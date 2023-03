3a6def7c93

Nacional Política Tras reunión con presidente Boric: Alcaldes de Tarapacá insistieron al Gobierno atender con urgencia las desigualdades en la zona El alcalde de Alto Hospicio si bien valoró el tono de la cita, enfatizó en la necesidad de dar soluciones a problemáticas seguridad pública y servicios básicos. En tanto, el alcalde de Colchane detalló sus motivos para restarse de la convocatoria. Natalia Palma Jueves 9 de marzo 2023 13:56 hrs.

En el marco de su visita al norte del país, el presidente de la República Gabriel Boric encabezó una reunión con alcaldes de la Región de Tarapacá para abordar las principales demandas de la zona, marcada principalmente por hechos de violencia y la crisis migratoria. Esta convocatoria se dio en medio de un escenario complejo para el Ejecutivo, tras la derrota legislativa que enfrentó ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados con el rechazo de la reforma tributaria y un eventual cambio de gabinete que, atendiendo a los últimos acontecimientos, podría concretarse mañana viernes. Pese a estas circunstancias, el alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, evaluó positivamente la cita y enfatizó en “la claridad” que tiene el mandatario sobre la realidad del sector. “Conoce bien la diferencia, las desigualdades sociales que existen en la comuna y sabe nuestras necesidades, lo que necesitamos con primera urgencia”, expresó. “Por ese lado quedé bastante contento, amén de que le hicimos saber de todas maneras de todos los problemas que nosotros teníamos y el resultado de aquello es que sí está consciente y que nos hizo saber que en todas las comunas hay diferentes problemas, por lo tanto, hay que priorizar ciertos proyectos que pueden ser más rápido. Yo le pedí que todas las necesidades que teníamos por lo menos la atendieran en el resto del período de gobierno que le quedan para no tener que pasar tres años más con otro gobierno, con las mismas promesas”, señaló. El jefe comunal dijo haberle hecho hincapié al mandatario sobre la urgencia de atender las desigualdades sociales que atraviesa el norte. “Tenemos dos grandes proyectos mineros, pero también existe la comuna más pobre de Chile. Se lo hicimos saber con harta emoción al presidente, decirle ‘oiga, hasta cuando la gente de Alto Hospicio tiene que vivir esta desigualdad, hasta cuándo los problemas de seguridad pública, los homicidios, la falta de matrículas para el colegio; la falta de cuarteles de Bomberos, en donde en un incendio mueren 10 personas porque viven en condiciones de hacinamiento en una toma’”, apuntó. Con todo, Ferreira valoró el compromiso del jefe de Gobierno por incluir a Tarapacá en el Plan Especial de Zonas Extremas (PEDZE), el cual busca a través de diferentes proyectos potenciar y consolidar la acción del Estado en la región; mientras, en lo que respecta a la comuna, destacó el desarrollo de un plan especial de urbanización “habilitante”. “Tenemos 180 mil habitantes, pero nos faltan escuelas, cuarteles de Bomberos, cuarteles de Carabineros. Entonces, este tipo de obras, pavimentar calles, avenidas importantes, entiendo que serán parte de este plan para Alto Hospicio”, afirmó. Por su parte, el alcalde de Colchane, Javier García, confirmó no haber asistido a la reunión con el resto de las autoridades locales en señal de protesta frente los argumentos que entregó el Gobierno para suspender la visita que tenía agendada para mañana el presidente en la comuna, aludiendo a motivos “climáticos” y de carácter “logísticos”. Sobre esto último, mencionó que “hemos esperado bastante tiempo soluciones a compromisos que han adquirido autoridades de gobierno”, denunciando, por ejemplo, una falta de respuesta ante el mal estando la ruta internacional 15-CH, que une Huara con Colchane, la ausencia de expulsiones administrativas periódicas de migrantes que han ingresado por pasos no habilitados comprometidas por la exministra Izkia Siches, y la compensación económica a 90 familias víctimas de saqueos, producto, según García, “del descontrol migratorio”. “Necesitamos que el presidente dé explicaciones a los dirigentes de por qué no se han cumplido esos compromisos, cuál es el problema, por ejemplo, de no ampliar el Complejo Fronterizo de Colchane, de no dotar de mayor personal, de no extender el horario de atención, ya que hoy hay un colapso de al menos 400 personas y camiones diarios que esperan cruzar la frontera hacia ambos países (Chile-Bolivia), lo cual claramente requiere de soluciones urgentes”, fustigó el alcalde. Por lo mismo, recalcó que “lo que nosotros queremos es que se priorice primero la seguridad de los chilenos por sobre todas las cosas, porque lamentablemente se está poniendo en riesgo la vida de las personas en Tarapacá. Ya llevamos más de 16 personas que han perdido la vida en este año producto de la delincuencia. Por tanto, necesitamos que el Gobierno tome una decisión firme respecto a la migración descontrolada y necesitamos que se dé cumplimiento a la ley”.

