33b489871a

99181aef02

Política Salud Andrés Celis y ley corta sobre isapres: “El sentimiento del Gobierno puede ser muy valorable, pero no sé si se puede jurídicamente” El parlamentario de Renovación Nacional expuso sus dudas respecto de la fórmula propuesta por el Ejecutivo que contempla la retención de las utilidades de las isapres. "No sé si eso es constitucional". Diario UChile Martes 7 de marzo 2023 11:50 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, se refirió a la propuesta del Ejecutivo para amortiguar los efectos de la crisis de las isapres derivada del fallo de la Corte Suprema que ordenó la devolución de los excedentes cobrados desde 2019. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de su visión acerca de la crisis de las isapres el parlamentario afirmó que “es un desastre. Si estos usuarios llegan mañana al sistema público de salud, para mí sería un caos que se puede producir en el sistema público de salud“. En ese sentido, el diputado por la Región de Valparaíso aclaro que “no me quiero preocupar de las isapres, ni de sus dueños, acá la situación es crítica y claramente la responsabilidad es de los controladores de estas empresas. Esto es fruto de la avaricia de aquellos que no supieron prever lo que podía ocurrir o nunca hicieron caso del primer fallo del Tribunal Constitucional“. Respecto de la ley corta propuesta por el Gobierno para dar salida a esta crisis, el representante de Renovación Nacional comentó que “en el fondo lo que nos dice el Gobierno es dar entre 20 o 24 meses a las isapres para que puedan pagar y por mientras suspender las utilidades. Pero nosotros conocemos cómo funcionan las isapres o cualquier empresa privada y ahí me nace una primera duda que para mí es sumamente legítima porque aquellos que reciben utilidades no son solo aquellos que residen en Chile o que son chilenos, las isapres son también sociedades extranjeras y mi pregunta es si eso es constitucional o si se puede abrir la puerta que alguien vaya al Tribunal Constitucional o uno internacional”. “Lo más probable es que cuando se les diga que no pueden recurrir a ningún tipo de utilidad, si ve alguna ventana de tipo constitucional, lo más probable es que vaya al Tribunal Constitucional o ante la Corte Suprema o un tribunal internacional y hoy no hay ningún informe en derecho ni ningún tipo de antecedente que me diga que sí se puede prohibir que no pueden sacar esas utilidades. El sentimiento del Gobierno puede ser muy valorable, pero no sé si se puede jurídicamente”, recalcó el diputado Andrés Celis. Otro punto que expuso el parlamentario dice relación con que actualmente no alcanza para pagar la deuda con los recursos que se encuentran en garantía en la Superintendencia de Salud y, por lo mismo, el diputado por la Región de Valparaíso expuso que “si se da ese escenario, las isapres quebrarían y esos tres millones de usuarios que hay en el sistema migrarían a Fonasa. Eso significaría el colapso del sistema público de salud”. Respecto del debate en torno al futuro del sistema de salud, el legislador señaló que “en la misma reunión que tuvimos este lunes se tomaron varios acuerdos y uno de ellos es que la propuesta de gobierno del Presidente Boric sigue corriendo, se presentará el sistema único de salud en el Parlamento. Lo otro, es que frente a este problema que crearon las isapres irá unido a una reforma a la Superintendencia de Salud en orden a mejorar la fiscalización hacia las isapres“. Finalmente, sobre la posibilidad de establecer a las isapres como un “seguro de segunda categoría”, el parlamentario afirmó que “yo creo en la libertad de las personas, en el sentido de que en el 7% debiese haber la opción de que cada uno elija la institución que pudiese administrar quién va a velar por la salud que yo voy a tener. Creo que el tener una sola alternativa como Fonasa me amarra en demasía. Sí estoy dispuesto a que un porcentaje de ese siete por ciento vaya a un sistema público de salud, pero la totalidad creo que no”. Revisa la entrevista completa acá: Foto: Agencia Aton.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, se refirió a la propuesta del Ejecutivo para amortiguar los efectos de la crisis de las isapres derivada del fallo de la Corte Suprema que ordenó la devolución de los excedentes cobrados desde 2019. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de su visión acerca de la crisis de las isapres el parlamentario afirmó que “es un desastre. Si estos usuarios llegan mañana al sistema público de salud, para mí sería un caos que se puede producir en el sistema público de salud“. En ese sentido, el diputado por la Región de Valparaíso aclaro que “no me quiero preocupar de las isapres, ni de sus dueños, acá la situación es crítica y claramente la responsabilidad es de los controladores de estas empresas. Esto es fruto de la avaricia de aquellos que no supieron prever lo que podía ocurrir o nunca hicieron caso del primer fallo del Tribunal Constitucional“. Respecto de la ley corta propuesta por el Gobierno para dar salida a esta crisis, el representante de Renovación Nacional comentó que “en el fondo lo que nos dice el Gobierno es dar entre 20 o 24 meses a las isapres para que puedan pagar y por mientras suspender las utilidades. Pero nosotros conocemos cómo funcionan las isapres o cualquier empresa privada y ahí me nace una primera duda que para mí es sumamente legítima porque aquellos que reciben utilidades no son solo aquellos que residen en Chile o que son chilenos, las isapres son también sociedades extranjeras y mi pregunta es si eso es constitucional o si se puede abrir la puerta que alguien vaya al Tribunal Constitucional o uno internacional”. “Lo más probable es que cuando se les diga que no pueden recurrir a ningún tipo de utilidad, si ve alguna ventana de tipo constitucional, lo más probable es que vaya al Tribunal Constitucional o ante la Corte Suprema o un tribunal internacional y hoy no hay ningún informe en derecho ni ningún tipo de antecedente que me diga que sí se puede prohibir que no pueden sacar esas utilidades. El sentimiento del Gobierno puede ser muy valorable, pero no sé si se puede jurídicamente”, recalcó el diputado Andrés Celis. Otro punto que expuso el parlamentario dice relación con que actualmente no alcanza para pagar la deuda con los recursos que se encuentran en garantía en la Superintendencia de Salud y, por lo mismo, el diputado por la Región de Valparaíso expuso que “si se da ese escenario, las isapres quebrarían y esos tres millones de usuarios que hay en el sistema migrarían a Fonasa. Eso significaría el colapso del sistema público de salud”. Respecto del debate en torno al futuro del sistema de salud, el legislador señaló que “en la misma reunión que tuvimos este lunes se tomaron varios acuerdos y uno de ellos es que la propuesta de gobierno del Presidente Boric sigue corriendo, se presentará el sistema único de salud en el Parlamento. Lo otro, es que frente a este problema que crearon las isapres irá unido a una reforma a la Superintendencia de Salud en orden a mejorar la fiscalización hacia las isapres“. Finalmente, sobre la posibilidad de establecer a las isapres como un “seguro de segunda categoría”, el parlamentario afirmó que “yo creo en la libertad de las personas, en el sentido de que en el 7% debiese haber la opción de que cada uno elija la institución que pudiese administrar quién va a velar por la salud que yo voy a tener. Creo que el tener una sola alternativa como Fonasa me amarra en demasía. Sí estoy dispuesto a que un porcentaje de ese siete por ciento vaya a un sistema público de salud, pero la totalidad creo que no”. Revisa la entrevista completa acá: Foto: Agencia Aton.