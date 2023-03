b586ace810

dc435a3502

Nacional Política Paris y crisis de las isapres: “Si caen van a caer también las clínicas” El exministro de Salud enfatizó en la importancia de encontrar una solución, teniendo en cuenta las posibles consecuencias de la debacle. “Yo creo que ahora debemos dialogar y avanzar pensando en las personas", añadió. Diario UChile Lunes 6 de marzo 2023 10:57 hrs.

Compartir en

En conversación con el programa Estado Nacional, de TVN, el exministro de Salud, Enrique Paris, analizó la llamada crisis de las isapres. Al igual que otros expertos, Paris considera que si las aseguradoras “llegan a caer, habrá una afectación muy importante en el sistema público de Salud”. “No se trata de salvar a las isapres, se trata de que la gente tenga tranquilidad de que va a seguir con sus planes, pero tenemos que avanzar también en una reforma, por lo tanto, creo que en ese sentido, debemos trabajar para obtener la mejor respuesta posible”, precisó. Según el exministro hay dos cosas por solucionar: “Primero, hay que tomar en cuenta el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema con respecto al tema del precio base, de que si se cobró de más, cómo se van a devolver esos dineros; de qué manera y en cuánto tiempo”. Y en segundo lugar: “La aprobación para reajustar los valores, porque la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha dicho que se va a aceptar ese paso para que las isapres en realidad tengan un equilibrio financiero”, explicó. En la misma línea, el exministro reconoció que las aseguradoras “han cometido muchos errores, no escucharon la voz de la gente, no se reformaron a tiempo, pero también yo quiero recordar que el primer y segundo Gobierno de Sebastián Piñera envió proyectos de ley para reformar Fonasa, como se quiere ahora, para reformar las isapres, para hacer un seguro catastrófico, para tener también un Plan Universal de Salud o un Plan Garantizado de Salud y desgraciadamente en el Parlamento las cosas no avanzaron y creo que es bueno que ahora haya diálogo, que esté la idea de trabajar en conjunto, porque el tema de la salud va a seguir siendo un tema muy importante para las personas”. En relación a cómo se debe actuar frente a esta situación, el extitular de Salud detalló que “de todas maneras hay que aplicar el fallo, hay que aplicar los criterios que fijó la Corte Suprema, que también dijo que estaban por salvaguardar el sistema privado de salud, para no nombrar a ninguna institución en especial, porque si caen las isapres, van a caer también las clínicas, van a tener problemas los prestadores privados, van a tener problemas los laboratorios, va a haber cesantía si llegamos a un caso límite, por eso me preocupa también la opinión del ministro Mario Marcel”. Finalmente, Paris hizo un llamado a la unidad: “Yo creo que ahora debemos dialogar, debemos trabajar en conjunto, debemos avanzar pensando en las personas, creo que eso es lo fundamental”, aseveró.

En conversación con el programa Estado Nacional, de TVN, el exministro de Salud, Enrique Paris, analizó la llamada crisis de las isapres. Al igual que otros expertos, Paris considera que si las aseguradoras “llegan a caer, habrá una afectación muy importante en el sistema público de Salud”. “No se trata de salvar a las isapres, se trata de que la gente tenga tranquilidad de que va a seguir con sus planes, pero tenemos que avanzar también en una reforma, por lo tanto, creo que en ese sentido, debemos trabajar para obtener la mejor respuesta posible”, precisó. Según el exministro hay dos cosas por solucionar: “Primero, hay que tomar en cuenta el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema con respecto al tema del precio base, de que si se cobró de más, cómo se van a devolver esos dineros; de qué manera y en cuánto tiempo”. Y en segundo lugar: “La aprobación para reajustar los valores, porque la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha dicho que se va a aceptar ese paso para que las isapres en realidad tengan un equilibrio financiero”, explicó. En la misma línea, el exministro reconoció que las aseguradoras “han cometido muchos errores, no escucharon la voz de la gente, no se reformaron a tiempo, pero también yo quiero recordar que el primer y segundo Gobierno de Sebastián Piñera envió proyectos de ley para reformar Fonasa, como se quiere ahora, para reformar las isapres, para hacer un seguro catastrófico, para tener también un Plan Universal de Salud o un Plan Garantizado de Salud y desgraciadamente en el Parlamento las cosas no avanzaron y creo que es bueno que ahora haya diálogo, que esté la idea de trabajar en conjunto, porque el tema de la salud va a seguir siendo un tema muy importante para las personas”. En relación a cómo se debe actuar frente a esta situación, el extitular de Salud detalló que “de todas maneras hay que aplicar el fallo, hay que aplicar los criterios que fijó la Corte Suprema, que también dijo que estaban por salvaguardar el sistema privado de salud, para no nombrar a ninguna institución en especial, porque si caen las isapres, van a caer también las clínicas, van a tener problemas los prestadores privados, van a tener problemas los laboratorios, va a haber cesantía si llegamos a un caso límite, por eso me preocupa también la opinión del ministro Mario Marcel”. Finalmente, Paris hizo un llamado a la unidad: “Yo creo que ahora debemos dialogar, debemos trabajar en conjunto, debemos avanzar pensando en las personas, creo que eso es lo fundamental”, aseveró.