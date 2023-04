01ee1ed0c0

Internacional Las potencialidades del BRICS Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (o grupo de economías emergentes, BRICS) concentran el 40% de la población mundial, el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) y constituyen la fuente de más de un tercio de la producción mundial de cereales. Luis Hernán Schwaner Jueves 27 de abril 2023 21:01 hrs.

Luego que el grupo de mercados emergentes conformado por (BRICS) anunciara esta semana que 19 países han manifestado de modo directo o indirecto su alto interés por ingresar al bloque. El embajador de Sudáfrica, Anil Sooklal, rubricó que el tema será el centro de las conversaciones durante la cumbre anual del organismo que tendrá lugar en su país el 2 y 3 de junio próximo. “Allí se discutirá la expansión del BRICS y la forma como aquello sucederá”, dijo Sooklal, añadiendo que “trece países han solicitado formalmente unirse y otros seis lo han hecho de manera informal”. El bloque conformado por los BRICS, que fue concebido en 2013 como un frente para contrarrestar la influencia internacional de Estados Unidos, cuenta con potentes sistemas de investigación enfocados a muchos de los desafíos que enfrentan los países en desarrollo, siendo el mayor de ellos quizás, cómo alimentar a una población en crecimiento de una manera sostenible. Por ello resulta prioritaria la investigación avanzada, la biotecnología, la agroecología y la agricultura climáticamente inteligente que sea capaz de adaptarse a los cambios inciertos que enfrenta el tema alimentario, algo que también inquieta a los productores agrícolas. Por ello, el crecimiento en este sector requiere inversión en investigación y desarrollo, y allí los países del BRICS juegan un rol ventajoso. Al respecto, la Subdirectora General de la FAO y Representante Regional para Asia y el Pacífico, Kundhavi Kadiresan, dijo durante la VII reunión de Ministros de Agricultura de los BRIC en Nanjing, China, que los países que lo componen están preparados para liderar la erradicación del hambre y la pobreza mundial en 2030. “Los BRICS desempeñan un rol político muy importante a nivel internacional. En las últimas décadas los países en desarrollo han visto este desarrollo económico como un ejemplo a seguir”, dijo, considerando que las cinco naciones concentran el 40% de la población mundial, el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) y son fuente de más de un tercio de la producción mundial de cereales. “Vuestras experiencias pueden contribuir a cumplir los acuerdos globales, especialmente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre el cambio climático”, afirmó Kadiresan En tal sentido, el gobierno de China y su Iniciativa “Cinturón y Ruta” supondrá una gran oportunidad para la Cooperación Sur-Sur entre todos los países involucrados, con un claro liderazgo de China en el apoyo a la FAO en la Cooperación Sur-Sur y Triangular. Todo ello cuando el 2030 está en perspectiva, año fijado para cumplir con las metas internacionales de erradicar el hambre y la pobreza y los ministerios de Agricultura de las cinco economías emergentes más importantes del mundo están en condiciones de asumir el liderazgo para ayudar a alcanzar esos objetivos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Otra faceta que se debe priorizar en este tema es que China e India aportan más del 54% de la población laboralmente activa a nivel mundial. Esta enorme fuerza de trabajo no es vista de forma positiva por Washington, en la misma medida que asume que India es susceptible de transformarse en un potencial aliado que pueda equilibrar el accionar de la segunda potencia mundial, China. No obstante, Europa no lo ve con la misma mirada geopolítica y hegemonizante, sino que más bien interpreta las posibilidades que ofrece el BRICS como una oportunidad de abrir nuevas alternativas en materia de inversiones y negocios. Y, por último, no se puede dejar de lado el peso que adquiere la presencia de Brasil a la cabeza del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, con sede en Shanghai, donde la expresidenta de ese país, Dilma Rousseff, asumió el cargo máximo el jueves 13 de abril. En la ceremonia de asunción estaba presente su padrino político y actual presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. De hecho, en su primer discurso durante su visita oficial a China, Lula aseguró que la toma de posesión de Dilma Rousseff “al frente de un banco global de tal envergadura” es “un hecho extraordinario en un mundo todavía dominado por hombres”, destacó. De paso, relevó también el pasado de Rousseff en la lucha contra la larga dictadura militar brasileña y aseguró que su nuevo cargo es una “herramienta de reducción de la desigualdad entre países ricos y países emergentes”. El Banco de Desarrollo multilateral de los BRICS fue creado en 2015, con la misión de financiar obras de infraestructura y promover el desarrollo sustentable en las economías emergentes de los países integrantes del bloque como de otras economías, teniendo como centro los temas de la pobreza, la desigualdad, así como el acceso a la educación y la salud

