en que la conversación sigue abierta. “No es un momento de peleas pequeñas, sino que de grandes acuerdos que nos permitan sacar esta nueva constitución adelante”, expresó la diputada RD, Catalina Pérez. Natalia Palma Sábado 14 de enero 2023 9:08 hrs.

Pese a la ágil tramitación en el Congreso Nacional que concluyó esta semana con la aprobación de la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente, en partidos de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad continúa el dilema sobre la idea de ir en una lista única a la elección de los futuros consejeros constitucionales. Y es que el llamado de Comunes a conformar una sola lista no ha logrado convencer a sus socios de la DC ni el PPD, donde la presidenta de esta última colectividad, Natalia Piergentili, apuntó a la necesidad de “ampliar la base social, política y de apoyo al Gobierno a través de buscar en la próxima elección para los constituyentes poder expresar los matices que existen entre estas dos coaliciones”. Es por este motivo que el pasado viernes los partidos del oficialismo se reunieron para abordar esta situación, considerando que el próximo 6 de febrero termina el plazo para la declaración de candidaturas ante el Servicio Electoral. Sobre este panorama, la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, sostuvo que “si sectores que pensamos distinto podemos ponernos de acuerdo para poner por delante los intereses de nuestro país, sobre todo los sectores oficialistas debiésemos también poder hacerlo. Creemos que la mejor forma de enfrentar este proceso es yendo en una sola lista como alianza de Gobierno, me parece que es algo deseable desde el punto de vista electoral, por cierto, pero también para que podamos ofrecer una mirada consensuada de país”. Ante la reticencia de sectores de Socialismo Democrático mencionó que “esta siempre es una conversación compleja, pero desde el Frente Amplio no solamente hemos manifestado nuestra disposición, sino que nos hemos puesto la tarea de construir también esta alternativa y ofrecer en cada región los mejores candidatos para tener un Consejo Constitucional que trabaje con seriedad sin perder nunca de vista que no es un momento de peleas pequeñas ni shows innecesarios, sino que es un momento de grandes acuerdos que nos permitan sacar esta nueva constitución adelante”. En cuanto a la posibilidad de que el Partido Socialista en su Comité Central del 28 de enero pueda incidir en la decisión de conformar una o dos listas, la parlamentaria consideró que “todas las posiciones son importantes, pero sin duda el PS siempre ha ocupado un rol preponderante en la política chilena”, agregando que dicha colectividad “siempre ha sabido poner por delante los grandes objetivos del país y creo que estamos en un momento en que compartimos, además, una mirada común respecto de cómo alcanzar dichos objetivos”. Una mirada similar tuvo el timonel de Comunes, Marco Velarde, quien afirmó que “hay acercamiento entre los planteamientos que tiene por ejemplo Comunes, Revolución Democrática con los que tiene hoy día el Partido Socialista, que salvaguardan la unidad del oficialismo. Entonces, hay un rol importante que hoy día están jugando las actorías socialistas, pero me imagino que también en el resto de los partidos hay un debate abierto, donde existen actorías que puedan pujar para tener una lista unitaria”. En esa línea, enfatizó en que “en lo concreto lo que nos dicen las proyecciones electorales es que, en un escenario de mayor unidad del oficialismo, tenemos mejores resultados en la elección y en la composición en el Consejo Constitucional, que ir en listas separadas”. De manera Velarde que reiteró que las conversaciones seguirán abiertas. “No solamente el llamado a los partidos del Socialismo Democrático, sino que también a la Democracia Cristiana, a independientes y al resto de la sociedad que quiere incluirse en un gran pacto social para disputar el próximo proceso constitucional para ganar un Estado social de derecho”, manifestó. Por su parte, el diputado socialista, Marcos Ilabaca, expresó en conversación con Política en Vivo que “nosotros tenemos una postura ya claramente determinada respecto de esta materia y nosotros tal cual la dirección del partido ha señalado creemos que debemos tratar de desarrollar todas las acciones pendientes a ir en una sola lista, una lista que, en definitiva, comprenda Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático, la Democracia Cristiana y los sectores progresistas que se quieran sumar”. “Claramente el escenario por lo que ha señalado la DC es difícil llegar a eso, pero vamos a propender hasta al final para poder generar una sola lista y eso ha sido ya mandatado por la mesa del partido también, la Comisión Política”, aseveró el legislador. De hecho, la presidenta de la tienda, Paulina Vodanovic, en diálogo con La Tercera confirmó esta posición; sin embargo, matizó en que esta determinación también pasa por otros partidos de la coalición. Vodanovic puntualizó en que “nosotros como PS tenemos acuerdo en lista única, pero eso también depende de las otras fuerzas políticas. Veo que hay espacio de conversación aún, porque la postura del PPD no es una visión que no haya que considerar sobre ampliar la base electoral, la mayor elegibilidad (…) Si eso no es así (lista única), no hay que dramatizarlo”. Por otra parte, el diputado Fidel Espinoza, quien además ha sido un férreo crítico del Ejecutivo, mostró su desacuerdo con esta postura mayoritaria, indicando que el Socialismo Democrático no tiene “por qué subvencionar a un sector político que ha ido perdiendo apoyo ciudadano sistemáticamente por sus errores”, según consignó La Segunda.

