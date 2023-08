Acusación contra Jackson: Chile Vamos confirma respaldo y partidos de centro piden la renuncia del ministro

19789f1d97

Luego de que el Partido Republicano anunciara que presentará una acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, las distintas fuerzas políticas han estado debatiendo sobre la postura que adoptarán frente al libelo. Ayer martes, los tres partidos de Chile Vamos, la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evópoli, aseguraron que respaldaran la medida y en concordancia con ello, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló hoy que el libelo contra Jackson es una consecuencia de las supuestas omisiones del Presidente Boric. “Todo esto está ocurriendo porque el Presidente no ha tenido la decisión clara de asumir la responsabilidad política, hacer un cambio de gabinete y decirle a los chilenos que el caiga quien caiga que él prometió es efectivo y no solamente una frase para la tele”. En contraste, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Maouchehri, afirmó que la acusación no tiene fundamento jurídico y que es parte de un show político. “Estamos en presencia de una oposición ociosa y mala leche. Esto es un show político que nos hace perder tiempo valioso que podría estar destinado a urgencias ciudadanas”. “Nosotros esperamos que nadie de izquierda se sume a lo que está planteando la ultraderecha en el Congreso”, añadió Manouchehri. Justamente, desde el oficialismo no ha habido una postura clara frente a la acusación constitucional. Mientras que el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista han manifestado que no la apoyarán, diputados de la bancada del PPD, como Jaime Araya, han señalado que estudiarán el libelo una vez que se presente. “Yo voy a ver qué es lo que dice la acusación constitucional. Lo más probable es que lo vote en contra, pero quiero ver cuáles son los antecedentes”, dijo Araya. En esa misma línea, el diputado de la bancada PPD hizo un llamado al ministro Jackson y al jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi, para que renuncien a sus cargos. “Uno no le puede pedir a dos personas que están con tantos problemas personales que estén concentrados en las tareas de Gobierno”, argumentó Araya. Desde la Democracia Cristiana, el diputado y jefe de bancada de la colectividad, Eric Aedo, instó al Presidente a remover al ministro Jackson. Esto, con el objetivo de evitar la polarización que ya se estaría dando con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. “Al ritmo que vamos, vamos a conmemorar los 50 años en un clima muy semejante al que había hace 50 años y eso me parece grave para el país. El Presidente Boric, que admira al Presidente Allende, está hoy día en una disyuntiva muy semejante a la que le tocó vivir a Salvador Allende, poner primero el bien del país o contribuir a una tensión mayor entre chilenos”. En tanto, consultado respecto a la posibilidad de que la Democracia Cristiana apoye el libelo, Aedo aseguró que le darán un espacio de reflexión al Ejecutivo. “Si no existe, tomaremos nuestra decisión como bancada, pero voy a dar el espacio a que ellos también tengan esa reflexión”, adelantó. Comisión investigadora por caso convenios define invitados En paralelo a este debate por la acusación en contra del ministro Jackson, la comisión investigadora sobre el Caso Convenios, volvió a reunirse para definir la lista de personas que serán invitadas a la instancia. En esta segunda sesión, diputadas oficialistas propusieron al ministro de Vivienda, Carlos Montes, como primer invitado, mientras que desde la oposición instaron a que se le envíe un cuestionario al Presidente Boric y también al expresidente Piñera. Frente a este último punto, la diputada de Revolución Democrática, Ericka Ñanco indicó que no considera “que enviar formularios de preguntas al presidente Sebastian Piñera y al Presidente Gabriel Boric, sea parte importante de la investigación. Acá hay que ser concretos, se están investigando los convenios celebrados entre el Ministerio de Vivienda, en unos proyectos de vivienda y eso es lo que debemos investigar”. Por su parte, el diputado de Renovación Nacional y presidente de la Comisión investigadora, José Miguel Castro advirtió que si su propuesta del cuestionario no prospera, acudirá al pleno de la Cámara de Diputados: “Él que nada hace nada teme y por lo tanto yo no entiendo cómo un Presidente no podría contestar una serie de formularios”, cuestionó.

