Tomás Duval y desempeño de ministros sectoriales: “Hay ahí una debilidad que evidentemente el Presidente podría estar evaluando”

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, abordó el pie en que el Gobierno arriba a su segundo año de mandato y los elementos que a su consideración juegan en un posible ajuste ministerial por parte del Presidente de la República.

Haciendo un balance del 2022, Duval consideró que “el primer año de Gobierno ha sido de aprendizaje, muchas complejidades y sin una agenda de Gobierno muy nítida”.

Esto porque en los primeros meses, el Ejecutivo “estuvo jugado por el plebiscito y posterior a eso tuvo mucha dificultad en tener una agenda política que fuera su norte”, señaló Duval, apuntando a que “esa fue la gran dificultad, más allá que uno podría decir que la instalación fue lenta”.

Bajo esa consideración, el académico indicó que el principal desafío de este año será desplegar las reformas -sumada a agendas como la de seguridad- de manera tal que se encaucen en la línea del Gobierno.

Teniendo en vistas el hermetismo de la oposición, Duval añadió que el Ejecutivo “tiene que tener de punto de partida que es un Gobierno de minoría en el Congreso, por lo tanto, las reformas van a ser viables políticamente en la medida que el Gobierno esté dispuesto a recoger cosas, o algunas cosas, de la oposición para darle viabilidad a esas reformas y es ahí donde va a tener un espacio. Ese diálogo, esa construcción política, que no es fácil, es bastante compleja, va a ser lo sustancial para poder sacar adelante las reformas“, señaló.

En ese sentido, acotó que “la oposición va a criticar todo lo que diga el Gobierno, es parte de ser oposición, eso va a ser así y no va a cambiar. Sin embargo, me parece que hay espacio para poder avanzar en las reformas”.

Como un segundo desafío, Duval apuntó a saber encontrar un mejor equilibrio en la presencia de ambas coaliciones oficialistas. “Hoy día la centralidad política está entre el Ministerio del Interior, la Secretaría de la Presidencia y puede ser el Ministerio de Hacienda, por colocar tres ministerios eje en una política, y alguna manera ha sido un centro post plebiscito y le ha dado un cierto rumbo al Gobierno. Ahora, desde esa perspectiva, si modifico, incorporo, hago más viable un Gobierno con dos coaliciones de mayor presencia, me parece que esa sería una forma de producir un cambio y retomar una agenda”, sostuvo.

Ahora bien, acotó que “sin duda hay una tensión, porque el Presidente podría estar pensando estratégicamente en estas dos coaliciones y las fuerzas políticas, con sus intereses y demandas más propias, estén en una línea distinta. Esa tensión siempre se va a producir”.

En cuanto al desempeño de los elencos sectoriales, Duval destacó que “muchos ministros son poco conocidos en la opinión pública, eso es una dificultad cuando hay agendas sectoriales que implementar en los distintos sectores, pero más allá del conocimiento, tampoco se ha visto un despliegue de parte de algunas carteras de efectivamente tener ciertas políticas sectoriales desplegadas en los territorios, en las distintas esferas del ámbito político. Entonces, creo que hay ahí una suerte de debilidad que evidentemente el Presidente podría estar evaluando”.

“A lo mejor no es un cambio tan radical, pero sí me parece que podrían haber esas mejoras, porque los cambios de gabinete lo que producen es una suerte de recuperación de iniciativa política, que si va bien acompañada de una estrategia, hace que el Gobierno retome una agenda. Me parece que esa es la oportunidad que pudiese tener en esta ocasión”, agregó.

En lo relativo al programa de Gobierno, el académico reconoció una pugna entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad en términos de la gradualidad en la que se avanza hacia las reformas. En esa línea, consideró que un cambio de gabinete “además tiene una implicancia política porque está diciendo que el Gobierno ahora va a implementar una agenda en sus dos coaliciones y no se está sumergiendo en el proceso constituyente”.

El académico descartó que el mandatario se haya visto presionado a aplicar ajustes en el Gobierno. “El Presidente, si produce el cambio, está pensando estratégicamente en recuperar una iniciativa política y en tener una estrategia que lo defina en el segundo año, porque el primer año fue con una derrota política y uno podría decir casi perdido en términos de agenda”.

Por tanto, consideró que el ajuste “viene mucho de iniciativa propia, a partir de una cuestión que venía mostrándose como necesaria. Me parece que ahí el Presidente es quien tiene la iniciativa”.