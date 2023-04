Diputado Juan Santana (PS) por discusión de salario mínimo: “Ha traído consigo componente de gradualidad”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Juan Santana, analizó la tramitación del proyecto que eleva el salario mínimo a 500 mil pesos, valorando su aprobación general en la instancia legislativa que preside.

El parlamentario detalló que para la discusión de la iniciativa “se recibieron a más de 200 organizaciones, no sólo de trabajadores y trabajadoras, sino que también de pymes y el mundo empresarial”.

Asimismo, destacó que la moción se aprobara “de forma transversal, salvo la bancada de diputados y diputadas del Partido Republicano en la última parte de la tramitación en la Cámara. Por lo tanto, creo que es meritorio destacar por la transversalidad, por el tono y porque finalmente es lo que espera la población del Congreso Nacional”.

Respecto a este nuevo aumento del salario mínimo, Santana relevó que “esta medida también, al igual que la reducción de la jornada laboral, ha traído consigo componente de gradualidad”.

“Recordemos que para este año hay dos aumentos, en caso que esta iniciativa se convierta en ley y para el próximo año, para el 2024, se completaría este aumento a 500 mil pesos para el 1 de julio. Por lo tanto, hay un componente de gradualidad al igual de cómo se hizo la vez anterior”, explicó.

En esa línea, el diputado criticó los reparos que la oposición ha mostrado al proyecto, arrogándose la defensa de las pymes. “Muchas veces le piden al Estado llevar adelante políticas sociales o respaldar en este caso a través de un subsidio a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, hay que recordar que hace unas semanas atrás fueron estas mismas bancadas, que hacen de voceras de las pymes, las que las contradecían cuando ellas llamaron a votar a favor de la reforma tributaria y muchas de esas bancadas actuaron en bloque y rechazaron la que era la principal fuente de financiamiento del Estado para, por ejemplo, poder crear apoyos a las pymes en discusiones como esta”, apuntó.

Con todo, Santana indicó que “nosotros entendemos que para estos efectos no pueden ser subsidios permanentes. Son medidas transitorias que buscan entre otras cosas, facilitar la implementación de políticas públicas para aquellos actores que tienen más obstáculos”.

“Ahora bien hay que revisar, y es lo que nosotros también hemos planteado, las características de estas pequeñas y medianas empresas, porque no son similares, pero siempre lo que se planteó por parte de las organizaciones de pymes, los partidos de Chile Vamos y también, para ser bien rigurosos, algunos de los partidos de Gobierno, es poder generar un instrumento para poder ayudar a las pymes”, recalcó.

En ese sentido, afirmó que ahora “se busca que, al ser el aumento mayor al que se generó el año pasado, este instrumento sea robustecido, sea mayor y en esas conversaciones estuvo ayer en la comisión de Trabajo informando el ministro de Economía, Nicolás Grau”.

Según señaló el diputado, el secretario de Estado “manifestó la buena disposición e, incluso, al final de la discusión adscribe a esa declaración la multigremial a través de la firma de Juan Pablo Swett, cuestión que irrefutablemente era una cuestión de buena voluntad de avance. Al inicio de la comisión de Trabajo fue un tanto resistida por parte de los parlamentarios de Chile Vamos, cuestión que quiero mencionar, porque muchas veces nos gusta ser voceros de las pequeñas y medianas empresas solamente cuando nos conviene”.

“Uno tiene que ser siempre riguroso y coherente con lo que están planteando algunas instituciones que uno dice representar y, en ese aspecto, nosotros valoramos la manifestación de buena voluntad de las pymes y esperamos que se llegue a un buen acuerdo con el Gobierno”, añadió.

De todos modos, el legislador manifestó su preocupación respecto a la calidad del debate público que denota el Congreso en la recta final de los comicios de mayo, afirmando que lo que se ha visto en las últimas semanas “son acciones políticas con un fin meramente electoral”.

“Recordemos que ayer se presentó una interpelación en contra de la ministra del Interior, quien en el día cuatro de este mes firmó un compromiso de seguridad con gobernadores y alcaldes; la misma que el 14 de este mes anunció prioridad para 31 proyectos de seguridad, cuestión que fue acordada con la Cámara y con el Senado; y el 26 de este mes la derecha presenta una interpelación en su contra”, criticó.

No obstante, Santana señaló que no es sólo la derecha la que está teniendo este tipo de comportamiento, sino “muchos otros partidos también”. “Yo he visto una lluvia de iniciativas sin ninguna viabilidad legislativa, sin financiamiento, mociones complementarias inconstitucionales, de grandes titulares pero sin ninguna evidencia o experiencia comparada que garantice su efectividad”, acusó.

Bajo esa consideración, advirtió que “hay un conjunto de cuestiones que hacen perder seriedad, que avanzan en el deterioro que tiene la imagen del Congreso Nacional en torno a la sana discusión que debería haber en ese espacio”.

Revisa la entrevista en el siguiente link