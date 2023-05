2a4252bbca

Entrevista Nacional Salud Federaciones de la CONFUSAM exigieron la creación de un sistema integrado para la atención primaria de salud Según explicó la vocera de la organización, Carolina Espinoza, esta medida ayudaría a la coordinación entre los distintos niveles de la red para una mejor atención de los pacientes. "Si alguien se cambia de comuna, es todo de cero", afirmó. Natalia Palma Martes 23 de mayo 2023 13:51 hrs.

La jornada de este martes las cuatro federaciones de la Región Metropolitana de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (CONFUSAM) denunciaron graves problemas de conectividad en la atención primaria. Según detalló la vocera de la organización a nuestro medio, Carolina Espinoza, “venimos al Ministerio de Salud a dejar una carta para demandar una solución. Este problema no es sólo de la Región Metropolitana, este es un problema que se da a lo largo de todo el país, tampoco es nuevo, nosotros lo hemos planteado en múltiples oportunidades a este ministerio y a las autoridades de gobiernos anteriores”. La dirigenta afirmó que la demanda del gremio busca la creación de un sistema integrado de información “que nos permita tener coordinación, conectividad también entre los distintos niveles de la red. Creemos que Chile tiene las condiciones absolutamente para implementarlo; sin embargo, por diversas razones este anhelo no se ha concretado y hoy día claramente estamos bajo el dominio, el arbitrio de empresas privadas, que se licitan en cada territorio para adjudicarse este servicio, que en ningún caso significa calidad para la población”. Para ejemplificar esta situación, sostuvo que “si alguien se cambia de comuna, es todo de cero. Entonces, es una cuestión realmente incomprensible que en estos tiempos, nosotros estamos al arbitrio porque finalmente esto está capturado por un mercado, por empresas que hace de esto un negocio ¿Qué pasa con los datos sensibles que manejamos de la condición de vida de la población usuaria? O sea, hay varios elementos aquí que ya no aguantan más”. En todo caso, Espinoza fue enfática en señalar en que esta demanda por un sistema interconectado se arrastra hace años en el sector, situación que se ve agravada, incluso, “porque se caen las antenas, se cae la prestación de Internet. Es como hoy día quedarse sin agua, o sea, un servicio como el de salud, que tiene ficha electrónica, que tiene dación de horas de manera digital, cuando se nos cae el Internet la verdad es que es un desastre y esto ocurre todos los días, en distintas comunas del país de manera recurrente”. “Eso también tiene que ver con que hay una mala prestación de los servicios, porque se nos plantea un no pago o no cumplimiento por parte de la autoridad de los servicios de antena. Entonces, son varias aristas que hay que resolver, creemos que esto ya no da más”, expresó. Por lo mismo, la vocera de la CONFUSAM dijo esperar una respuesta por parte de la autoridad sanitaria y lamentó que “la contingencia de salud esté muy centrada en resolver el problema de las isapres”. “Creemos de verdad que aquí hubo un cambio de mano bien notorio de la exministra (María Begoña) Yarza con la ministra (Ximena) Aguilera. No obstante, la fe, la expectativa, la disposición de nuestra organización a ser parte de la solución está absolutamente disponible, pero las y los trabajadores tendremos que hacer lo que hay que hacer, más aún frente a esta situación que es dramática”, señaló. Sobre esto último, comentó que como agrupación “tenemos reunión la próxima semana, tenemos la disposición de esperar una respuesta de camino de solución, sabemos que estos problemas son de larga data y no serán una solución de un día para otro, pero sí esperamos que exista disposición de instalar mesas que nos permitan avizorar un camino, de lo contrario, sin duda vamos a seguir escalando las acciones de movilización”.

