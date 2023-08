4980627b87

Nacional Pensiones Política Finaliza Mesa Técnica por pensiones: Gobierno presentaría indicaciones sustitutivas en busca de respaldo de la oposición Pese a que no se llegó a un gran consenso con los partidos políticos, el Ejecutivo planea modificar ciertos aspectos de la reforma para aunar apoyos en su avance por la Cámara Baja. Renovación Nacional, por su parte, plantea desde ya sus reparos. Bárbara Paillal Viernes 4 de agosto 2023 16:57 hrs.

Con foco en la ampliación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) terminó esta última reunión de la Mesa Técnica previsional en el Ministerio del Trabajo. Con su fin, se espera que en las próximas semanas se retome la discusión legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados. Pese a que no se alcanzó un gran acuerdo en los nudos más críticos de la reforma durante estas seis sesiones, esto es reorganización de la industria y destino del 6% de cotización adicional, sí existieron materias donde las posiciones de los distintos partidos políticos se alinearon. Los contenidos de mayor consenso, según miembros de la mesa técnica, serían el reemplazo de los multifondos con los fondos generacionales, de modo, que sea el fondo el que se vuelva más conservador a medida que las y los cotizantes envejezcan; el traspaso de comisiones por flujo a comisiones por saldo y la eliminación de las comisiones “fantasmas”. Ahora, en cuanto a los pasos a seguir por el Ejecutivo, estimaciones de parlamentarios y resoluciones a las que se habría llegado en el cónclave oficialista celebrado en el Cerro Castillo, señalan que se volvería a insistir con la votación en particular de la reforma de pensiones luego de la semana distrital que comienza el 14 de agosto. Si existe el piso político o no para avanzar en su tramitación es donde los cuestionamientos se concentran hoy en día. Al respecto, el diputado independiente del Frente Amplio, Andrés Giordano, señaló que la mesa técnica por pensiones “permitió nivelar grados de conocimiento sobre la reforma, pero también generar participación de distintos sectores políticos que no están presentes hoy día en la Comisión de Trabajo”. Por lo tanto, sobre el futuro de esta propuesta, Giordano declaró que “hoy día la UDI y en cierta medida también las actitudes y lo que hemos escuchado en algunas intervenciones del Partido Republicano, nos hacen entrever que básicamente van a boicotear cualquier tipo de avance en la reforma previsional. Y eso, evidentemente, tiene que generar algun grado de responsabilidad hacia la ciudadanía y hacia los actuales jubilados y jubiladas”. Dado que para el oficialismo hoy existe un sentido de urgencia para avanzar en esta materia, Giordano espera que “el ánimo de ciertos grados de consenso hacia un avance que pueda resolver la crisis previsional que ha tenido esta mesa técnica, se pueda trasladar ahora al Congreso y quienes se han restado reflexionen al respecto con su almohada si quieren seguir defendiendo el interés de las AFP o si quieren poner por delante el interés de las y los jubilados“. Por su parte, para el diputado Independiente por el PPD, Héctor Ulloa, este escenario político requiere apoyo más allá del que existe dentro del oficialismo, sino que de un sector de la derecha que pueda garantizar un acuerdo transversal. En ese sentido, Ulloa señaló que este apoyo puede provenir “a lo menos de Renovación Nacional que es el partido que más se ha visto involucrado dentro de la mesa y dentro de la propia reforma porque finalmente ha sido el único partido que por lo menos ha entregado una propuesta específica”. Cabe destacar que el Gobierno sí cuenta con los 78 votos para aprobar la reforma de pensiones en la Cámara Baja, sin embargo, el diputado Ulloa insistió en que “más allá de los números que nos acompañan favorablemente, yo creo que dada la importancia que tiene la reforma y para que tenga éxito en el Senado, necesitamos de un apoyo importante“. De hecho, una de las formas que se bajara para que el Ejecutivo recoja los consensos vertidos dentro de esta mesa técnica es introducir, vía una indicación sustitutiva consensuada por el oficialismo y la oposición, dichos reparos al proyecto de reforma de pensiones. Así se permitiría a la propuesta avanzar en su trámite en la Comisión de Trabajo durante agosto. Ante este escenario, Renovación Nacional, el partido de derecha que se ha mantenido firme en las negociaciones por lograr un gran acuerdo previsional, señaló su punto de vista luego del término de la mesa técnica y el futuro de la discusión legislativa. El diputado y jefe de bancada del partido, Frank Sauerbaum, dijo esperar “que el Gobierno presente una indicación sustitutiva que le haga sentido a los chilenos, que respete la propiedad de los fondos, la posibilidad de que estos sean heredables y también la posibilidad de elegir entre un sistema privado y uno público”. Sin embargo, el parlamentario afirmó que “el Gobierno, lo que se ha conocido que presentaría, no espera el respaldo de la oposición porque nosotros hemos insistido en que no queremos establecer un sistema de reparto. El Gobierno insiste en aquello. No queremos derogar el decreto 3.500 y el Gobierno insiste en aquello. Por lo tanto, vamos a tener ahí una serie de diferencias”. “Yo esperaría que el Gobierno lo conversara previamente antes de introducir esta modificación, porque sino finalmente no va a tener apoyo ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado“, concluyó. Imagen de Portada: Agencia ATON

