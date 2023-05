2ed2844280

Nacional Política Salud “No es un perdonazo”: Senadora Ximena Rincón rechazó críticas a reforma constitucional por isapres La legisladora acusó "mentiras y falsedades" en torno a la iniciativa que impulsa junto a parlamentarios de Chile Vamos para abordar el fallo de la Corte Suprema. Motivo por el que anunció la presentación de un oficio al ente regulador. Diario UChile Martes 16 de mayo 2023 18:30 hrs.

La tarde de este martes la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, denunció una tergiversación respecto de los alcances del proyecto de reforma constitucional que presentaron junto a parlamentarios de Chile Vamos para abordar el fallo de la Corte Suprema contra las isapres. “Frente a una serie de afirmaciones que a lo único que ayudan es a desinformar a la ciudadanía e instalar mentiras y falsedades, estoy dirigiendo un oficio a la Corte Suprema en la que solicito un pronunciamiento acerca de si nuestro proyecto de reforma constitucional (presentado el 20 de diciembre pasado) se ajusta a la sentencia de noviembre de 2022 de la Corte Suprema”, anunció. Esto, luego que representantes del oficialismo y autoridades de Gobierno acusaran que la iniciativa –que ayer fue aprobada por 3 votos a favor y 2 en contra en la comisión de Constitución del Senado- anularía la sentencia del ente regulador, que mandató a las isapres a aplicar la nueva tabla de factores y a restituir los cobros en exceso. Con tabla comparativa en mano, la legisladora insistió en la importancia de aclarar esta situación “porque se han hecho afirmaciones desde el Presidente de la República, pasando por la ministra y otros personeros respecto de que este es un perdonazo a las isapres. Los fallos en nuestro país se cumplen”. “Lo dijimos en 2022 cuando las isapres subieron los precios que era una inmoralidad, lo decimos hoy día: No puede ser que estemos trasladando el costo de una salud oportuna a las personas y que las estemos dejando en la indefensión. Por eso este proyecto de reforma constitucional no es perdonazo; segundo, lo que hace es darle un marco de manera general al cumplimiento de un dictamen de la Corte Suprema”, expresó. Además, Rincón apuntó a un mal asesoramiento del Presidente sobre la iniciativa y remarcó que “el problema del proyecto del Gobierno es que no sólo aborda el tema del fallo, sino que se mete en una mega reforma del sistema de salud, sin hacerse cargo de lo que eso significa. Por lo tanto, a mí me preocupa que autoridades del Ministerio de Salud hablen de anular un fallo, cosa que no está presente en el proyecto y que se hable de un perdonazo, tampoco presente. La Corte no dice nada distinto de lo que dice este proyecto”.

