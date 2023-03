3a6def7c93

Nacional Política Presidente Gabriel Boric: “Tengo la convicción de que las personas en Tarapacá necesitan ver al Estado presente” En una actividad en Alto Hospicio el mandatario detalló una serie de medidas para la región, principalmente referidas a materias de seguridad y reagendó su visita a la comuna de Colchane para la próxima semana. Diario UChile Jueves 9 de marzo 2023 15:34 hrs.

La tarde de este miércoles el Presidente Gabriel Boric, acompañado del fiscal nacional, Ángel Valencia, realizó una serie de anuncios en el marco de una visita de inspección de las obras finales de la nueva Fiscalía de Alto Hospicio, que se espera comience su funcionamiento en mayo. En la instancia, el mandatario afirmó que “tengo la convicción de que las personas en Tarapacá necesitan ver al Estado presente y que, a la vez, empoderemos a las autoridades regionales. Por eso me ha acompañado en todas las actividades nuestro delegado y también el gobernador regional. Queremos que las autoridades acá, independiente de su color político, trabajen en conjunto porque la deuda que hay del Estado con Tarapacá es muy grande”. Considerando que esta era la última región que le faltaba visitar antes de cumplirse el primer año de su mandato, Boric destacó el compromiso del Gobierno por entregar 9 mil 300 viviendas. Asimismo, se refirió a la reunión que sostuvo más temprano con alcaldes de la zona y se comprometió reagendar para el próximo miércoles la visita que tenía programada en Colchane. En materia de seguridad, Boric dijo que “estoy consciente de que la Región de Tarapacá ha tenido un aumento explosivo de un nuevo tipo de delincuencia. Ha cambiado radicalmente la forma del delito en nuestro país y las bandas de crimen organizado tienen una forma de proceder que en Chile que no se conocía. Por lo tanto, requiere una actualización no solo de la Fiscalía, sino también en instituciones que muchas veces no se piensan de esa manera, en Directemar, en Aduanas, necesitamos un laboratorio de drogas en Tarapacá”. “Estamos fortaleciendo y aumentando la presencia policial en Alto Hospicio y Tarapacá para prevenir, combatir e investigar y, por cierto, perseguir de manera implacable el delito. Hoy día estamos entregando 25 nuevos vehículos de Carabineros, incluyendo camionetas, radiopatrullas y motos que se suman a los 10 vehículos que llegaron en febrero”, detalló el mandatario. También adelanto que a partir de marzo en Alto Hospicio se integrarán 30 funcionarios de Carabineros y 20 de la Policía de Investigaciones para investigar los casos de homicidios. “Este es parte del esfuerzo de nuestro gobierno por reorganizar y destinar más funcionarios policiales en las comunas donde más se requiere para hacernos cargo de la urgencia en materia de seguridad con criterios de descentralización y equidad territorial”, dijo. En cuanto a la nueva Fiscalía que tendrá la comuna, manifestó que “está muy próximo para ser terminado y entregado, en mayo va a estar en funcionamiento”, añadiendo que “se han enviado dos fiscales de la Región Metropolitana en comisión de servicio para Tarapacá. De esta forma vamos a perseguir de manera más efectiva a quienes atemorizan y dañan a la población”. Mientras en temas de salud, el Presidente Boric confirmó que “comienza a funcionar por etapas el Hospital de Alto Hospicio. La primera fase progresiva va a ser en el área ambulatoria, que va a atender a más de mil 100 usuarios en estas primeras semanas y va a quedar totalmente operativo en todas las etapas a un año desde la apertura inicial”.

