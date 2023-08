422f6d3720

Nacional Política seguridad Con rechazo de la UDI: Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la renovación del estado de excepción La trigésima prórroga presidencial fue visada por por 82 votos a favor, 38 en contra y 17 abstenciones. Por lo que ahora será el turno del Senado de evaluar la medida. Natalia Palma Martes 22 de agosto 2023 14:11 hrs.

Tras una intenso debate y sin el respaldo de la UDI, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 82 votos a favor, 38 en contra y 17 abstenciones la trigésima renovación del estado de excepción de emergencia en la Región de La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío. Horas antes de la votación a través de una declaración pública la colectividad gremialista adelantó su postura en rechazo a la nueva prórroga presidencial, mientras el Gobierno “no se abra a estudiar –de manera seria y decidida- la implementación de un Estado de Sitio en comunas como Ercilla y en sectores como el Cono Sur de la provincia de Arauco”. En el documento, los parlamentarios dijeron lamentar profundamente que “el Gobierno, y en específico el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, haya ignorado la seguidilla de atentados que se han producido durante las últimas dos semanas en la denominada Macrozona Sur”. La diputada UDI por la Región del Biobío, Flor Weisse, aseveró que “ya no queremos más estados de excepción de papel. Claramente hoy día es paradojal que cuando nos piden que aprobemos por trigésima vez un estado de excepción amanezcamos con noticias que hoy día en la comuna de Cañete es la quema de una capilla, ayer fue la quema de un centro de eventos, hace unos pocos días fue la quema de una vivienda en las orillas del Lago Lanalhue a pocos metros de la carretera”. “El estado de excepción que hoy día tenemos no está cumpliendo con el objetivo, no tenemos resguardo, no tenemos controles ni fiscalizaciones, que han disminuido e, incluso, son inexistentes en nuestra zona, en la provincia de Arauco particularmente”, cuestionó la legisladora. Mientras en su intervención ante el Congreso, la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que si bien la posibilidad de decretar estado de sitio en la zona ha sido evaluado por el Ejecutivo, reafirmó que esta “no va a resolver ningún problema” y procedió a explicar las diferencias entre ambas medidas. “Primera diferencia, (el estado de sitio) autoriza al Presidente de la República a detener a personas en sus casas y en recintos que no son cárceles ¿Para qué queremos eso? ¿Cuál sería la idea de retener a gente, no sé, en campos de concentración? O ¿Dónde podríamos detenerlas? Segunda diferencia, la facultad que tiene el Presidente de pasar el mando de algunas atribuciones al jedena (jefe de defensa nacional) se extiende a autoridades locales y regionales ¿Para qué queremos eso? (…) Para los desafíos que tenemos en la Macrozona Sur hay que hacer muchos esfuerzos, declarar estado de sitio no va a resolver ningún problema ni nos va a dar ninguna facultad que hoy día nos esté faltando”, expresó la secretaria de Estado. En cuanto a los hechos de violencia, Tohá si bien sostuvo que la tendencia general ha bajado en comparación con 2022, este tipo de actos han estado aumentado en Malleco. “Por qué se han concentrado en Malleco, porque las acciones que estamos viendo en su totalidad tiene que ver con muestras de respaldo y represalias por medidas que tomamos en el ámbito penal y de las cárceles. Todas tienen ese foco, basta ver las leyendas que se dejan en los lugares”, explicó. Asimismo, comentó que esta percepción de agravamiento se debe a que “el tipo de acciones que se han desarrollado son particularmente chocantes, porque hemos tenido mucho atentado a escuelas, a iglesias, a servicios de salud, que son cosas que a todos nos repelen”, razón por la destacó las respuesta del Ejecutivo para enfrentar estas situaciones, tales como el aumento de equipamientos blindados y la propuesta de reforma a la Ley Antiterrorista, cuyo foco está puesto en la persecución de las asociaciones criminales. Con este resultado, la renovación del estado de excepción por 15 días más pasará a ser revisada por el Senado.

