Nacional Política Diputado Cifuentes sobre Caso Convenios: “Hay una legislación débil, inexperiencia y falta de control” El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados detalló la agenda de probidad y las medidas que se están tomando para regular la transferencia de recursos públicos. Además, señaló que es complejo el avance del pacto fiscal en el Senado. Diario UChile Jueves 10 de agosto 2023 11:18 hrs.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), se refirió esta mañana a los ánimos de crispación dentro de la corporación y cómo esto afecta en la agenda de probidad y el pacto fiscal que hoy impulsa el Ejecutivo. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario declaró que comparte la mirada de su antecesor, Vlado Mirosevic, sobre los grupos extremos dentro la Cámara Baja que atacan verbalmente a sus pares. En ese sentido, aseguró que el nuevo reglamento interno que regula estas agresiones lo va a aplicar “de la manera más explícita posible”. “Espero que eso haga reaccionar a aquellos que hasta ahora se han comportado de esa manera (…) Es esencial para la democracia que haya respeto especialmente entre las personas. Desde ese punto de vista nosotros vamos a ser muy enfáticos en nuestro llamado al diálogo como único instrumento de la política para avanzar en acuerdos que le hagan bien a Chile”, sostuvo. Respecto a las últimas agresiones en la interna de la corporación, entre ellas las declaraciones de la diputada María Luisa Cordero, el parlamentario señaló que, desgraciadamente, “aquí hay dos ánimos en el Congreso, cuando se apagan las cámaras de grabación la gentileza en el trato es increíble, la Cámara normalmente es un lugar de trabajo muy agradable, se prende una cámara y todo el mundo se vuelve altisonante”. Consultado sobre si los irrespetos son entonces solamente para televisión, el parlamentario respondió que “he llegado casi a esa conclusión, desgraciadamente, aparte de un grupo más pequeño que siempre está buscando una forma de pelearse entre ellos, pero usted pone la tele y esto no es de dos, es de ocho, es de diez, quince, veinte, pobre el que no esté porque no sale en la tele”. Respecto a cómo se estaría abordando el Caso Convenios entre el Gobierno y el Parlamento, el presidente de la Cámara Baja declaró que “ojalá que la primera semana de septiembre podamos ya modelar una ambiciosa agenda de transparencia y probidad. Eso se tiene que expresar en distintos cuerpos legales, desde luego en el presupuesto que se aprueba en noviembre porque ahí tenemos que cerrar varias ventanas abiertas para que se puedan transferir recursos de manera directa y fácil”. “También tenemos que revisar la legislación respecto de cómo se construyen las fundaciones, cuáles son las obligaciones legales. Ahora estamos terminando de tramitar una ley de compras públicas que fortalece mucho el tema de licitación y lo hace obligatorio y solo por la vía excepcional con mucha justificación el trato directo, pero todo esto se tiene que armar en una agenda ambiciosa igual como estamos tratando la agenda de seguridad”, agregó el diputado por Coquimbo. Consultado por su opinión respecto de si cree que en este Gobierno ha existido un ánimo de corrupción o si es un tema de carácter estructural, Cifuentes señaló que “hay una legislación débil” y a eso le acompaña la “inexperiencia y la falta de control”. “El propio ministro de Justicia ha reconocido que las personas que llegan a trabajar en la administración -y en este Gobierno ha habido mucha- debiesen hacer al menos cursos sobre cómo administrar recursos y personal”, afirmó el parlamentario. “Fíjese que aquí se saltaron incluso los controles preventivos de la Contraloría de la República, entonces no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de cosas muy graves y por tanto involucran a un conjunto de cuestiones, unas que vienen del pasado y otras que se han incluso descubierto que han existido ahora”, sostuvo Cifuentes. Por último, sobre el ambiente para avanzar en la propuesta de pacto fiscal del Gobierno, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados señaló que se ve complejo y que en esta arista “el ministro Marcel tiene una tarea no menor”. “Vamos a tener que hacer mucho esfuerzo, yo soy uno de los que cree que Chile requiere este pacto fiscal que es bastante más liviano que el planteado anteriormente e incorpora medidas que a nosotros nos llama positivamente la atención como una agenda procrecimiento, como el poner el esfuerzo como la evasión, la elusión, pero que no terminan de convencer a un sector de la oposición muy grande“, aseguró el diputado. Entonces, respecto a una eventual votación, Cifuentes expuso que “es probable que terminemos en la Cámara de Diputados aprobando el proyecto en algún minuto, pero no sé si en el Senado va a tener alguna viabilidad”. “En ese Senado al menos y de acuerdo a las declaraciones que han hecho los propios parlamentarios se ve muy difícil”, concluyó. Revisa la entrevista completa acá: Imagen de Portada: Agencia ATON

