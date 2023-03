1188272eed

66e89b4ec5

Carabineros Nacional Política Carter a Boric: “Está con Amnistía Internacional o está con Carabineros” El alcalde de La Florida emplazó al mandatario luego que la entidad humanitaria cuestionara la permanencia del general director de la policía uniformada al frente de la institución. Diario UChile Miércoles 29 de marzo 2023 12:54 hrs.

Compartir en

Siguen los emplazamientos del alcalde de La Florida al Presidente Gabriel Boric en medio de los cuestionamientos a su política de demolición en su comuna de ampliaciones irregulares en viviendas de individuos que son indagados por la justicia por eventuales vínculos con el tráfico de drogas. Esta vez, el edil aprovechó las afirmaciones realizadas ayer por Amnistía Internacional donde se criticó la mantención al frente de Carabineros del general Ricardo Yáñez por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del estallido social y su decisión de no presentarse en cinco oportunidades a declarar por este tema ante la fiscal de alta complejidad, Ximena Chong. Carter refutó los dichos de los representantes en Chile del organismo humanitario, los que calificó como apreciaciones políticas. Por eso, sostuvo que “el Presidente Boric va a tener que tomar una definición en las próximas horas a propósito de las acciones de coraje”. A lo anterior recalcó que “desde el punto de vista de Amnistía Internacional, cosa que a mí me parece equivocada, han sometido a juicio, no ante un tribunal, sino que una evaluación política de Amnistía Internacional, ha señalado que el general Yáñez no puede continuar en su cargo”. Ante eso, Carter emplazó al jefe de Estado: “Esta es la prueba de fuego señor Boric: usted está con Amnistía Internacional o está con Carabineros. Usted es el jefe del general Yáñez”. Consultado sobre el tema, el mandatario señaló escuetamente que hablará sobre el punto con el general Yáñez. Eso sí, precisó que el nivel de violencia mostrada por la delincuencia en el último tiempo debe ser un llamado a trabajar en conjunto y no seguir en este enfrentamiento entre políticos. “En estos temas tan sensibles para la ciudadanía, tratar permanentemente hacer polémica entre políticos, solo dificulta la labor. Hoy día yo como Presidente de la República, tengo el deber y como primera prioridad de luchar contra esa delincuencia, porque sé que es la principal preocupación de nuestros ciudadanos”, subrayó. Durante la jornada, el alcalde de La Florida participará en una sesión en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas por invitación del UDI Jorge Alessandri .

Siguen los emplazamientos del alcalde de La Florida al Presidente Gabriel Boric en medio de los cuestionamientos a su política de demolición en su comuna de ampliaciones irregulares en viviendas de individuos que son indagados por la justicia por eventuales vínculos con el tráfico de drogas. Esta vez, el edil aprovechó las afirmaciones realizadas ayer por Amnistía Internacional donde se criticó la mantención al frente de Carabineros del general Ricardo Yáñez por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del estallido social y su decisión de no presentarse en cinco oportunidades a declarar por este tema ante la fiscal de alta complejidad, Ximena Chong. Carter refutó los dichos de los representantes en Chile del organismo humanitario, los que calificó como apreciaciones políticas. Por eso, sostuvo que “el Presidente Boric va a tener que tomar una definición en las próximas horas a propósito de las acciones de coraje”. A lo anterior recalcó que “desde el punto de vista de Amnistía Internacional, cosa que a mí me parece equivocada, han sometido a juicio, no ante un tribunal, sino que una evaluación política de Amnistía Internacional, ha señalado que el general Yáñez no puede continuar en su cargo”. Ante eso, Carter emplazó al jefe de Estado: “Esta es la prueba de fuego señor Boric: usted está con Amnistía Internacional o está con Carabineros. Usted es el jefe del general Yáñez”. Consultado sobre el tema, el mandatario señaló escuetamente que hablará sobre el punto con el general Yáñez. Eso sí, precisó que el nivel de violencia mostrada por la delincuencia en el último tiempo debe ser un llamado a trabajar en conjunto y no seguir en este enfrentamiento entre políticos. “En estos temas tan sensibles para la ciudadanía, tratar permanentemente hacer polémica entre políticos, solo dificulta la labor. Hoy día yo como Presidente de la República, tengo el deber y como primera prioridad de luchar contra esa delincuencia, porque sé que es la principal preocupación de nuestros ciudadanos”, subrayó. Durante la jornada, el alcalde de La Florida participará en una sesión en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas por invitación del UDI Jorge Alessandri .