Internacional “Si Rusia colapsa, todos moriremos”: Lukashenko tras la rebelión del Grupo Wagner Apocalíptica sentencia conque el presidente bielorruso se refirió al levantamiento protagonizado el sábado por el jefe del ejército mercenario, Yevgeni Prigozhin. De paso, confirmó que éste ya se encuentra en su país en condición de exiliado. Luis Hernán Schwaner Miércoles 28 de junio 2023 10:57 hrs.

Descartando ser un héroe y lamentando que la profunda crisis que enfrenta a los países del oeste europeo con Rusia “solo beneficia a Occidente”, Alexander Lukashenko alertó este martes de que si hay una crisis, la coalición que apoya a Ucrania instantáneamente se podrá aprovechar de ello, aseveró. El mandatario agregó que “nadie es un héroe: ni Vladimir Putin ni Prigozhin” afirmó. “Pensamos que la situación se resolvería y no fue así. En este negocio no hay héroes», afirmó, agregando: “si Rusia colapsa, todos moriremos”, de acuerdo a la transcripción de sus palabras informada por la Agencia Telegráfica de Belarús, Belta. Las palabras de Lukashenko fueron el trasfondo de una ceremonia realizada en Minsk, la capital, donde se entregaron nuevas charreteras y grados a oficiales de alto rango. Allí señaló, no obstante, que las unidades fronterizas bielorrusas deben enfrentar “provocaciones a diario” desde territorio ucraniano, confirmando que ha ordenado construir barreras y el fortalecimiento de muros, una tarea que continúa en la frontera, anunció. “Nuestra generación está siendo sometida a un examen de fortaleza. Tenemos la misión de salvar el mundo, que se edificó gracias a las vidas de millones de héroes, nuestros padres y abuelos”, aseguró, mientras “Occidente sólo trata de desviar la atención sobre sus verdaderos planes e intenciones”, denunció. Lukashenko insistió en que “desafortunadamente, nuestros intentos de resolver la situación mediante negociaciones pacíficas no han surtido efecto y ello ha costado cientos de vidas humanas”, afirmó, puntualizando que “hoy estamos claramente frente a una nueva ola expansionista por parte de la OTAN”. En este sentido, expresó que “la vida sin guerra es el resultado de un cuidadoso trabajo diario. Los bielorrusos de hoy en día tiene la suerte de haber nacido en un país sin guerra. Pero, como pueblo militar, sabemos muy bien que eso tiene un costo”, dijo, al mismo tiempo que tildaba de “complicada” la historia del país. “Hoy -señaló- existe una nueva amenaza a nivel global por parte de fuerzas que quieren establecer su propio orden, acusó. Yo no me esconderé. Ha sido doloroso ver los últimos acontecimientos en Rusia. No solo para mí, sino para muchos ciudadanos. Porque la patria es solo una”, sostuvo. “Es debido a todo ello que di a nuestro Ejército la orden de estar preparado para entrar en combate cuando fuera necesario”, advirtió Lukashenko, aseverando que lleva “30 años preparándose para la guerra”. Al revelar detalles de las conversaciones que mantuvo con el jefe del Grupo Wagner, el jefe de Estado fue categórico en negar que Bielorrusia esté construyendo campamentos para los integrantes del Grupo Wagner que han decidido ir a ese país, pero dijo que ayudará con el alojamiento, si es necesario, informa BelTA. “Todavía no construimos ningún campamento. Pero si quieren (tengo entendido que están mirando algunas zonas), los alojaremos. Pongan tiendas de campaña, ¡adelante!. “Les ofrecimos una de las unidades abandonadas, ¡adelante! Hay una valla, hay de todo. Monten tiendas. Ayudaremos en todo lo que podamos, mientras ellos deciden qué hacer. Pero, por ahora, están en Lugansk, en sus campamentos. Y como me dijo ayer por teléfono Prigozhin, algunos firmarán contrato con el Ministerio de Defensa y Shoigú (ministro de Defensa ruso), ¡adelante!”, señaló el estadista. “Las garantías de seguridad, como Putin prometió ayer, fueron proporcionadas. Veo que Prigozhin ya bajó del avión, sí, de hecho hoy se encuentra ya en Belarús. Como prometí, si quieren quedarse aquí algún tiempo, les ayudaremos… naturalmente que a sus expensas”, sentenció Lukashenko.

