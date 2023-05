e00c4640fd

16bdfc8a81

Nacional Política Senador Iván Flores (DC): “Sí, hemos estado pololeando con el Gobierno” El legislador indicó que más allá de las declaraciones de uno u otro personero de los partidos oficialistas, es desde La Moneda que deberían convocarlos para que se sumen al Ejecutivo luego de la dura derrota electoral registrada el domingo. Diario UChile Jueves 11 de mayo 2023 15:03 hrs.

Compartir en

Acercamientos, declaraciones y hasta pololeo reconoció el senador de la Democracia Cristiana Iván Flores con el Gobierno, en la idea de eventualmente sumar a esta colectividad a los partidos oficialistas después de la derrota en la elección de convencionales para el Consejo Constituyente donde los republicanos se alzaron con la mayoría. El parlamentario dijo que “sí, hemos estado pololeando con el Gobierno. Pero pololeando porque tenemos más cercanía”, aun cuando el Consejo Nacional de la DC señaló previo a la segunda vuelta presidencial de diciembre 2021 que apoyaría la candidatura de Gabriel Boric, pero no se sumaría a su entonces eventual administración. “Yo me siento más cercano con un Gobierno progresista, aunque haya metido las patas un par de veces, que con un gobierno de extrema derecha como nos obligó las circunstancias a votar por Boric y no por Kast”, apuntó Flores. Eso sí, subrayó que para avanzar en una relación, “sin duda, alguien tiene que pedir la mano”. Flores recordó que “cuando la Democracia Cristiana a través de su órgano principal que es la Junta Nacional, tomó una decisión, le dijo ‘Gabriel Boric, lo vamos a apoyar a usted como candidato. Y si sale electo, vamos a apoyar su eventual gobierno, sin aspirar a ser parte de él’. Porque la Democracia Cristiana sabía que al interior de las coaliciones de Gobierno había tensiones y no querían a la DC”. En esa línea, el legislador sostuvo que “el Presidente nunca tomó la determinación de invitar a la DC. Al revés, permitió que nos arrinconaran, que nos discriminaran, que nos ningunearan. Y hoy día hay molestia en la militancia”. De todas formas, comentó que “cuando se le pregunta al presidente del partido y él dice que la Democracia Cristiana ya dijo que no, yo creo que en política nunca, nunca hay que decir ‘de esta agua no beberé’. Y en segundo lugar, decirle al Gobierno que nadie puede sentirse convidado si no te invitan”. Pero, para el legislador “la invitación tiene que ser institucional y formal”. “Si el Gobierno de verdad y no a través de trascendidos y dichos por algún miembro de algún otro partido político quisiera que la Democracia Cristiana entre, díganlo pues, díganlo con franqueza, ‘necesitamos que la DC nos ayude a salir de la crisis’”, subrayó. Respecto a la votación que consiguió el partido de José Antonio Kast, Flores dijo que “tiene que ver con una molestia de la ciudadanía con el primer proceso constituyente, tiene que ver con una mala valoración del Gobierno, con que la campaña de desinformación que hicieron los candidatos republicanos, asumiendo que ellos van a resolver la delincuencia, los problemas de la migración y los problemas de la salud, cosa que no tiene nada que ver con el proceso constitucional, hizo que confluyeran para que la gente se inclinara por republicanos”. Por eso, precisó que “esto es circunstancial: la votación a republicanos no se va a reflejar ni en la municipal, ni en la de gobernadores ni en la de parlamentarios. Por lo tanto, la Democracia Cristiana sigue teniendo la mayor cantidad de alcaldes, de concejales, por lo tanto sigue siendo una fuente importante” para revertir la debacle electoral del fin de semana. “Si el Gobierno quiere pololear con la Democracia Cristiana, ¡declárele el amor pues!”, concluyó el parlamentario.

Acercamientos, declaraciones y hasta pololeo reconoció el senador de la Democracia Cristiana Iván Flores con el Gobierno, en la idea de eventualmente sumar a esta colectividad a los partidos oficialistas después de la derrota en la elección de convencionales para el Consejo Constituyente donde los republicanos se alzaron con la mayoría. El parlamentario dijo que “sí, hemos estado pololeando con el Gobierno. Pero pololeando porque tenemos más cercanía”, aun cuando el Consejo Nacional de la DC señaló previo a la segunda vuelta presidencial de diciembre 2021 que apoyaría la candidatura de Gabriel Boric, pero no se sumaría a su entonces eventual administración. “Yo me siento más cercano con un Gobierno progresista, aunque haya metido las patas un par de veces, que con un gobierno de extrema derecha como nos obligó las circunstancias a votar por Boric y no por Kast”, apuntó Flores. Eso sí, subrayó que para avanzar en una relación, “sin duda, alguien tiene que pedir la mano”. Flores recordó que “cuando la Democracia Cristiana a través de su órgano principal que es la Junta Nacional, tomó una decisión, le dijo ‘Gabriel Boric, lo vamos a apoyar a usted como candidato. Y si sale electo, vamos a apoyar su eventual gobierno, sin aspirar a ser parte de él’. Porque la Democracia Cristiana sabía que al interior de las coaliciones de Gobierno había tensiones y no querían a la DC”. En esa línea, el legislador sostuvo que “el Presidente nunca tomó la determinación de invitar a la DC. Al revés, permitió que nos arrinconaran, que nos discriminaran, que nos ningunearan. Y hoy día hay molestia en la militancia”. De todas formas, comentó que “cuando se le pregunta al presidente del partido y él dice que la Democracia Cristiana ya dijo que no, yo creo que en política nunca, nunca hay que decir ‘de esta agua no beberé’. Y en segundo lugar, decirle al Gobierno que nadie puede sentirse convidado si no te invitan”. Pero, para el legislador “la invitación tiene que ser institucional y formal”. “Si el Gobierno de verdad y no a través de trascendidos y dichos por algún miembro de algún otro partido político quisiera que la Democracia Cristiana entre, díganlo pues, díganlo con franqueza, ‘necesitamos que la DC nos ayude a salir de la crisis’”, subrayó. Respecto a la votación que consiguió el partido de José Antonio Kast, Flores dijo que “tiene que ver con una molestia de la ciudadanía con el primer proceso constituyente, tiene que ver con una mala valoración del Gobierno, con que la campaña de desinformación que hicieron los candidatos republicanos, asumiendo que ellos van a resolver la delincuencia, los problemas de la migración y los problemas de la salud, cosa que no tiene nada que ver con el proceso constitucional, hizo que confluyeran para que la gente se inclinara por republicanos”. Por eso, precisó que “esto es circunstancial: la votación a republicanos no se va a reflejar ni en la municipal, ni en la de gobernadores ni en la de parlamentarios. Por lo tanto, la Democracia Cristiana sigue teniendo la mayor cantidad de alcaldes, de concejales, por lo tanto sigue siendo una fuente importante” para revertir la debacle electoral del fin de semana. “Si el Gobierno quiere pololear con la Democracia Cristiana, ¡declárele el amor pues!”, concluyó el parlamentario.