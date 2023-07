7a8e5192d6

b1810bf60a

Nacional Política Proceso Constituyente Claudia Pascual (PC) sobre enmiendas de Republicanos: Nos preguntamos “si ellos realmente tienen un compromiso” con la nueva Constitución Luego de la presentación, la legisladora indicó que la propuesta constitucional arriesga ser “altamente excluyente”. Además, destacó la decisión del TC de rechazar el “téngase presente” de la CPC a la norma que castiga delitos de cuello y corbata. Diario UChile Miércoles 19 de julio 2023 10:50 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, abordó los últimos debates políticos en torno a la presentación de enmiendas en el Consejo Constitucional, la presentación del proyecto de ley de conciliación de la vida laboral y el despacho sin cambios desde el Tribunal Constitucional de la ley de delitos económicos. Para la senadora por la Región Metropolitana llamó la atención que desde Republicanos, quiénes señaló estuvieron en contra de este nuevo proceso constitucional, hayan presentado 375 enmiendas por sí solos, así lo que “hoy día seguimos preguntándonos es si realmente tienen un compromiso con esto“. Lo anterior dado que para Pascual al reescribir “bordes que se supone que es lo que no podías traspasar, quiere decir que tu intención en este caso, además por el tipo de contenido de las enmiendas, no solo es escribir un proyecto solo y además para un sector específico y no para la diversidad de la sociedad, sino que sea un proyecto altamente excluyente”. “Entonces, uno dice ¿aquí se quiere una nueva Constitución o se quiere hacer una Constitución que sea más retrógrada en muchos aspectos que la actual?”, cuestionó la parlamentaria. Pascual apuntó a que estas enmiendas son “un peligro real” y, por lo tanto, espera que todos los sectores políticos y sociales empiecen a manifestar inquietudes respecto a esta materia, pues desde su perspectiva se pretende “retroceder en materias como la ley de aborto en tres causales, se quiere retroceder en materia de consagración de algunos derechos laborales, de constitucionalizar -dicho de otra manera- que los tratados internacionales tan relevantes como los derechos humanos no sean obligatorios, que tengan rangos absolutamente inferiores a la Constitución y eso es casi premoderno”. Ante la enmienda en relación directa con la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, la senadora dijo que se quiere instalar objeciones de conciencia institucional lo que “no solo no corresponde porque las instituciones pueden tener ideario, pero no conciencia, no son personas, y cuando uno las trata jurídicamente igual podemos llegar a los absurdos de que alguien y lo diga, sin ningún problema ‘Es que yo soy un objetor de conciencia para que mis impuestos financien la educación pública o financien la salud pública'”. Respecto a la presentación por el Ejecutivo de este proyecto que concilia la vida laboral, familiar y personal, Pascual recalcó que efectivamente era una petición realizada por cuidadoras y cuidadores para la promoción de mayores espacios de flexibilidad laboral ante la dificultad de sostener un empleo estable. Pero, consultada sobre esta dificultad en la regulación de las jornadas de teletrabajo, la parlamentaria recalcó que en esta materia no solo hay que mejorar las leyes en relación a la protección de las y los trabajadores, sino que dotar de las capacidades y facultades al Estado para que dé cumplimientos porque y a propósito de otros ámbitos, “tú tienes un debate donde hay sectores políticos de nuestro país que de manera constante, permanente y sistemática, te plantean que el Estado tiene que ser pequeño”. “Bueno, nosotros planteamos que el Estado no es que tenga que ser gigante y determinar todo lo que pasa en la sociedad, pero sí debe tener las herramientas, las facultades y las personas suficientes para poder generar las políticas públicas correspondientes de la mejor manera posible”, agregó la senadora. Por último, en relación a este término de revisión del Tribunal Constitucional sobre la ley de delitos económicos y medioambientales que, sin cambios y pese a los requerimientos presentados por la CPC la dejó lista para ser despachada, la senadora lo calificó como una buena noticia que dio “cuenta de que la ley no tuvo ningún vicio de inconstitucionalidad como se alegaba”. Eso sí, destacó que “los argumentos de afectación a la producción son súper reiterados, da lo mismo lo que hagamos en materia legislativa para mejorar muchas cosas en nuestro país, si es que van a afectar al mundo de las empresas siempre se saca el mismo argumento“. Revise la entrevista completa acá: Imagen de Portada: Agencia ATON

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, abordó los últimos debates políticos en torno a la presentación de enmiendas en el Consejo Constitucional, la presentación del proyecto de ley de conciliación de la vida laboral y el despacho sin cambios desde el Tribunal Constitucional de la ley de delitos económicos. Para la senadora por la Región Metropolitana llamó la atención que desde Republicanos, quiénes señaló estuvieron en contra de este nuevo proceso constitucional, hayan presentado 375 enmiendas por sí solos, así lo que “hoy día seguimos preguntándonos es si realmente tienen un compromiso con esto“. Lo anterior dado que para Pascual al reescribir “bordes que se supone que es lo que no podías traspasar, quiere decir que tu intención en este caso, además por el tipo de contenido de las enmiendas, no solo es escribir un proyecto solo y además para un sector específico y no para la diversidad de la sociedad, sino que sea un proyecto altamente excluyente”. “Entonces, uno dice ¿aquí se quiere una nueva Constitución o se quiere hacer una Constitución que sea más retrógrada en muchos aspectos que la actual?”, cuestionó la parlamentaria. Pascual apuntó a que estas enmiendas son “un peligro real” y, por lo tanto, espera que todos los sectores políticos y sociales empiecen a manifestar inquietudes respecto a esta materia, pues desde su perspectiva se pretende “retroceder en materias como la ley de aborto en tres causales, se quiere retroceder en materia de consagración de algunos derechos laborales, de constitucionalizar -dicho de otra manera- que los tratados internacionales tan relevantes como los derechos humanos no sean obligatorios, que tengan rangos absolutamente inferiores a la Constitución y eso es casi premoderno”. Ante la enmienda en relación directa con la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, la senadora dijo que se quiere instalar objeciones de conciencia institucional lo que “no solo no corresponde porque las instituciones pueden tener ideario, pero no conciencia, no son personas, y cuando uno las trata jurídicamente igual podemos llegar a los absurdos de que alguien y lo diga, sin ningún problema ‘Es que yo soy un objetor de conciencia para que mis impuestos financien la educación pública o financien la salud pública'”. Respecto a la presentación por el Ejecutivo de este proyecto que concilia la vida laboral, familiar y personal, Pascual recalcó que efectivamente era una petición realizada por cuidadoras y cuidadores para la promoción de mayores espacios de flexibilidad laboral ante la dificultad de sostener un empleo estable. Pero, consultada sobre esta dificultad en la regulación de las jornadas de teletrabajo, la parlamentaria recalcó que en esta materia no solo hay que mejorar las leyes en relación a la protección de las y los trabajadores, sino que dotar de las capacidades y facultades al Estado para que dé cumplimientos porque y a propósito de otros ámbitos, “tú tienes un debate donde hay sectores políticos de nuestro país que de manera constante, permanente y sistemática, te plantean que el Estado tiene que ser pequeño”. “Bueno, nosotros planteamos que el Estado no es que tenga que ser gigante y determinar todo lo que pasa en la sociedad, pero sí debe tener las herramientas, las facultades y las personas suficientes para poder generar las políticas públicas correspondientes de la mejor manera posible”, agregó la senadora. Por último, en relación a este término de revisión del Tribunal Constitucional sobre la ley de delitos económicos y medioambientales que, sin cambios y pese a los requerimientos presentados por la CPC la dejó lista para ser despachada, la senadora lo calificó como una buena noticia que dio “cuenta de que la ley no tuvo ningún vicio de inconstitucionalidad como se alegaba”. Eso sí, destacó que “los argumentos de afectación a la producción son súper reiterados, da lo mismo lo que hagamos en materia legislativa para mejorar muchas cosas en nuestro país, si es que van a afectar al mundo de las empresas siempre se saca el mismo argumento“. Revise la entrevista completa acá: Imagen de Portada: Agencia ATON