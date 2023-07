85de2a5ccc

4561951961

Nacional Política Proceso Constituyente CEP refleja bajo interés en proceso constitucional: Representantes políticos coinciden en que la evaluación de la nueva Constitución depende de Republicanos Según el sondeo, casi un 50% de las y los encuestados señaló estar nada interesado en el desarrollo del trabajo constituyente. Desde la UDI indicaron que "hay un peso específico que recae sobre los hombros del Partido Republicano" para su éxito. Bárbara Paillal Jueves 27 de julio 2023 16:18 hrs.

Compartir en

El Estudio Nacional de Opinión Pública de la CEP, correspondiente al período de junio-julio 2023, dio cuenta de la mirada que tiene la ciudadanía sobre el proceso constitucional actual. En ese diagnóstico, casi un 50% de las y los encuestados informó estar nada interesado en su desarrollo. Según la medición, frente a la pregunta: ¿Cuán interesado está usted en este nuevo proceso constitucional? un 49 por ciento respondió que se encuentra “no muy o nada” atraído por el tema, mientras, un 27 por ciento sí declaró que se encuentra algo interesado. Sin embargo, respecto del proceso que busca concretar una nueva Carta Magna para nuestro país solo un 22 por ciento señaló sentirse muy o bastante interesado. Lo mismo se replicó en los porcentajes de evaluación sobre el período de trabajo de la Comisión Experta y el Consejo Constitucional, donde un 19 por ciento lo evalúo “bien o muy bien”, un 37 por ciento “ni bien ni mal” y otro 37 por ciento “mal o muy mal”. Aprobación final que recae en las mayorías Ante dichos resultados, que llegan tras la presentación de más de 380 enmiendas del Partido Republicano al anteproyecto constitucional, el jefe de bancada de las y los consejeros de dicha fuerza política, Luis Silva, señaló comprender que la población tenga un sentimiento de indiferencia con el proceso actual. “Yo entiendo el desinterés de la ciudadanía por el proceso, me lo explico por muchas razones. Creo que tiene que ser un aliciente para todos los consejeros de trabajar honestamente en un texto que pueda interpretar a un arco amplio de la ciudadanía”, afirmó Silva. Pero, el consejero indicó que la esperanza está en que, por lo menos antes del plebiscito, la ciudadanía se pueda sentir identificada con el texto final. “Nosotros en particular estamos trabajando y quiero pensar que las demás bancadas pueden decir lo mismo de sí, en hacer una constitución que se pueda aprobar”, agregó. Por su parte, el presidente y senador de la UDI, Javier Macaya, declaró que frente a la capacidad de construir una nueva Constitución para Chile “hay un peso específico que recae hoy día sobre los hombros del Partido Republicano“. “Hay una responsabilidad no solamente respecto a tener buenos números en esa encuesta, sino que en particular respecto de un proceso que le quedan pocos meses y donde ahí se va a ver la capacidad que tenga ese partido de construir algo para ir pensando en el futuro de Chile“, agregó Macaya. Además, el senador comentó que “cuando eres un partido nuevo que -quizás- no has tenido tantos grados de responsabilidad en tu vida política, no tienes tantos parlamentarios, la responsabilidad y la capacidad de destacar es diferente”. Por otro lado, la consejera de Convergencia Social, María Pardo, manifestó que el estudio CEP los invita a tomarse el rol como consejeros y consejeras con responsabilidad para lograr un acuerdo transversal. “Me parece que la falta de interés tiene que ver con una frustración que tiene la ciudadanía con los espacios de discusión política y me parece que aún existe la oportunidad de relegitimar la discusión a partir de este proceso constituyente, pero eso siempre y cuando dejemos de lado todo aquello que no sirva al interés general del país y nos pongamos de acuerdo para darle a Chile una Constitución que represente al país y no a un sector simplemente”, afirmó Pardo. Respecto a cómo podrían dañar estos resultados la votación del 17 de diciembre, la consejera precisó que “no adelantaría un juicio definitivo acerca de cómo estos porcentajes de desinterés afectarían al resultado del plebiscito, pero sí creo que son bastantes preocupantes y que nos llaman a redoblar nuestros esfuerzos”. La consejera agregó “que la gran responsabilidad acá la tiene la mayoría que en el consejo tienen las derechas para que tomen la preocupación de hacerse cargo de las preocupaciones de la ciudadanía”. Además, destacó que las recientes enmiendas de Republicanos son una arista de preocupación para el proceso. “Nosotros desde Unidad Para Chile y Pueblos Originarios seguimos estando abiertos a dialogar, pero evidentemente está en sus manos el decidir si quieren imponer su agenda ideológica, si quieren imponerle a Chile su identidad, entonces está por verse si están dispuestos realmente a llegar a acuerdos que nos representen a todos y a todas”, concluyó.

El Estudio Nacional de Opinión Pública de la CEP, correspondiente al período de junio-julio 2023, dio cuenta de la mirada que tiene la ciudadanía sobre el proceso constitucional actual. En ese diagnóstico, casi un 50% de las y los encuestados informó estar nada interesado en su desarrollo. Según la medición, frente a la pregunta: ¿Cuán interesado está usted en este nuevo proceso constitucional? un 49 por ciento respondió que se encuentra “no muy o nada” atraído por el tema, mientras, un 27 por ciento sí declaró que se encuentra algo interesado. Sin embargo, respecto del proceso que busca concretar una nueva Carta Magna para nuestro país solo un 22 por ciento señaló sentirse muy o bastante interesado. Lo mismo se replicó en los porcentajes de evaluación sobre el período de trabajo de la Comisión Experta y el Consejo Constitucional, donde un 19 por ciento lo evalúo “bien o muy bien”, un 37 por ciento “ni bien ni mal” y otro 37 por ciento “mal o muy mal”. Aprobación final que recae en las mayorías Ante dichos resultados, que llegan tras la presentación de más de 380 enmiendas del Partido Republicano al anteproyecto constitucional, el jefe de bancada de las y los consejeros de dicha fuerza política, Luis Silva, señaló comprender que la población tenga un sentimiento de indiferencia con el proceso actual. “Yo entiendo el desinterés de la ciudadanía por el proceso, me lo explico por muchas razones. Creo que tiene que ser un aliciente para todos los consejeros de trabajar honestamente en un texto que pueda interpretar a un arco amplio de la ciudadanía”, afirmó Silva. Pero, el consejero indicó que la esperanza está en que, por lo menos antes del plebiscito, la ciudadanía se pueda sentir identificada con el texto final. “Nosotros en particular estamos trabajando y quiero pensar que las demás bancadas pueden decir lo mismo de sí, en hacer una constitución que se pueda aprobar”, agregó. Por su parte, el presidente y senador de la UDI, Javier Macaya, declaró que frente a la capacidad de construir una nueva Constitución para Chile “hay un peso específico que recae hoy día sobre los hombros del Partido Republicano“. “Hay una responsabilidad no solamente respecto a tener buenos números en esa encuesta, sino que en particular respecto de un proceso que le quedan pocos meses y donde ahí se va a ver la capacidad que tenga ese partido de construir algo para ir pensando en el futuro de Chile“, agregó Macaya. Además, el senador comentó que “cuando eres un partido nuevo que -quizás- no has tenido tantos grados de responsabilidad en tu vida política, no tienes tantos parlamentarios, la responsabilidad y la capacidad de destacar es diferente”. Por otro lado, la consejera de Convergencia Social, María Pardo, manifestó que el estudio CEP los invita a tomarse el rol como consejeros y consejeras con responsabilidad para lograr un acuerdo transversal. “Me parece que la falta de interés tiene que ver con una frustración que tiene la ciudadanía con los espacios de discusión política y me parece que aún existe la oportunidad de relegitimar la discusión a partir de este proceso constituyente, pero eso siempre y cuando dejemos de lado todo aquello que no sirva al interés general del país y nos pongamos de acuerdo para darle a Chile una Constitución que represente al país y no a un sector simplemente”, afirmó Pardo. Respecto a cómo podrían dañar estos resultados la votación del 17 de diciembre, la consejera precisó que “no adelantaría un juicio definitivo acerca de cómo estos porcentajes de desinterés afectarían al resultado del plebiscito, pero sí creo que son bastantes preocupantes y que nos llaman a redoblar nuestros esfuerzos”. La consejera agregó “que la gran responsabilidad acá la tiene la mayoría que en el consejo tienen las derechas para que tomen la preocupación de hacerse cargo de las preocupaciones de la ciudadanía”. Además, destacó que las recientes enmiendas de Republicanos son una arista de preocupación para el proceso. “Nosotros desde Unidad Para Chile y Pueblos Originarios seguimos estando abiertos a dialogar, pero evidentemente está en sus manos el decidir si quieren imponer su agenda ideológica, si quieren imponerle a Chile su identidad, entonces está por verse si están dispuestos realmente a llegar a acuerdos que nos representen a todos y a todas”, concluyó.