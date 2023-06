d7add0bae6

Aldo Santibáñez, dirigente FENPRUSS: "Sacar réditos políticos del fallecimiento de una menor es bastante mezquino"
Osciel Moya Plaza
Lunes 12 de junio 2023 15:18 hrs.

El presidente de la Federación de Profesionales de la Salud (FENPRUSS), Aldo Santibáñez, afirmó que sacar “réditos políticos es bastante mezquino y macabro” a partir del fallecimiento de una menor en San Antonio producto de la crisis sanitaria que vive el país. El dirigente analizó la situación que enfrentan los hospitales públicos ante el aumento de la demanda por el Virus Respiratorio Sincicial y las críticas de la derecha hacia el Gobierno por el manejo de la situación. Santibáñez indicó que si bien las autoridades tienen la responsabilidad de conducir la coordinación y la gestión de la red asistencial del país “esto no se va a resolver si hay una persona u otra, porque los problemas que tiene el sistema de salud público son estructurales y mientras eso no se resuelva, no importa quién esté a la cabeza, porque los problemas van a seguir subsistiendo”. El dirigente afirmó que hay que preguntarse qué es lo que requiere el sistema de salud para poder abordar situaciones como las que ocurren durante el invierno. “Uno ve que hay sectores políticos que no quieren avanzar en reformas estructurales y ahí está el problema. Cómo resolver esto desde el mundo político y nosotros nos hacemos parte como actores políticos en señalar que es urgente abordar una reforma estructural a la salud que nos permita tener mejores condiciones para atender a la población en situaciones como las que hoy día ocurren”, indicó. Santibáñez afirmó que dado el desmantelamiento de la salud pública y en medio aún de una pandemia, el sistema no da respuesta oportuna a una situación como la que se está viviendo, a pesar de los esfuerzos que se hacen. “Es evidente que la congestión de los hospitales una vez que comienzan a aparecer los virus se hace complejo, dado el escenario actual del sistema público de salud y esto tiene que ver con definiciones políticas anteriores respecto al debilitamiento del mismo”, dijo el dirigente. Santibáñez agregó que esto “generó una situación que se preveía y uno ve que no hubo la gestión anticipada del Gobierno, en este caso del Minsal, de generar una comunicación de riesgo oportuna y efectiva y también las acciones que se deben hacer en el marco de cualquier campaña de invierno que se avizoraba compleja, porque los virus que circulaban en distintas partes del mundo, se replican y eso lo saben los epidemiólogos en Chile y había que estar atentos. Nos parece que hubo un retraso en la comunicación de riesgo y en adoptar medidas más oportunas para preparar la red asistencial en esta época”. Por tanto, indicó el dirigente gremial, este escenario era previsible y por ello, “hemos insistido, por ejemplo, en que los refuerzos de personal que llegó con la pandemia, unas 20 mil personas que están reforzando el equipo de salud, deben mantenerse y pasar a la dotación definitiva de los establecimientos porque además, es una brecha histórica de trabajadores y trabajadoras que se requiere, no sólo para enfrentar el invierno, sino cómo abordar la lista de espera y ahí uno ve los buenos resultado que ha tenido este ministerio respecto del tema”. DC a la ofensiva: Piden salida de subsecretario Araos Por otro lado, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, se sumó a las críticas hacia el gobierno debido al escenario que se vive en los centros asistenciales del país. El diputado Eric Aedo afirmó que si el subsecretario Araos no abandona el cargo, el tema podría terminar con una acusación constitucional contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera. “Esto es gravísimo y realmente lo que sigue pasando con las últimas declaraciones dan cuenta que esta situación no se arregla, al contrario, se enredan más. Las declaraciones de la ministra Tohá al reconocer ese error, lo que corresponde a una autoridad política y tomar las decisiones y las determinaciones de quién cometió ese error, asuma el costo político. En este caso me parece que si no se toma la decisión respecto de la salida del subsecretario Araos en las próximas horas, esto va a seguir escalando políticamente y se va a comenzar a configurar la idea de una acusación constitucional en contra de la propia ministra de Salud (Ximena Aguilera)”, precisó Aedo. En esa línea, el diputado (DC), Alberto Undurraga, afirmó que “ha habido serios errores en la crisis respiratoria al no prever adecuadamente, al no considerar camas de clínicas que no están disponibles. Por eso, Presidente (Boric) aplíquele su frase al subsecretario de Redes, se necesitan solucionar los problema, atender a la comunidad, y para ellos se requiere de otra persona a cargo”. Esto en relación a lo expresado por el mandatario de que “no hay margen de error posible”, frase dicha en su primera reunión de Gabinete después de la Cuenta Pública. Foto, Agencia ATON

