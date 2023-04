561901cab3

cec969395d

Ciudad y territorio Nacional Política seguridad “Las comunidades están dialogando solas”: dirigentes vecinales piden ser incluidos en el debate sobre seguridad pública Representantes de los vecinos y vecinas de comunas de la Región Metropolitana cuestionan la manera en que las autoridades han enfrentado la delincuencia. Además, debaten sobre la implementación del Estado de Excepción en la capital. Joana Carvalho Sábado 15 de abril 2023 9:35 hrs.

Compartir en

El debate de seguridad pública ha estado lejos de quienes se ven realmente afectados por el incremento de la delincuencia: la ciudadanía. Radio y Diario Universidad de Chile conversó con dirigentes vecinales de cuatro comunas de la Región Metropolitana, quienes compartieron el sentir de sus comunidades e insistieron en la necesidad de incluir a las personas que viven en los barrios y en el territorio a la hora de implementar las medidas de seguridad. La presidenta de la Junta de Vecinos de La Florida, Victoria Oyarzun, afirmó que la delincuencia de hoy tiene un matiz mucho más violento de lo que se conocía, lo cual es un factor que han intentado abordar desde la organización vecinal pero se han sentido “bastante solos” enfrentando esta realidad. “Aquí las comunidades están dialogando solas. Creemos que el tema de la seguridad hay que abordarlo con los actores del territorio, con las autoridades y con las organizaciones sociales, tienen que estar las voces de todos quienes puedan contribuir en la situación”, dijo. La dirigenta declaró que las vecinas y vecinos de La Florida “hoy tienen una visión bastante crítica de cómo se ha enfrentado el tema de seguridad, porque como organización no hemos tenido ninguna comunicación directa en términos de armar un plan que permita abordar la materia”. “¿Cómo nos hacemos cargo de la situación que viven nuestros vecinos? Viven situaciones complejas en cuanto a falta de oportunidades, hay quienes están metidos en el consumo de drogas. ¿Cómo lo abordamos desde una integralidad?”, cuestionó. Así, la excandidata a concejal por su comuna sostuvo que “mientras no se tome el tema de seguridad de manera integral, se seguirá abordando desde las policías pero no desde la prevención. Creo que hoy se extraña el tema preventivo porque quizás no hubiéramos llegado al punto en que estamos”. De la misma manera, Alicia Cortés presidenta de la Junta de Vecinos Desarrollo y Progreso de Pedro Aguirre Cerda (PAC) opinó que entre las autoridades nacionales existe “un diálogo de sordos” y les “hace falta ponerse en el lugar del otro por un ratito”. “Los discursos son muy bonitos, pero de ahí al hecho no pasa nada. Son discursos políticos de gente que sabe que va a necesitar el voto”, dijo. Igualmente, destacó que los vecinos y vecinas sienten que la comuna “se ha hecho invisible”. Por su lado, Valeria Bustos, presidenta de la junta de vecinos del sector de avenida Matta con 10 de Julio, manifestó que la percepción de inseguridad de la comunidad aumentó severamente, pero no así los delitos y tampoco las denuncias. “Por un lado tenemos los matinales que desde las ocho de la mañana hasta que terminan todo el rato hablan de delincuencia, que si la quita de droga, entrevistas al Sr. Carter (alcalde de La Florida, Rodolfo Carter) o al diputado Alessandri, gente que te instala un miedo que no te atreves ni de ir a la feria”, indicó. “Estos mismos personajes te generan, con la ayuda de los medios tradicionales, la sensación de un descontrol total, o sea este país es invivible y a ti o a mí nos matarán mañana. Así se acercan a las comunidades e incitan a que la gente salga a protestar, que es totalmente legítimo, pero es necesario hacerlo con un petitorio”, expuso. ¿Estado de Excepción en la Región Metropolitana? Autoridades como el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, entre otros, han solicitado la implementación del Estado de Excepción Constitucional en al menos algunas comunas de la capital del país. La propuesta ha sido planteada por el Partido Republicano en el Congreso y respaldada por figuras de Chile Vamos como el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter y los exministros Rodrigo Delgado (UDI) y Bruno Baranda (RN). Alicia Cortés, presidenta de la Junta de Vecinos Desarrollo y Progreso de PAC, destacó que en su comuna una medida de ese tipo es necesaria puesto que “no pareciera que hubiera una salida” a la delincuencia. “Se dice que La Victoria es terrible, pero la gente que vive ahí también tiene miedo. Creo que la única forma de que haya algo más de respeto es que salgan los militares, por lo menos en casos especiales. A las ocho de la noche aquí ya no ando nadie en la calle. Si no es eso, entonces, ¿qué hacemos?”, cuestionó. Por otro lado, Alejandro Verdugo, presidente de la Agrupación de Defensa de Barrios de Estación Central y residente de la comuna hace más de 60 años, lamentó en lo que se ha convertido el sector en los últimos años y reconoció que Carabineros no tiene el personal o la capacidad para enfrentar la delincuencia. “Carabineros ataca un problema, pero desatiende otro. Y si va al otro, desatiende el anterior. Como faltan recursos de personal es muy difícil que Carabineros haga una verdadera y efectiva labor contra la delincuencia”, mencionó. No obstante, Verdugo sostuvo que por principios no es partidario de los estados de excepción, puesto que le “genera una incomodidad muy grande al haber vivido mucho tiempo en uno muy violento, como fue en el caso de la dictadura de Pinochet”. “Es cierto que mucha gente lo está pidiendo porque se supone que si hay militares en la calle sería la solución, pero resulta que el militar tiene una preparación distinta a lo que son las policías. No tiene institucionalizado el trato con los delincuentes, el militar está preparado para la guerra externa, donde hay valores y situaciones muy distintas a las que se pueden presentar en una comuna por materia de delincuencia”, detalló. Asimismo, la presidenta de la Junta de Vecinos de La Florida, Victoria Oyarzún, ve complejo que se adopte esta alternativa y consideró que “un Estado de Excepción debe ser la última opción”. “Creo que hay labores que no se han hecho como para llegar a un Estado de Excepción que cuestione las libertades. Yo puedo entenderlo en términos de una crisis de seguridad pública, pero aquí se necesita que estén los actores del territorio”, dijo. Además, Oyarzún expresó que esa medida “vendría desde arriba, más no tendría ningún grado de incidencia al territorio”. La dirigenta planteó que no se pueden descartar alternativas, pero tiene que haber un diálogo con las comunidades. Foto: Agencia Aton.

El debate de seguridad pública ha estado lejos de quienes se ven realmente afectados por el incremento de la delincuencia: la ciudadanía. Radio y Diario Universidad de Chile conversó con dirigentes vecinales de cuatro comunas de la Región Metropolitana, quienes compartieron el sentir de sus comunidades e insistieron en la necesidad de incluir a las personas que viven en los barrios y en el territorio a la hora de implementar las medidas de seguridad. La presidenta de la Junta de Vecinos de La Florida, Victoria Oyarzun, afirmó que la delincuencia de hoy tiene un matiz mucho más violento de lo que se conocía, lo cual es un factor que han intentado abordar desde la organización vecinal pero se han sentido “bastante solos” enfrentando esta realidad. “Aquí las comunidades están dialogando solas. Creemos que el tema de la seguridad hay que abordarlo con los actores del territorio, con las autoridades y con las organizaciones sociales, tienen que estar las voces de todos quienes puedan contribuir en la situación”, dijo. La dirigenta declaró que las vecinas y vecinos de La Florida “hoy tienen una visión bastante crítica de cómo se ha enfrentado el tema de seguridad, porque como organización no hemos tenido ninguna comunicación directa en términos de armar un plan que permita abordar la materia”. “¿Cómo nos hacemos cargo de la situación que viven nuestros vecinos? Viven situaciones complejas en cuanto a falta de oportunidades, hay quienes están metidos en el consumo de drogas. ¿Cómo lo abordamos desde una integralidad?”, cuestionó. Así, la excandidata a concejal por su comuna sostuvo que “mientras no se tome el tema de seguridad de manera integral, se seguirá abordando desde las policías pero no desde la prevención. Creo que hoy se extraña el tema preventivo porque quizás no hubiéramos llegado al punto en que estamos”. De la misma manera, Alicia Cortés presidenta de la Junta de Vecinos Desarrollo y Progreso de Pedro Aguirre Cerda (PAC) opinó que entre las autoridades nacionales existe “un diálogo de sordos” y les “hace falta ponerse en el lugar del otro por un ratito”. “Los discursos son muy bonitos, pero de ahí al hecho no pasa nada. Son discursos políticos de gente que sabe que va a necesitar el voto”, dijo. Igualmente, destacó que los vecinos y vecinas sienten que la comuna “se ha hecho invisible”. Por su lado, Valeria Bustos, presidenta de la junta de vecinos del sector de avenida Matta con 10 de Julio, manifestó que la percepción de inseguridad de la comunidad aumentó severamente, pero no así los delitos y tampoco las denuncias. “Por un lado tenemos los matinales que desde las ocho de la mañana hasta que terminan todo el rato hablan de delincuencia, que si la quita de droga, entrevistas al Sr. Carter (alcalde de La Florida, Rodolfo Carter) o al diputado Alessandri, gente que te instala un miedo que no te atreves ni de ir a la feria”, indicó. “Estos mismos personajes te generan, con la ayuda de los medios tradicionales, la sensación de un descontrol total, o sea este país es invivible y a ti o a mí nos matarán mañana. Así se acercan a las comunidades e incitan a que la gente salga a protestar, que es totalmente legítimo, pero es necesario hacerlo con un petitorio”, expuso. ¿Estado de Excepción en la Región Metropolitana? Autoridades como el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, entre otros, han solicitado la implementación del Estado de Excepción Constitucional en al menos algunas comunas de la capital del país. La propuesta ha sido planteada por el Partido Republicano en el Congreso y respaldada por figuras de Chile Vamos como el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter y los exministros Rodrigo Delgado (UDI) y Bruno Baranda (RN). Alicia Cortés, presidenta de la Junta de Vecinos Desarrollo y Progreso de PAC, destacó que en su comuna una medida de ese tipo es necesaria puesto que “no pareciera que hubiera una salida” a la delincuencia. “Se dice que La Victoria es terrible, pero la gente que vive ahí también tiene miedo. Creo que la única forma de que haya algo más de respeto es que salgan los militares, por lo menos en casos especiales. A las ocho de la noche aquí ya no ando nadie en la calle. Si no es eso, entonces, ¿qué hacemos?”, cuestionó. Por otro lado, Alejandro Verdugo, presidente de la Agrupación de Defensa de Barrios de Estación Central y residente de la comuna hace más de 60 años, lamentó en lo que se ha convertido el sector en los últimos años y reconoció que Carabineros no tiene el personal o la capacidad para enfrentar la delincuencia. “Carabineros ataca un problema, pero desatiende otro. Y si va al otro, desatiende el anterior. Como faltan recursos de personal es muy difícil que Carabineros haga una verdadera y efectiva labor contra la delincuencia”, mencionó. No obstante, Verdugo sostuvo que por principios no es partidario de los estados de excepción, puesto que le “genera una incomodidad muy grande al haber vivido mucho tiempo en uno muy violento, como fue en el caso de la dictadura de Pinochet”. “Es cierto que mucha gente lo está pidiendo porque se supone que si hay militares en la calle sería la solución, pero resulta que el militar tiene una preparación distinta a lo que son las policías. No tiene institucionalizado el trato con los delincuentes, el militar está preparado para la guerra externa, donde hay valores y situaciones muy distintas a las que se pueden presentar en una comuna por materia de delincuencia”, detalló. Asimismo, la presidenta de la Junta de Vecinos de La Florida, Victoria Oyarzún, ve complejo que se adopte esta alternativa y consideró que “un Estado de Excepción debe ser la última opción”. “Creo que hay labores que no se han hecho como para llegar a un Estado de Excepción que cuestione las libertades. Yo puedo entenderlo en términos de una crisis de seguridad pública, pero aquí se necesita que estén los actores del territorio”, dijo. Además, Oyarzún expresó que esa medida “vendría desde arriba, más no tendría ningún grado de incidencia al territorio”. La dirigenta planteó que no se pueden descartar alternativas, pero tiene que haber un diálogo con las comunidades. Foto: Agencia Aton.