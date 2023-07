Francisco Huenchumilla por actuación de la derecha en el Consejo Constitucional: “Se está apagando un incendio con parafina”

85de2a5ccc

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador de la Región de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, profundizó en sus cuestionamientos al Consejo Constitucional, luego de que este organismo propusiera una instancia alternativa a la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. De acuerdo a Huenchumilla, esta acción y el rechazo de un oficio del consejero constitucional Alihuen Antileo para realizar una consulta indígena, “inciden en una cuestión central de la relación histórica que han tenido los pueblos originarios con el Estado de Chile: cuál es la confianza y la credibilidad en la palabra empeñada”. El senador, que además es parte de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, recordó que el pasado 21 de junio, “todos los partidos políticos, con el Presidente de la República, solemnemente en La Moneda, establecen una comisión y poco menos de 30 días después, los mismos que habían firmado, me refiero a Renovación Nacional y Evopoli, plantean esta otra comisión en la instancia del Consejo Constitucional”. “Entonces, la pregunta es: ¿por qué el mundo indígena debería creerle al Estado? Si este no cumple la palabra empeñada. Ahí está el germen de por qué hay algunos que buscan otros caminos para enfrentarse al Estado. Se está apagando un incendio con parafina. Eso es lo que hay en el fondo de estas dos actuaciones que ha tenido la derecha en Chile”, afirmó el parlamentario. Consultado respecto a los motivos que habrían tenido los consejeros de derecha para impulsar la enmienda que establece la Comisión de Reparación y Buen Entendimiento, Huenchumilla aseguró que “la explicación deberían darla los partidos políticos de la derecha que actúan de esta manera frente a la legislación vigente y frente a compromisos adoptados solemnemente. Pero la interpretación que tengo yo es que siempre, históricamente, la derecha lo que quiere es hacer desaparecer a los pueblos indígenas. Solucionar los problemas por medio de la fuerza y por lo tanto proteger sus intereses”, acusó. En esa misma línea, el senador de la Democracia Cristiana planteó que “estos son los hechos que llevan a los conflictos. Estamos en presencia de una arremetida de la ultraderecha, como es en muchas partes del mundo, que piensa que la manera de resolver los conflictos entre las personas no es el diálogo ni la democracia. Entonces, creo que vamos a entrar a un escenario complejo y difícil, que pone en riesgo este segundo proceso constitucional”. Huenchumilla además puso en duda el futuro de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, porque a su juicio ya no se cuenta con el mismo respaldo del principio. “Hoy día jueves tenemos una reunión a las dos de la tarde, donde vamos a tratar este tema, porque no podemos trabajar con una espada encima de nosotros. Si nosotros tenemos buena voluntad, disposición a escuchar, a procesar, a ceder y buscar una salida, pero por otro lado tenemos a alguien que nos está diciendo que tiene una carta bajo la manga, que tiene otra comisión que va a hacer su trabajo, la pregunta es ¿vale la pena hacerlo?”. Por último, el parlamentario cuestionó el actuar del Ejecutivo, que, a su juicio, ya debería haberse pronunciado respecto a este tema. “A mí me hubiera gustado que el Gobierno, que está en conocimiento plenamente de esto, hubiera dicho algo. No me parece ese silencio, que frente a esto no tenga una posición política, no tenga una voz respecto de este tema. Vamos a ver que pasa hoy día en la tarde”. Revisa la entrevista completa aquí:

