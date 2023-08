ddb73769b3

2e8532a900

Medios de comunicación Nacional Política Vallejo y decisión del TC por Comisión contra la Desinformación: “Esto nos va a permitir discutir el tema de fondo” En sesión especial, las y los diputados discutieron los alcances de la Comisión contra la Desinformación y pidieron al Presidente de la República adoptar medidas con urgencia tendientes a la promoción del ejercicio del derecho a la información. Osciel Moya Plaza Miércoles 2 de agosto 2023 20:19 hrs.

Compartir en

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de acoger a trámite el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Senado contra la Comisión contra la Desinformación, va permitir al Ejecutivo discutir el tema de fondo de esta instancia, que “no es excluyente de proyectos de ley”. A la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados para “analizar los alcances de la Comisión Asesora contra la Desinformación y su impacto en la libertad de expresión, el periodismo plural e independiente y los valores democráticos”, estuvieron invitadas la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Al término del debate, la ministra abordó la decisión del TC de tramitar el recurso y adoptar una decisión frente a la posición asumida el senado, principalmente impulsada por la derecha. “Nos parece bien, es parte del proceso normal la revisión de formas que tiene el TC, es más bien sobre cómo está escrito principalmente y lo bueno de esto es que nos va a permitir justamente ir a discutir el tema de fondo, donde nosotros, por cierto defendiendo los intereses del Ejecutivo y particularmente las atribuciones del Presidente de la República de crear comisiones asesoras vamos vamos obviamente a defender la creación de esta comisión asesora”, indicó Vallejo. La secretaria de Estado indicó que “la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión, dentro de otras cosas, se resguardan con iniciativas como estas para enfrentar un fenómeno que las está vulnerando en Chile y en el mundo. Por eso, justamente poder abrir este debate para ver cómo a través de una política de Estado seria y responsable, basada en la evidencia científica y el análisis comparado, podemos defender aún más derechos fundamentales de las personas y con eso también defender más nuestra democracia”. La ministra destacó la sesión para abordar esta comisión frente a “un fenómeno que se ha considerado una amenaza para las democracias y atenta contra los derechos fundamentales de las personas”. Vallejo indicó que una vez más se da cuenta que a través del debate es posible “sacarnos los fantasmas, los demonios, desprejuiciarnos e ir al fondo del asunto”. Asimismo, indicó que esto va más allá de las posiciones política de los distintos sectores, sino que se trata de un problema global porque lo hace es “poner en riesgo la democracia, la convivencia democrática y derechos tan fundamentales como el derecho a la información” y que tal como lo señalan los organismo internacionales, ONU, OCDE, UE, hay que tomar medidas para “poder enfrentarlo”. Además, frente a las críticas opositoras respecto de que esta es una facultada que debe pasar por el parlamento y ser materia de ley, la ministra indicó que “una comisión asesora que entrega insumos para el debate, no es excluyente de proyectos de ley, que se han presentado 10 en el Congreso Nacional, de otros informes que soliciten los parlamentarios, no excluye el debate ciudadano que se pueda producir, no excluye el debate que la misma prensa pueda dar sobre esto, ni el debate social. Muy por el contrario, termina siendo una invitación para que estos temas se pongan sobre la mesa (…) y se da cuenta que es bueno que el Gobierno haya tomado una iniciativa como ésta porque pone en el centro una discusión que no se estaba realizando”. Por otro lado, Vallejo destacó que en la Cámara también se hayan aprobado otros proyectos de resolución como el que respaldó la iniciativa que crea la comisión para enfrentar el fenómeno de la desinformación y que incluso, “se ha solicitado legislar sobre la materia”. Todo esto a propósito de la iniciativa que pide la salida del ministro Giorgio Jackson “porque a veces perdemos de vista lo que son buenas noticias y caemos en la reiteración de un solo tema en el debate público”. Vallejo dijo que “los proyectos de resolución son muchos y dependen de cuántos parlamentarios hay en la sala al momento de votar”. Agregó que “tenemos buenos proyectos de resolución aprobados y varias solicitudes y puntos políticos sobre la salida o no del ministro en cuestión”. Por su parte, la ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry, destacó el debate legislativo sobre la materia y precisó que parte de las razones por las que constituyó el ministerio es para que el “conocimiento científico y la evidencia esté disponible para la construcción de buenas políticas públicas y ese es el ejercicio que estamos haciendo con la comisión de desinformación, al igual como lo hemos en materia de salud con covid, en materia de cambio climático, en materia de inteligencia artificial”. Agregó que “lo que vimos es un debate que da cuenta de la importancia de este tema y que refuerza el valor que va a tener el trabajo que va a hacer esta comisión en poner los insumos a disposición todos quienes interesados y que permita construir políticas públicas en esta materia que es importante, pero que se sustenten en evidencias y en conocimiento científico”. Al finalizar la sesión, los legisladores aprobaron la resolución que expresa un categórico rechazo a la utilización de mecanismos de desinformación. Además, pidieron al Presidente de la República adoptar con urgencia todas las medidas tendientes a la promoción del ejercicio del derecho a la información, especialmente en lo concerniente a las plataformas digitales, entendido como uno de los principios rectores para el resguardo de nuestra democracia.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de acoger a trámite el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Senado contra la Comisión contra la Desinformación, va permitir al Ejecutivo discutir el tema de fondo de esta instancia, que “no es excluyente de proyectos de ley”. A la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados para “analizar los alcances de la Comisión Asesora contra la Desinformación y su impacto en la libertad de expresión, el periodismo plural e independiente y los valores democráticos”, estuvieron invitadas la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Al término del debate, la ministra abordó la decisión del TC de tramitar el recurso y adoptar una decisión frente a la posición asumida el senado, principalmente impulsada por la derecha. “Nos parece bien, es parte del proceso normal la revisión de formas que tiene el TC, es más bien sobre cómo está escrito principalmente y lo bueno de esto es que nos va a permitir justamente ir a discutir el tema de fondo, donde nosotros, por cierto defendiendo los intereses del Ejecutivo y particularmente las atribuciones del Presidente de la República de crear comisiones asesoras vamos vamos obviamente a defender la creación de esta comisión asesora”, indicó Vallejo. La secretaria de Estado indicó que “la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión, dentro de otras cosas, se resguardan con iniciativas como estas para enfrentar un fenómeno que las está vulnerando en Chile y en el mundo. Por eso, justamente poder abrir este debate para ver cómo a través de una política de Estado seria y responsable, basada en la evidencia científica y el análisis comparado, podemos defender aún más derechos fundamentales de las personas y con eso también defender más nuestra democracia”. La ministra destacó la sesión para abordar esta comisión frente a “un fenómeno que se ha considerado una amenaza para las democracias y atenta contra los derechos fundamentales de las personas”. Vallejo indicó que una vez más se da cuenta que a través del debate es posible “sacarnos los fantasmas, los demonios, desprejuiciarnos e ir al fondo del asunto”. Asimismo, indicó que esto va más allá de las posiciones política de los distintos sectores, sino que se trata de un problema global porque lo hace es “poner en riesgo la democracia, la convivencia democrática y derechos tan fundamentales como el derecho a la información” y que tal como lo señalan los organismo internacionales, ONU, OCDE, UE, hay que tomar medidas para “poder enfrentarlo”. Además, frente a las críticas opositoras respecto de que esta es una facultada que debe pasar por el parlamento y ser materia de ley, la ministra indicó que “una comisión asesora que entrega insumos para el debate, no es excluyente de proyectos de ley, que se han presentado 10 en el Congreso Nacional, de otros informes que soliciten los parlamentarios, no excluye el debate ciudadano que se pueda producir, no excluye el debate que la misma prensa pueda dar sobre esto, ni el debate social. Muy por el contrario, termina siendo una invitación para que estos temas se pongan sobre la mesa (…) y se da cuenta que es bueno que el Gobierno haya tomado una iniciativa como ésta porque pone en el centro una discusión que no se estaba realizando”. Por otro lado, Vallejo destacó que en la Cámara también se hayan aprobado otros proyectos de resolución como el que respaldó la iniciativa que crea la comisión para enfrentar el fenómeno de la desinformación y que incluso, “se ha solicitado legislar sobre la materia”. Todo esto a propósito de la iniciativa que pide la salida del ministro Giorgio Jackson “porque a veces perdemos de vista lo que son buenas noticias y caemos en la reiteración de un solo tema en el debate público”. Vallejo dijo que “los proyectos de resolución son muchos y dependen de cuántos parlamentarios hay en la sala al momento de votar”. Agregó que “tenemos buenos proyectos de resolución aprobados y varias solicitudes y puntos políticos sobre la salida o no del ministro en cuestión”. Por su parte, la ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry, destacó el debate legislativo sobre la materia y precisó que parte de las razones por las que constituyó el ministerio es para que el “conocimiento científico y la evidencia esté disponible para la construcción de buenas políticas públicas y ese es el ejercicio que estamos haciendo con la comisión de desinformación, al igual como lo hemos en materia de salud con covid, en materia de cambio climático, en materia de inteligencia artificial”. Agregó que “lo que vimos es un debate que da cuenta de la importancia de este tema y que refuerza el valor que va a tener el trabajo que va a hacer esta comisión en poner los insumos a disposición todos quienes interesados y que permita construir políticas públicas en esta materia que es importante, pero que se sustenten en evidencias y en conocimiento científico”. Al finalizar la sesión, los legisladores aprobaron la resolución que expresa un categórico rechazo a la utilización de mecanismos de desinformación. Además, pidieron al Presidente de la República adoptar con urgencia todas las medidas tendientes a la promoción del ejercicio del derecho a la información, especialmente en lo concerniente a las plataformas digitales, entendido como uno de los principios rectores para el resguardo de nuestra democracia.