Nacional Política Boric y discusión sobre reforma tributaria: “Este es el momento de avanzar en esa dirección” Durante su exposición en el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE), el mandatario además expresó que el estado de excepción en la Región Metropolitana le parece una mala idea. "Lo que tenemos que hacer es ocupar los espacios públicos", señaló. Fernanda Araneda Jueves 20 de abril 2023 13:03 hrs.

La mañana de este jueves, el presidente de la República Gabriel Boric expusó en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2023. En la instancia, el mandatario resaltó una serie de avances que se han dado en su gobierno, tales como el descenso en las cifras de violencia en La Araucanía, el traslado de las Fuerzas Armadas a la frontera norte de nuestro país y las iniciativas sociales, como el Copago Cero en FONASA. Asimismo, Boric relevó la gestión del ministro de Hacienda, Mario Marcel. “Hemos evitado la crisis económica que muchos anunciaban, creo que es importante recordar esto, los anuncios respecto a una crisis económica de proporciones eran pan de cada día y la economía se está recuperando con un admirable equilibrio fiscal. Esto no es producto de una sola cosa, estos resultados son el esfuerzo y la disciplina de todo el gobierno y, por cierto, de la gestión del ministro de Hacienda, Mario Marcel”, dijo. También el jefe de Gobierno se refirió a la aprobación de la Ley de 40 horas, destacándola como “un ejemplo de cómo queremos conseguir las cosas en otros ámbitos, con gradualismo, con concesiones recíprocas y un apoyo abrumador y transversal políticamente”. “Siempre nos preguntamos por qué fracasan los países, es una buena lectura, pero el acuerdo por las 40 horas creo que es un gran ejemplo también de cómo avanzan los países”, añadió. Por otra parte, el mandatario hizo un llamado al empresariado y a los distintos sectores políticos a apoyar iniciativas como el royalty minero y la reforma tributaria, señalando que es el momento adecuado para redistribuir la riqueza. “Hay algunos que nos dicen que no es el momento de legislar iniciativas como estas, pero yo me pregunto, muy honestamente ¿Cuándo sí es el momento? ¿Cuándo es un buen momento para distribuir de manera justa la riqueza que entre todos generamos como país? Tengo la convicción que crecimiento, desarrollo sostenible y distribución más justa de la riqueza no son incompatibles, sino que complementarios. Este es el momento de avanzar en esa dirección”, indicó. El Presidente también abordó materias de seguridad y descartó la idea de decretar un estado de excepción en la Región Metropolitana. “Hay quienes nos dicen que la solución al crimen en Santiago sería decretar estado de excepción en la Región Metropolitana, pero yo digo que eso es una mala idea, porque lo que tenemos que hacer es ocupar los espacios públicos, no encerrarnos en nuestras casas”, afirmó. “Tenemos que aumentar y garantizar las libertades de la gran mayoría de los ciudadanos, que son honestos y trabajadores, no restringirlas y para eso se requiere fortalecer con decisión a las policías, sabiendo también cuáles son los límites al legítimo y exclusivo uso de la fuerza por parte del Estado”, manifestó. Por último, Boric aseguró que el principal antídoto para la crisis de seguridad es la unidad y el trabajo en conjunto. “El crimen y la delincuencia tienen que saber, que su principal adversario es un Chile unido, no políticos peleando entre sí, o lanzándose epítetos entre sí. Nuestra unidad, estimados compatriotas, es el arma más poderosa que tenemos frente al crimen, por eso siempre tratan de dividirnos, de corromper nuestra instituciones, de sembrar la desconfianza. Si rechazamos sus provocaciones y actuamos en conjunto sus días están contados”, concluyó.

