e4503d9e58

4968dc6be9

Isapres Nacional Política Salud Comisión de Constitución del Senado aprueba proyecto alternativo a ley corta de isapres La iniciativa, presentada por un grupo de parlamentarios de oposición, autoriza a las aseguradoras a recalcular sus precios bases incluso de manera retroactiva. De acuerdo al Gobierno, esto iría en contra del fallo de la Corte Suprema. Fernanda Araneda Lunes 15 de mayo 2023 15:13 hrs.

Compartir en

Este lunes, la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general el proyecto de ley que regula las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud. La iniciativa, propuesta por los senadores de oposición Ximena Rincón, Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea, Javier Macaya y Matías Walker, ha recibido críticas importantes del oficialismo, ya que autoriza a las isapres a recalcular sus precios bases, incluso de manera retroactiva. En ese contexto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, aseguró que el proyecto de ley va en contra de lo establecido en el fallo de la Corte Suprema sobre las isapres: “Como ministerio no estamos de acuerdo con esta reforma constitucional en particular, porque cambia la naturaleza y el sentido del fallo. No es que modifique parte de la sentencia, sino que más bien anula lo medular de lo instruido por la Corte Suprema”, afirmó. “No se puede desconocer que en la práctica esta reforma anula toda adecuación a la baja en los precios de los planes de salud que la Corte ordenó expresamente con la aplicación de la tabla única de la Superintendencia. Y como consecuencia de lo anterior, anula cualquier devolución por concepto de adecuación de tabla de factores”, añadió. Por su parte, el senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, respondió a las críticas señalando que no se pretende desestimar lo planteado por la Corte Suprema y que el proyecto es una ruta alternativa a la ley corta propuesta por el Gobierno. “El proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, que está radicado en la Comisión de Salud del Senado, así como está no resuelve nada. O voy a decirlo así: resuelve algunos aspectos, pero el problema del desequilibrio de la mutualización del riesgo no lo resuelve y si el Senado y la Cámara de Diputados lo aprobara tal como está, esto traerá el colapso del sistema. Frente a eso, nosotros creemos que no nos podemos quedar de brazos cruzados”, aseguró. Presidente de la FENPRUSS: “Ese sector político pretende generar un salvataje a las isapres” Consultado respecto al proyecto de ley presentado por los senadores de oposición, el presidente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENRPUSS), Aldo Santibáñez, señaló que “da cuenta de que ese sector político pretende generar un salvataje a las isapres”. A juicio del dirigente, lo más adecuado para solucionar la llamada crisis de las isapres, es que se promulgue la ley corta del Gobierno, ya que esta última “permite que las isapres paguen la totalidad de su deuda, de forma ordenada, y sin impacto repentino en el sistema”. En ese mismo sentido, Santibañez acusó una “falta de honestidad” de parte del mundo político, que, a su juicio, no debería cuestionar “un proyecto que está bien intencionado, que sin duda puede ser mejorado, pero que fortalece FONASA al reforzar la modalidad de libre elección y, además, le entrega a la superintendencia mejores condiciones para la regulación del sistema”. Por último, el dirigente dijo que está abierto a que se alarguen los plazos para que la isapres salden su deuda, en tanto eso signifique que se cumplirá con el fallo de la Suprema. “En la misma discusión legislativa, a partir de la información que tengamos, se pueda entender que las isapres requieren más tiempo para poder devolver el dinero a los usuarios. Eso es posible mientras se cumpla con el fallo de la Corte Suprema”, aseveró.

Este lunes, la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general el proyecto de ley que regula las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud. La iniciativa, propuesta por los senadores de oposición Ximena Rincón, Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea, Javier Macaya y Matías Walker, ha recibido críticas importantes del oficialismo, ya que autoriza a las isapres a recalcular sus precios bases, incluso de manera retroactiva. En ese contexto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, aseguró que el proyecto de ley va en contra de lo establecido en el fallo de la Corte Suprema sobre las isapres: “Como ministerio no estamos de acuerdo con esta reforma constitucional en particular, porque cambia la naturaleza y el sentido del fallo. No es que modifique parte de la sentencia, sino que más bien anula lo medular de lo instruido por la Corte Suprema”, afirmó. “No se puede desconocer que en la práctica esta reforma anula toda adecuación a la baja en los precios de los planes de salud que la Corte ordenó expresamente con la aplicación de la tabla única de la Superintendencia. Y como consecuencia de lo anterior, anula cualquier devolución por concepto de adecuación de tabla de factores”, añadió. Por su parte, el senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, respondió a las críticas señalando que no se pretende desestimar lo planteado por la Corte Suprema y que el proyecto es una ruta alternativa a la ley corta propuesta por el Gobierno. “El proyecto de ley que presentó el Ejecutivo, que está radicado en la Comisión de Salud del Senado, así como está no resuelve nada. O voy a decirlo así: resuelve algunos aspectos, pero el problema del desequilibrio de la mutualización del riesgo no lo resuelve y si el Senado y la Cámara de Diputados lo aprobara tal como está, esto traerá el colapso del sistema. Frente a eso, nosotros creemos que no nos podemos quedar de brazos cruzados”, aseguró. Presidente de la FENPRUSS: “Ese sector político pretende generar un salvataje a las isapres” Consultado respecto al proyecto de ley presentado por los senadores de oposición, el presidente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENRPUSS), Aldo Santibáñez, señaló que “da cuenta de que ese sector político pretende generar un salvataje a las isapres”. A juicio del dirigente, lo más adecuado para solucionar la llamada crisis de las isapres, es que se promulgue la ley corta del Gobierno, ya que esta última “permite que las isapres paguen la totalidad de su deuda, de forma ordenada, y sin impacto repentino en el sistema”. En ese mismo sentido, Santibañez acusó una “falta de honestidad” de parte del mundo político, que, a su juicio, no debería cuestionar “un proyecto que está bien intencionado, que sin duda puede ser mejorado, pero que fortalece FONASA al reforzar la modalidad de libre elección y, además, le entrega a la superintendencia mejores condiciones para la regulación del sistema”. Por último, el dirigente dijo que está abierto a que se alarguen los plazos para que la isapres salden su deuda, en tanto eso signifique que se cumplirá con el fallo de la Suprema. “En la misma discusión legislativa, a partir de la información que tengamos, se pueda entender que las isapres requieren más tiempo para poder devolver el dinero a los usuarios. Eso es posible mientras se cumpla con el fallo de la Corte Suprema”, aseveró.