Parlamentarios destacan presidencia de Chile de la Alianza del Pacífico

Como una medida destinada a la hermandad entre los países calificó el canciller Alberto van Klaveren la decisión de Chile de asumir temporalmente la presidencia de la Alianza Pacifico. Recordemos que hace varios meses, México se negó a entregarle dicho cargo a Perú, por considerar ilegítima la autoridad de su presidenta Dina Boluarte. Ahora, sin embargo, este conflicto estaría destrabado con la mediación de Chile, que de acuerdo al canciller van Klaveren, asumirá la presidencia por un mes y luego se la entregará a Perú. “Nosotros siempre hemos reconocido el derecho que le corresponde al Perú, para ejercer la presidencia pro tempore y es en ese espíritu es que hemos asumido la responsabilidad de actuar como intermediarios para poder resolver esta situación”, dijo el jefe de la diplomacia chilena. Consultado respecto a este anuncio, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Tomás de Rementería, aseguró que se trata de una “excelente noticia”, que “no puede más que dejarnos felices”. “Gracias al canciller y al Presidente Boric hemos llegado a esta posibilidad de mediar esta situación. Además, ha servido que la nueva canciller de México, doña Alicia Bárcena, haya sido muchos años embajadora en Chile y encargada de la CEPAL. Conoce muy bien el país y tiene relaciones con todos los miembros de la comunidad de Relaciones Exteriores, incluido el canciller Van Klaveren”, indicó el parlamentario. En contraste, el diputado del Partido Ecologista Verde e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Félix González, se mostró crítico con el hecho de que la presidencia de Chile solo dure un mes. “A mí lo que me parece es que mientras Perú no tenga elecciones libres y el Gobierno no esté reconocido por toda la ciudadanía de Perú, no puede pretender representar a cuatro países y coordinarse con otros tres gobiernos, de los cuales al menos dos no le reconocen legitimidad”. “Yo lo que esperaría es que Chile tome la presidencia, sino es por un año, a lo menos con el tiempo que necesita Perú para realizar elecciones”, insistió González. Canciller sobre candidatura de Casas: “Es excesivo hablar de un fracaso total” Luego de este anuncio relacionado a la Alianza del Pacífico, el ministro de Relaciones Exteriores abordó la fallida candidatura de la abogada chilena Lidia Casas, para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Lamentamos el resultado, pero yo creo que es excesivo hablar de un fracaso total cuando se pierde una candidatura por un solo voto. Fue una elección muy competitiva donde se hizo sentir el peso de un grupo regional dentro de la OEA, que es el grupo de países del Caribe”, argumentó el canciller. Asimismo, Van Klaveren señaló que desde el Gobierno no hay un arrepentimiento por no haber impulsado la candidatura de Claudio Grossman a la Corte Internacional de La Haya, en favor de postulaciones relacionadas a derechos humanos, como la de Casas. “Yo creo que el tema de la candidatura de Claudio Grossman es un tema muy superado (…) y desde el punto de vista de nuestra posición en materia de derechos humanos, quiero resaltar que Chile logró la primera mayoría regional en Naciones Unidas para integrar el Consejo de Derechos Humanos. En estos procesos hay candidaturas diversas, algunas se ganan, otras se pierden, eso es parte de la normalidad”, planteó.

