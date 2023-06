8bb898dd6b

53b0fb08a3

Justicia Nacional Política Senador Velásquez y situación de subsecretaria de Vivienda: “Si tenía los antecedentes, me parece que debe renunciar” El parlamentario por la región de Antofagasta, señaló que "hay mayor desazón cuando uno espera que en determinados gobiernos con los que uno tiene mayor afecto, las pruebas sean de manera distinta". Diario UChile Viernes 23 de junio 2023 13:19 hrs.

Compartir en

En medio de la apertura de la investigación judicial por la Fiscalía regional de Antofagasta para descubrir eventuales delitos por el caso que remece a la interna de Revolución Democrática, en la esfera política continúan los coletazos en búsqueda de responsabilidades. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador por la región de Antofagasta y militante del partido Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez lamentó que en el manejo de dineros públicos y en este caso, en particular, “se ve una creatividad indeseable“. “La falta de probidad y transparencia o esta búsqueda siempre de hacer la trampa particularmente con dineros públicos, pareciera que se vuelve una constante , y por lo tanto, me parece a mi que aún la legislación está lejos de dar cuenta de lo que se requiere para estos tiempos”, declaró el senador. Para la autoridad es crucial en estos momentos modificar y fortalecer la agenda de la transparencia, pero acompañado precisamente de una legislación que evite que estos casos ocurran. “Sencillamente se pensó que estaba todo el poder a su favor y eso es lo que ocurre cuando el poder está concentrado en algunos sectores absolutamente, no sé si la falta de experiencia pero a lo menos no medir las consecuencias, ser servidor público y no servirse más bien del poder político que se pueda ostentar”, agregó el senador. Por esa razón, el parlamentario enfatizó que se debe aprovechar este momento para colocar discusión a proyectos que están en el Parlamento, pese a que puede incomodar a algunos legisladores. Desde su colectividad, Velásquez dijo que les parece que “cuando alguien comete un delito relacionado con falta a la probidad, con corrupción, debe quedar inhabilitado pero absolutamente y no en algunos casos, que después de ciertos años y cumpliendo ciertas penas puede esa persona volver a participar en la vida pública”. Esto, a juicio del parlamentario, se puede traducir en prohibir la figura de la suspensión condicional del procedimiento para aquellos que han perpetrado delitos de corrupción, o en su lugar, terminar con la salida alternativa en estos casos. Por eso, es importante que el trabajo de la Fiscalía sea con celeridad destacó el parlamentario para aprovechar el foco de atención que sobe el tema “porque si esto se termina en nada, termina sólo en una cuestión administrativa, estos modelos que se venían desarrollando antes, van a continuar desarrollándose porque siempre se buscará la manera de”. “Los gobiernos no son botines, a los gobiernos se llega a servir, a influir políticamente”, destacó el senador. Respecto a la concentración de militantes de Revolución Democrática a cargo de la administración en temas de Vivienda, que quedó descubierto en este caso, el senador señaló que “claramente hay que terminar con la concentración de los cargos públicos, no es posible que la subsecretaria sea de un mismo partido, el Seremi, parlamentarios, y uno suma y sigue, porque a mi me da la impresión que van a aparecer un montón de cuestiones de todo orden y que bueno que aparezcan, para legislar ahora y ya y no estemos lamentándolo en un próximo gobierno”. El senador indicó que en este caso primó velar por fines particulares y que “sin duda, hay mayor desazón cuando uno espera que determinados gobiernos con los que uno tiene mayor afecto, las pruebas sean de manera distinta”. Sobre la pregunta de si se deben asumir más responsabilidades a propósito de las solicitudes de renuncia en contra de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien está siendo cuestionada en su rol ya que había sido alertada en mayo por funcionarios del Serviu de Antofagasta, el senador Velásquez señaló que se deberían tomar todas las responsabilidades políticas que corresponda. “En el caso de la subsecretaria, si tenía los antecedentes desde los primeros días de mayo, me parece que debe renunciar y que ella debiera hacerlo de manera personal y sino, pedirle la renuncia”, aseguró la autoridad, quién además señaló que debe revisarse también la responsabilidad que recae en el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Revisa la entrevista acá:

En medio de la apertura de la investigación judicial por la Fiscalía regional de Antofagasta para descubrir eventuales delitos por el caso que remece a la interna de Revolución Democrática, en la esfera política continúan los coletazos en búsqueda de responsabilidades. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador por la región de Antofagasta y militante del partido Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez lamentó que en el manejo de dineros públicos y en este caso, en particular, “se ve una creatividad indeseable“. “La falta de probidad y transparencia o esta búsqueda siempre de hacer la trampa particularmente con dineros públicos, pareciera que se vuelve una constante , y por lo tanto, me parece a mi que aún la legislación está lejos de dar cuenta de lo que se requiere para estos tiempos”, declaró el senador. Para la autoridad es crucial en estos momentos modificar y fortalecer la agenda de la transparencia, pero acompañado precisamente de una legislación que evite que estos casos ocurran. “Sencillamente se pensó que estaba todo el poder a su favor y eso es lo que ocurre cuando el poder está concentrado en algunos sectores absolutamente, no sé si la falta de experiencia pero a lo menos no medir las consecuencias, ser servidor público y no servirse más bien del poder político que se pueda ostentar”, agregó el senador. Por esa razón, el parlamentario enfatizó que se debe aprovechar este momento para colocar discusión a proyectos que están en el Parlamento, pese a que puede incomodar a algunos legisladores. Desde su colectividad, Velásquez dijo que les parece que “cuando alguien comete un delito relacionado con falta a la probidad, con corrupción, debe quedar inhabilitado pero absolutamente y no en algunos casos, que después de ciertos años y cumpliendo ciertas penas puede esa persona volver a participar en la vida pública”. Esto, a juicio del parlamentario, se puede traducir en prohibir la figura de la suspensión condicional del procedimiento para aquellos que han perpetrado delitos de corrupción, o en su lugar, terminar con la salida alternativa en estos casos. Por eso, es importante que el trabajo de la Fiscalía sea con celeridad destacó el parlamentario para aprovechar el foco de atención que sobe el tema “porque si esto se termina en nada, termina sólo en una cuestión administrativa, estos modelos que se venían desarrollando antes, van a continuar desarrollándose porque siempre se buscará la manera de”. “Los gobiernos no son botines, a los gobiernos se llega a servir, a influir políticamente”, destacó el senador. Respecto a la concentración de militantes de Revolución Democrática a cargo de la administración en temas de Vivienda, que quedó descubierto en este caso, el senador señaló que “claramente hay que terminar con la concentración de los cargos públicos, no es posible que la subsecretaria sea de un mismo partido, el Seremi, parlamentarios, y uno suma y sigue, porque a mi me da la impresión que van a aparecer un montón de cuestiones de todo orden y que bueno que aparezcan, para legislar ahora y ya y no estemos lamentándolo en un próximo gobierno”. El senador indicó que en este caso primó velar por fines particulares y que “sin duda, hay mayor desazón cuando uno espera que determinados gobiernos con los que uno tiene mayor afecto, las pruebas sean de manera distinta”. Sobre la pregunta de si se deben asumir más responsabilidades a propósito de las solicitudes de renuncia en contra de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien está siendo cuestionada en su rol ya que había sido alertada en mayo por funcionarios del Serviu de Antofagasta, el senador Velásquez señaló que se deberían tomar todas las responsabilidades políticas que corresponda. “En el caso de la subsecretaria, si tenía los antecedentes desde los primeros días de mayo, me parece que debe renunciar y que ella debiera hacerlo de manera personal y sino, pedirle la renuncia”, aseguró la autoridad, quién además señaló que debe revisarse también la responsabilidad que recae en el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Revisa la entrevista acá: