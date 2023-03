efe0adc282

58b03ffb23

Nacional Política Boric por muerte de carabinera: “No hagan de estas tragedias motivos de trincheras o peleas chicas” El Presidente, Gabriel Boric, envió un mensaje a la familia de la funcionaria asesinada e indicó que “no vamos a descansar hasta que haya justicia”. En tanto, el General de Carabineros, Ricardo Yáñez, dijo que están apoyados por el gobierno. Diario UChile Domingo 26 de marzo 2023 17:18 hrs.

Compartir en

El Presidente de la República, Gabriel Boric, pidió a todos los sectores políticos que no hagan de las tragedias motivos de trincheras o peleas chicas, tras el asesinato de la carabinera Rita Olivares, ocurrido en la madrugada de este domingo en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso. Desde República Dominicana, donde asistió a la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el Mandatario expresó: “Quiero comenzar esta intervención abrazando a la familia de la sargento Rita Olivares, quien ha sido cobardemente asesinada por delincuentes que, como hemos dicho, no tienen y no van a tener cabida en nuestra patria”. “La sargento Rita deja dos hijos de 12 y 15 años, además de una familia devastada. La ministra del Interior ya se ha reunido con ellos, van a contar con todo nuestro apoyo en todo el acompañamiento que necesiten ahora y en adelante. Y por cierto, vamos a mover cielo, mar y tierra para encontrar a todos los delincuentes que participaron de este crimen inaceptable”, agregó. “Ya hay algunos detenidos (…), pero no vamos a descansar hasta que en estos casos haya justicia”, complementó el mandatario. “Quiero ser muy claro, esta delincuencia violenta que dispara y asesina a nuestros carabineros va a ser perseguida con todo el peso de la ley y los carabineros y carabineras de Chile tienen nuestro respaldo para, dentro del Estado de Derecho defenderse ante estos ataques a mansalva que hoy día han cobrado la vida de una nueva mártir para la institución“, dijo el Jefe de Estado. “Nosotros como Gobierno respaldamos a Carabineros y no quiero que quepa ninguna duda de aquello”, afirmó. Además, hizo una invitación “a todos quienes están en política, de todos los sectores, a que no hagan de estas tragedias motivos de trincheras o peleas chicas. Acá la pelea no es contra el Gobierno ni contra los alcaldes, ni contra un parlamentario ni contra nadie que esté por acabar con la delincuencia, la pelea es contra los delincuentes y en esto les pido que avancemos hacia la unidad nacional”. “Estas cosas no se pueden tratar solamente en caliente con la rabia encima. Tenemos y hemos elaborado estrategias, acabamos de pasar una ley contra el crimen organizado, estamos fortaleciendo las diferentes instituciones del Estado, hemos aumentado el presupuesto de Carabineros, dotados de más herramientas, pero la delincuencia quiero que sepa que tiene que tener miedo, porque ante ellos Carabineros y el Estado se va a defender”, puntualizó. Por ello, envió un mensaje a todos los sectores políticos: “Lo que la delincuencia quiere es vernos peleando. Acá lo que se requiere es que estemos todos detrás de una misma causa, ponerle freno a esta violencia inaceptable, perseguir a todos los responsables y decirles a los delincuentes que en Chile los vamos a encontrar y que tienen que temer a la policía y al Estado, porque los vamos a perseguir con toda la fuerza de la ley y el derecho“. Agregó que “hemos puesto urgencia a más de 17 proyectos de ley vinculados a diferente materia de seguridad. Me voy a comunicar prontamente con los presidente de la Cámara y el Senado para que haya, por parte del gobierno hay toda la disposición, sesiones que puedan abordar todo estos temas”. En tanto, el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, habló tras el asesinato de la funcionaria Rita Olivares en Quilpué. En la instancia manifestó que “estamos dolidos, profundamente golpeados porque no nos puede ser indiferente la muerte de un carabinero más y menos de una mujer carabinero, un ejemplo. Seguramente ella va a dejar un legado a todas las generaciones de mujeres que vienen”. “Es nuestra primera mártir que muere en un incidente tan violento, no tuvo tiempo ni siquiera de alcanzar a bajarse del vehículo para atender el procedimiento cuando recibió el disparo que le costó la vida, pero su compañero y el carro que llegó en apoyo hicieron uso de sus armas de fuego para defenderla y lograr la detención de uno de los involucrados en este asesinato que posteriormente permitió a través de diligencias poder detener a otro que también se encuentra en este minuto en la audiencia de control de detención”, detalló. En esta línea afirmó que “quiero decirles que no vamos a cesar ni un solo minuto, ni un solo segundo y he dispuesto que todos nuestros equipos especializados se trasladen a la región para apoyar las diligencias que lleva a cabo la Policía de Investigaciones. Confío plenamente en ellos en que van a hacer un trabajo profesional como lo han demostrado históricamente para lograr con la detención de ellos, pero nosotros también no vamos de descansar y vamos a hacer lo posible por lograr la ubicación de estos delincuentes”. En relación a si la uniformada se encontraba con todos los elementos de seguridad el General Director explicó que “ella estaba con su chaleco antibalas, quiero contarles que iba en un vehículo construido especialmente para la policía (…) pero aun así la infortuna que tuvo Rita la llevo a perder la vida en este procedimiento, tenía su casco, no lo llevaba puesto porque obviamente el casco se coloca cuando uno baja del vehículo al procedimiento policial, pero ni siquiera alcanzo a reaccionar cuando ya el vehículo recibió seis impactos balísticos”. Al ser consultado por el respaldo del gobierno, Yáñez expresó que “estamos absolutamente respaldados por el Gobierno. Acá estoy con la ministra (Tohá) y el Presidente (Boric) habló recién desde República Dominicana. Nunca habíamos tenido tanta compra de equipamiento y materiales para ejercer nuestra labor policial … No tenemos diferencia con nadie y trabajamos con todos los sectores políticos”.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, pidió a todos los sectores políticos que no hagan de las tragedias motivos de trincheras o peleas chicas, tras el asesinato de la carabinera Rita Olivares, ocurrido en la madrugada de este domingo en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso. Desde República Dominicana, donde asistió a la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el Mandatario expresó: “Quiero comenzar esta intervención abrazando a la familia de la sargento Rita Olivares, quien ha sido cobardemente asesinada por delincuentes que, como hemos dicho, no tienen y no van a tener cabida en nuestra patria”. “La sargento Rita deja dos hijos de 12 y 15 años, además de una familia devastada. La ministra del Interior ya se ha reunido con ellos, van a contar con todo nuestro apoyo en todo el acompañamiento que necesiten ahora y en adelante. Y por cierto, vamos a mover cielo, mar y tierra para encontrar a todos los delincuentes que participaron de este crimen inaceptable”, agregó. “Ya hay algunos detenidos (…), pero no vamos a descansar hasta que en estos casos haya justicia”, complementó el mandatario. “Quiero ser muy claro, esta delincuencia violenta que dispara y asesina a nuestros carabineros va a ser perseguida con todo el peso de la ley y los carabineros y carabineras de Chile tienen nuestro respaldo para, dentro del Estado de Derecho defenderse ante estos ataques a mansalva que hoy día han cobrado la vida de una nueva mártir para la institución“, dijo el Jefe de Estado. “Nosotros como Gobierno respaldamos a Carabineros y no quiero que quepa ninguna duda de aquello”, afirmó. Además, hizo una invitación “a todos quienes están en política, de todos los sectores, a que no hagan de estas tragedias motivos de trincheras o peleas chicas. Acá la pelea no es contra el Gobierno ni contra los alcaldes, ni contra un parlamentario ni contra nadie que esté por acabar con la delincuencia, la pelea es contra los delincuentes y en esto les pido que avancemos hacia la unidad nacional”. “Estas cosas no se pueden tratar solamente en caliente con la rabia encima. Tenemos y hemos elaborado estrategias, acabamos de pasar una ley contra el crimen organizado, estamos fortaleciendo las diferentes instituciones del Estado, hemos aumentado el presupuesto de Carabineros, dotados de más herramientas, pero la delincuencia quiero que sepa que tiene que tener miedo, porque ante ellos Carabineros y el Estado se va a defender”, puntualizó. Por ello, envió un mensaje a todos los sectores políticos: “Lo que la delincuencia quiere es vernos peleando. Acá lo que se requiere es que estemos todos detrás de una misma causa, ponerle freno a esta violencia inaceptable, perseguir a todos los responsables y decirles a los delincuentes que en Chile los vamos a encontrar y que tienen que temer a la policía y al Estado, porque los vamos a perseguir con toda la fuerza de la ley y el derecho“. Agregó que “hemos puesto urgencia a más de 17 proyectos de ley vinculados a diferente materia de seguridad. Me voy a comunicar prontamente con los presidente de la Cámara y el Senado para que haya, por parte del gobierno hay toda la disposición, sesiones que puedan abordar todo estos temas”. En tanto, el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, habló tras el asesinato de la funcionaria Rita Olivares en Quilpué. En la instancia manifestó que “estamos dolidos, profundamente golpeados porque no nos puede ser indiferente la muerte de un carabinero más y menos de una mujer carabinero, un ejemplo. Seguramente ella va a dejar un legado a todas las generaciones de mujeres que vienen”. “Es nuestra primera mártir que muere en un incidente tan violento, no tuvo tiempo ni siquiera de alcanzar a bajarse del vehículo para atender el procedimiento cuando recibió el disparo que le costó la vida, pero su compañero y el carro que llegó en apoyo hicieron uso de sus armas de fuego para defenderla y lograr la detención de uno de los involucrados en este asesinato que posteriormente permitió a través de diligencias poder detener a otro que también se encuentra en este minuto en la audiencia de control de detención”, detalló. En esta línea afirmó que “quiero decirles que no vamos a cesar ni un solo minuto, ni un solo segundo y he dispuesto que todos nuestros equipos especializados se trasladen a la región para apoyar las diligencias que lleva a cabo la Policía de Investigaciones. Confío plenamente en ellos en que van a hacer un trabajo profesional como lo han demostrado históricamente para lograr con la detención de ellos, pero nosotros también no vamos de descansar y vamos a hacer lo posible por lograr la ubicación de estos delincuentes”. En relación a si la uniformada se encontraba con todos los elementos de seguridad el General Director explicó que “ella estaba con su chaleco antibalas, quiero contarles que iba en un vehículo construido especialmente para la policía (…) pero aun así la infortuna que tuvo Rita la llevo a perder la vida en este procedimiento, tenía su casco, no lo llevaba puesto porque obviamente el casco se coloca cuando uno baja del vehículo al procedimiento policial, pero ni siquiera alcanzo a reaccionar cuando ya el vehículo recibió seis impactos balísticos”. Al ser consultado por el respaldo del gobierno, Yáñez expresó que “estamos absolutamente respaldados por el Gobierno. Acá estoy con la ministra (Tohá) y el Presidente (Boric) habló recién desde República Dominicana. Nunca habíamos tenido tanta compra de equipamiento y materiales para ejercer nuestra labor policial … No tenemos diferencia con nadie y trabajamos con todos los sectores políticos”.